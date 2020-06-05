Зачем вшивать чип, если вас уже оцифровали? Важные вопросы о чипизации задал Синельников-Оришак

В разговоре с Царьградом политолог-американист Михаил Синельников-Оришак отметил, что сейчас у всех в США есть ID, есть кредитная история и социальные карты, а в России есть СНИЛС. Так что, по его словам, вживлять какие-то чипы нет никакого смысла.

"В России есть СНИЛС. Для того, чтобы попасть под контроль, у вас есть СНИЛС. В принципе, если очень захотеть, к нему можно привязать. Зачем вшивать-то? Главное, это социальная составляющая и финансовая составляющая. Социальная составляющая и так уже есть во всём мире практически, за исключением Африки. И люди добровольно с этим согласились. И второе, финансовая составляющая - люди тоже согласились добровольно. Сейчас человека, который пользуется наличными, ещё надо поискать. Все сейчас наперебой говорят, что карта - это удобно, карта - это выгодно, кэшбэки, реклама. Через какое-то время наличных, скорее всего, не будет. Неслучайно, когда начался психоз по поводу COVID, одним из первых было заявление, что не надо пользоваться наличными деньгами, они разносят грязь, бактерии, несмотря на то, что все деньги покрыты специальным антибактериальным составом, изготовляются из специальной бумаги. Может, сами деньги почище, чем эти карты, будут. Тем не менее, вот такой удар по мозгам нанесён", - отметил Синельников-Оришак.

Поэтому, продолжает политолог, заморачиваться каким-то чипированием нет смысла - люди сами согласятся, а фактически - уже согласились.

"По финансам эта пластиковая революция, пластиковая карта произошла за очень короткое время. И это у нас в России, где достаточно большой всё-таки скептицизм, недоверие, но, тем не менее, это свершилось. Поэтому я не верю в чипизацию так, как про неё говорят. Что стоит какой-то Билл Гейтс, кому-то что-то будут вшивать под кожу. Люди, к сожалению, сами с этим согласятся и уже во многом согласились", - отметил политолог.

Напомним, что Генпрокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса и о чипировании людей.

В ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении нового коронавируса. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация.