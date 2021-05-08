Зачем во Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги милитаристской Японии?

Не пора ли за такие «ошибки» спрашивать со всей строгостью?

Российские СМИ широко информировали о том, как во Владивостоке улицы города украсили флагами, похожими на знамёна императорских военно-морского флота и сухопутных сил, под которыми милитаристская Япония сеяла смерть и разрушения в Китае, Корее и других захваченных самураями странах Восточной Азии. «Во Владивостоке вот такие штандарты вешают... Орден Отечественной войны на фоне флага восходящего Солнца Японии», – возмутились жители российского города, который был оккупирован под такими знамёнами японскими интервентами в 1918-1922 годах.

Всё больше становится случаев размещения на плакатах, посвященных Великой Победе советского народа, немецких танков, экипажей гитлеровцев в бомбардировщиках. Напомним публикацию 2015 года в одном из российских изданий: «Они сражались за Родину» – россиян «поздравили» с 9 Мая плакатом с немецкими летчиками Второй мировой войны. Скандальный плакат появился в подмосковной Ивантеевке. Российские дизайнеры снабдили снимок гитлеровских летчиков подписью «Они сражались за Родину». Снимок прокомментировал в Facebook российский публицист и блогер Владимир Голышев: «Я больше не верю в случайности... Немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ю-88 (Ju-88) из 71-й бомбардировочной эскадры (KG71). Какой это по счёту «косяк»? Пятый? Шестой? Говорят, чтоб деньги сэкономить дизайн поручили студентам... Неужели смена подросла?! Неужели всё не напрасно?!!»

Тогда интернет-газета «Обозреватель» опубликовала подборку российских плакатов ко Дню победы, созданную на основе известных фотографий американских и даже немецких солдат времен Второй мировой войны.

А вот недавние факты. В прошлом году мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат с фотографией фашистов вместо красноармейцев. В 2018 году фасады домов в Кургане к 9 Мая «украсили» баннерами с орфографическими ошибками. Они содержали подписи «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость».

В связи с развешиванием в российских городах вместо фотографий красноармейцев фотографий фашистов нельзя не вспомнить граждан нашей страны, поместивших фото нацистских руководителей и предателя Власова на сайт «Бессмертный полк онлайн». После этого уже не столь поразительными выглядят потомки советских солдат вроде «Коли из Уренгоя», которые за подачки в виде приглашения в Германию готовы выражать сочувствие убийцам из вермахта и СС, терпевшим «тяготы» на советско-германском фронте и «невинно погибавшим в боях».

Однако вернёмся во Владивосток к украшателям города японскими милитаристскими знаменами. Что это за знамена, понравившиеся оформителям святого для нашего народа праздника Великой Победы?

Флаг Восходящего солнца

Флаг Восходящего солнца (яп. 旭日旗 Кёкудзицу-ки) – это военное знамя Японии. В качестве военного знамени впервые стал использоваться в конце периода Эдо (с 1854 года). 27 января 1870 года был принят в качестве национального флага. В настоящее время флаг продолжает использоваться военно-морскими и в изменённом виде сухопутными Силами самообороны Японии.

Современный флаг сухопутных Сил самообороны Японии

В период Второй мировой войны флаг использовался японскими войсками во время завоевания и оккупации стран Юго-Восточной Азии, порабощения Кореи и Китая. Там его считают символом японского милитаризма и империализма, а его использование – оскорбительным.

Военно-морской флаг Японии в период с 1889 по 1945 год и с 1954 года по настоящее время

В 2018 году японские власти попытались демонстративно направить для участия в международном военно-морском параде в Республике Корея корабли Сил самообороны под флагом Восходящего солнца, хотя корейские власти просили воздержаться от этого. Тогдашний министр обороны Японии Ицунори Онодэра сделал на пресс-конференции заявление: «Военный корабль, по нашему законодательству, обязан демонстрировать свой флаг. Согласно международным конвенциям, флаг служит также отличительным признаком национальной принадлежности корабля. Поэтому мы его будем обязательно поднимать».

В ответ южнокорейцы предложили использовать на японских кораблях государственный флаг – белое полотнище с алым кругом посередине, но без расходящихся лучей. Тогда официальный Токио, не желая менять свое решение о вывешивании военно-морского флага императорской Японии, объявил об отказе участвовать в параде.

Против использования в Японии флага «Восходящее солнце», который считается символом милитаризма, выступает и правительство КНДР. «Это флаг войны, который японские империалисты XX века использовали при совершении своих варварских вторжений в нашу страну и другие азиатские страны», – указала пресс-служба представителя КНДР.

В Южной Корее, сообщало японское информационное агентство Киодо цусин, нарастает движение против появления в водах страны японских кораблей с нежелательным флагом.

Ну а власти Владивостока, «признав ошибку», спешно заменили символ японского милитаризма на российский флаг. В связи с этим сайт телеканала Царьград писал: «Дальневосточных чиновников обвиняют в том, что они по ошибке «передали Дальний Восток» японцам. Речь идёт о странных флагах, которыми город «украсили» к 9 мая, – жители посчитали их провокацией. По мнению владивостокцев, в таком виде флаги очень похожи на флаг военно-морского флота Японии. То есть власти города, намеренно или нет, «передали» японцам целый город. Правда, в городской мэрии уже нашли виновного: там заявили, что изготовивший флаги подрядчик неправильно понял техзадание по оформлению улиц. «Скандальные» флаги обещали заменить, а за некорректные флаги изготовитель не получит оплату. По последним данным, вместо «японских» стягов в городе уже разместили триколоры».

Однако столь частые «ошибки» остающихся безымянными «подрядчиков» наводят на подозрения. Не пора ли за такие кощунственные деяния спрашивать со всей строгостью, не ограничиваясь мелкими штрафами?