Зачем во Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги милитаристской Японии?

Не пора ли за такие «ошибки» спрашивать со всей строгостью?
Российские СМИ широко информировали о том, как во Владивостоке улицы города украсили флагами, похожими на знамёна императорских военно-морского флота и сухопутных сил, под которыми милитаристская Япония сеяла смерть и разрушения в Китае, Корее и других захваченных самураями странах Восточной Азии. «Во Владивостоке вот такие штандарты вешают... Орден Отечественной войны на фоне флага восходящего Солнца Японии», – возмутились жители российского города, который был оккупирован под такими знамёнами японскими интервентами в 1918-1922 годах.
Всё больше становится случаев размещения на плакатах, посвященных Великой Победе советского народа, немецких танков, экипажей гитлеровцев в бомбардировщиках. Напомним публикацию 2015 года в одном из российских изданий: «Они сражались за Родину» – россиян «поздравили» с 9 Мая плакатом с немецкими летчиками Второй мировой войны. Скандальный плакат появился в подмосковной Ивантеевке. Российские дизайнеры снабдили снимок гитлеровских летчиков подписью «Они сражались за Родину». Снимок прокомментировал в Facebook российский публицист и блогер Владимир Голышев: «Я больше не верю в случайности... Немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ю-88 (Ju-88) из 71-й бомбардировочной эскадры (KG71). Какой это по счёту «косяк»? Пятый? Шестой? Говорят, чтоб деньги сэкономить дизайн поручили студентам... Неужели смена подросла?! Неужели всё не напрасно?!!»
Тогда интернет-газета «Обозреватель» опубликовала подборку российских плакатов ко Дню победы, созданную на основе известных фотографий американских и даже немецких солдат времен Второй мировой войны.
А вот недавние факты. В прошлом году мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат с фотографией фашистов вместо красноармейцев. В 2018 году фасады домов в Кургане к 9 Мая «украсили» баннерами с орфографическими ошибками. Они содержали подписи «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость».
В связи с развешиванием в российских городах вместо фотографий красноармейцев фотографий фашистов нельзя не вспомнить граждан нашей страны, поместивших фото нацистских руководителей и предателя Власова на сайт «Бессмертный полк онлайн». После этого уже не столь поразительными выглядят потомки советских солдат вроде «Коли из Уренгоя», которые за подачки в виде приглашения в Германию готовы выражать сочувствие убийцам из вермахта и СС, терпевшим «тяготы» на советско-германском фронте и «невинно погибавшим в боях».
Однако вернёмся во Владивосток к украшателям города японскими милитаристскими знаменами. Что это за знамена, понравившиеся оформителям святого для нашего народа праздника Великой Победы?
Флаг Восходящего солнца
Флаг Восходящего солнца (яп. 旭日旗 Кёкудзицу-ки) – это военное знамя Японии. В качестве военного знамени впервые стал использоваться в конце периода Эдо (с 1854 года). 27 января 1870 года был принят в качестве национального флага. В настоящее время флаг продолжает использоваться военно-морскими и в изменённом виде сухопутными Силами самообороны Японии.
Современный флаг сухопутных Сил самообороны Японии
В период Второй мировой войны флаг использовался японскими войсками во время завоевания и оккупации стран Юго-Восточной Азии, порабощения Кореи и Китая. Там его считают символом японского милитаризма и империализма, а его использование – оскорбительным.
Военно-морской флаг Японии в период с 1889 по 1945 год и с 1954 года по настоящее время
В 2018 году японские власти попытались демонстративно направить для участия в международном военно-морском параде в Республике Корея корабли Сил самообороны под флагом Восходящего солнца, хотя корейские власти просили воздержаться от этого. Тогдашний министр обороны Японии Ицунори Онодэра сделал на пресс-конференции заявление: «Военный корабль, по нашему законодательству, обязан демонстрировать свой флаг. Согласно международным конвенциям, флаг служит также отличительным признаком национальной принадлежности корабля. Поэтому мы его будем обязательно поднимать».
В ответ южнокорейцы предложили использовать на японских кораблях государственный флаг – белое полотнище с алым кругом посередине, но без расходящихся лучей. Тогда официальный Токио, не желая менять свое решение о вывешивании военно-морского флага императорской Японии, объявил об отказе участвовать в параде.
Против использования в Японии флага «Восходящее солнце», который считается символом милитаризма, выступает и правительство КНДР. «Это флаг войны, который японские империалисты XX века использовали при совершении своих варварских вторжений в нашу страну и другие азиатские страны», – указала пресс-служба представителя КНДР.
В Южной Корее, сообщало японское информационное агентство Киодо цусин, нарастает движение против появления в водах страны японских кораблей с нежелательным флагом.
Ну а власти Владивостока, «признав ошибку», спешно заменили символ японского милитаризма на российский флаг. В связи с этим сайт телеканала Царьград писал: «Дальневосточных чиновников обвиняют в том, что они по ошибке «передали Дальний Восток» японцам. Речь идёт о странных флагах, которыми город «украсили» к 9 мая, – жители посчитали их провокацией. По мнению владивостокцев, в таком виде флаги очень похожи на флаг военно-морского флота Японии. То есть власти города, намеренно или нет, «передали» японцам целый город. Правда, в городской мэрии уже нашли виновного: там заявили, что изготовивший флаги подрядчик неправильно понял техзадание по оформлению улиц. «Скандальные» флаги обещали заменить, а за некорректные флаги изготовитель не получит оплату. По последним данным, вместо «японских» стягов в городе уже разместили триколоры».
Однако столь частые «ошибки» остающихся безымянными «подрядчиков» наводят на подозрения. Не пора ли за такие кощунственные деяния спрашивать со всей строгостью, не ограничиваясь мелкими штрафами?
Заглавное фото: РБК