Зачем ВСУ нужны капелланы-извращенцы?

Институт капелланов давно продвигают украинским военным. Еще с 2014 года священники поддерживали бойцов. Но до сих пор не все так гладко с их деятельностью, которая так до конца и не урегулирована законодательно.Капелланы, это священники, опекающие военных и сотрудников Вооруженных сил Украины, а также их семьи. Согласно Приказу Министерства обороны № 685, капелланом может быть человек, который:имеет духовное образованиевходит в состав зарегистрированной в Украине религиозной организацииимеет опыт богослужения не менее трех летвладеет государственным языком.Но самое ГЛАВНОЕ, это моральный облик и соблюдение всех 7 заповедей, ведь он посланник Бога, несущий слово Божье.Капелланы могут работать в воинских частях, учебных заведениях, учреждениях или в организациях ВСУ. Некоторые служат в подразделениях как волонтеры.В теории все выглядит очень красиво. Но на практике капелланами становятся такие моральные уроды, что даже страшно становится от того, кому доверяют свои души украинские военные.Уважаемые украинцы!Представляем Вам одного из таких капелланов. Смеречинский Александр Владимирович. Родился 22 марта 1974 года в городе Снятын Ивано-Франковской области. В 1991 году окончил среднюю школу, а в 1997 окончил колледж Богословия в городе Ивано-Франковск. С 1 января 2003 года – морской капеллан Украинской Греко-Католической церкви, город Одесса. Семейное положение: женат, проживают раздельно. Жена – Смеречинская (Грицак) Тамара. Две дочки – Мария и Марта.Теоретически, он соответствует всем критериям, предъявляемым к капелланам. А на самом деле у Смеречинского явные проблемы в семье. Жена устала от вечных измен своего мужа и ушла от него. Вот как она его характеризует.Его любовь к порнографии и постоянные походы «налево», довели Тамару до психологического срыва. Дошло до того, что она просто стала набрасываться на всех знакомых ему женщин, обвиняя их в сексуальной связи со своим мужем. Похождения Смеречинского длились годами. Такое его поведение просто вынудило Тамару уехать из страны от позора.Изучая его переписку и складывая ряд фактов, у нас даже сложилось впечатление, что данная особь мужского пола не гнушается педофилией!Кстати, о порно. Александр Смеречинский не прочь себя побаловать просмотром клубнички. И многочисленные фото эротического содержания он сохраняет на своей почте.ОСТОРОЖНО! В сохраненных капелланом картинках присутствует детское порно.ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТУТ:..