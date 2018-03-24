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Зачем Володька сбрил усы: Фото проигравшего спор Грудинина оказалось фейком

24 марта 2018, 17:09  •  49 • В России

Один из участников недавно закончившейся кампании по выборам президента России уже выполнил свое предвыборное обещание. Это занявший второе место по итогам голосования Павел Николаевич Грудинин, выдвигавшийся от КПРФ и блока левых сил.

Напомним, перед выборами он поспорил с известным видеоблогером Юрием Дудем, что наберет больше 15% голосов. Пари заключили на таких условиях, что если Грудинин наберет голосов меньше этой доли, то он сбривает свои усы, без которых, по его словам, «его никто никогда не видел». Если же Павел Николаевич берет барьер в 15% и выше, то Дудь обривает свою голову наголо.

Как известно, за Грудинина отдали свои голоса 11,77% избирателей, пришедших на выборы. И Павел Грудинин практически сразу подвергся атаке в интернете от желающих увидеть его верхнюю губу свободной от растительности. Сразу после выболров напомнил и споре и сам Дудь, выложивший в сеть фотографию с бритвой в футляре с надписью «Юбилейная» и комплектом бритвенных лезвий «Балтика», самых популярных из отечественных лезвий в о время позднего СССР.

Грудинин реагировал бурно, но нервно. Даже выставил условие Дудю, что сбреет усы, если тот публично заявит го честности и чистоте прошедших выборов. В своем микроблоге Павел Николаевич даже пообещал банить каждого, кто еще раз напишет ему слово «усы». В общем было похоже на то, что «я не я, и усы те не моя». Ситуация уже напоминала анекдотичный эпизод из комедии «Бриллиантовая рука»

- Зачем Володька сбрил усы?

- Сеня, объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы и пошли.

И, вроде бы, Грудинин свое обещание все же выполнил. В субботу на странице в Instagram оказалась фотография, на которой изображен, человек, очень похожий на Грудинина, но без усов.

Вскоре после публикации фотография была удалена, но пользователи сети успели сделать скриншот.Фото: Instagram.com

- Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать, - написал он под фото. И заслужил этим кучу комплиментов: «О! Мужик!... Вы прекрасны, жму вам руку!... Красавец! Сказал – сделал!! Настоящий мужчина!!! И так далее. Некоторые даже дописались до того, что без усов Грудинин наконец-то перестал быть похожим на предателя Родченкова, и ему не стоит отпускать усы и впредь.

Но тут выступил пресс-секретарь штаба Грудинина и глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, который заявил, что сообщение о безусом Грудинине – фейк, страница в Инстаграм принадлежит неизвестно кому, но только не самому Павлу Николаевичу. Информация о том, что Грудинин сбрил усы, не соответствует действительности, заключил Ющенко.

А жаль, знаете ли. Можно было бы написать, что один из кандидатов, хоть и проиграл, но уже выполнил данное в ходе выборной кампании обещание. Пусть и самое легко исполнимое, которое не требовало от него никаких систематических усилий и труда.

P.S. Можно подумать, что Россия самая счастливая страна, если в ней активные граждане полдня уже обсуждают, «зачем Володька сбрил усы», и это все-таки Володька или Сеня.

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