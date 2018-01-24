Зачем власти Украины и Латвии ополчились на русский язык

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Между Киевом и Ригой развернулось своего рода соревнование – кто быстрее и эффективнее покончит в системе образования с русским языком

Практически одновременно из Киева и Риги пришли сообщения одного и того же свойства. Чтобы поскорее остаться наедине со своей собственной местечковостью, изолировать народы обеих стран от России, власти Украины и Латвии объявили о мерах по дальнейшему ущемлению русского языка - одного из наиболее востребованных языков международного общения, науки и культуры. Синхронность этого процесса наводит на мысль, что речь идет о реализации разработанной даже не ими долгосрочной стратегии, от которой пострадают миллионы людей, обрекаемых на маргинализацию, сокращение экономических возможностей и духовного роста.

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Всё это, впрочем, действительно не нужно обитателям периферии мировой экономики, на которой оказались за последние четверть века жители этих двух экономически высокоразвитых в России и СССР территорий. Действительно, чем ниже будут их запросы и возможности, чем меньше они будут догадываться о своем ничтожестве, тем дешевле будут обходиться хозяевам денег, прежде всего, западному капиталу. Ведь не ракеты, самолеты и сложную радиотехнику они будут производить, а тапочки, кастрюли, кроить по лекалам брюки и пиджаки. Для этого не надо ни большого ума, ни развития. Так что всё, по-своему, увы, вполне логично.

Жалкие оправдания

Не будем поэтому удивляться сделанному накануне заявлению директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадима Карандия, который курирует Внешнее независимое оценивание (ВНО) - аналог российского ЕГЭ. Он подтвердил: русский язык исключен из перечня предметов, по которым выпускники школ будут сдавать ВНО.

Карандий сообщил на пресс-конференции, что в перечень предметов, по которым в этом году можно пройти ВНО, необходимое выпускникам школ для поступления в вузы, вошли 11 предметов. Русский язык из данного перечня с этого года исключен, так как якобы "объем заказа на соответствующий тест был невысокий". В качестве "оправдания" он отметил, что по польскому, венгерскому, румынскому и молдавскому языкам тестирование тоже не проводится. Прозвучало это в высшей степени глупо - как вообще можно сравнивать по значению эти языки с русским!​

Киевские власти хотят заставить неукраинцев говорить на языке, который не жалуют и многие украинцы, начав со школы. Фото: Петр Сивков/ТАСС



Так происходит реализация подписанного в сентябре 2017 года президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании. Согласно нему, с этого года обучение в школах на Украине для нацменьшинств будет вестись на родных языках только до пятого класса. Затем все уроки будут проходить только на украинском языке, искусственно придуманном в ХIX веке и навязанном большевиками русскому населению Украины и бывшей Новороссии с Донбассом в XX веке, хотя там и тогда, и сейчас предпочитают русский язык.

И то же в Латвии

Аналогичные процессы проходят в Латвии. Её правительство одобрило во вторник перевод всех школ, прежде всего, русских школ с билингвальным образованием, на госязык – латышский. С 10 класса – всего их 12. Кабинет министров поддержал поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен начаться с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021/2022 учебном году. Иными словами, правительство Латвии поставило русский язык в средней школе вне закона.

Так и напрашивается сказать: Прощай русский язык в средней школе Латвии! Однако Латвия всё же не порошенковская Украина: успех или неуспех этого мероприятия будет зависеть все же, в конечном счете, от русскоговорящего населения Латвии и того, удастся ли ему сорвать эти планы латышских националистов.

Министр образования и науки (МОН) Латвии Карлис Шадурскис, главный травитель русского языка в системе образования Латвии, вылупившейся лишь в ХХ веке из тела России, пообещал, что его ведомство не подкачает, и эти планы будут реализованы. Теперь поправки к обоим законам предстоит рассмотреть Сейму. С учетом его нынешнего состава нет никаких сомнений в том, чем эта процедура завершится. Латышские националисты об этом позаботятся, а Европа – как всегда – закроет глаза, не о крымских же татарах в российском Крыму идет речь!

Для чего это делается?

Дмитрий Линтер о нападках на русский язык в Латвии

Комментируя это решение правительства Латвии, лидер общественной латвийской организации "Родной язык" Владимир Линдерман поделился своим видением его последствий. "Ущемление — мягкое слово. Это решение кабинета министров направлено на то, чтобы полностью ликвидировать и уничтожить школьное образование на русском языке. Если до этого существовала компромиссная система, которая позволяла хотя бы 40% предметов в русских школах преподавать на русском языке, то теперь поставлена цель полной ликвидации. Причём не только в старших классах, но и в младших и, судя по всему, в детских садах. Фактически речь идёт о тотальной принудительной ассимиляции. Это решение поэтапно переведёт обучение в русскоязычных школах полностью на латышский язык. На русском останется только преподавание русского языка", - цитирует правозащитника RT.

Линдерман напомнил, что в Латвии проживает около 40% людей, для которых русский язык является родным. Поэтому если эти планы не удастся сорвать в результате массовых протестов русскоязычных, "в русских семьях будет сделана ставка на иммиграцию".

В Латвии преследуют русский язык, но хорошую работу нельзя получить без его знания, что осознали уже и латыши, собственный язык которых никому не нужен в этом мире, кроме них самих. Фото: www.globallookpress.com

- подчеркнул правозащитник.

Рассчитывают на социальную пассивность

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Ликвидаторы русских школ рассчитывают, безусловно, на социальную пассивность русскоговорящего населения Латвия, его неспособность сопротивляться методичному давлению со стороны государства. Делается, безусловно, расчет и на умеренность, неконфронтационность мэра Риги и лидера объединяющих русских и латышей партии "Согласие" Нила Ушакова. Однако его спокойной жизни наступает конец, так как у русскоговорящей Латвии появился более решительный защитник. Это возвращающаяся в национальную политику для участия в "финальной битве" за русский язык и недопущение насильственной ассимиляции депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. Для защиты русских в Страсбурге, привлечение внимания европейцев к проблеме негражданства в Латвии она сделала всё, что могла. Агрессивная языковая политика латвийского правительства и парламентские выборы 2018 года это, по мнению лидера партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) - последний рубеж, чтобы "отстоять русский язык для будущих поколений".

У Ушакова появился конкурент и заодно стимул - по имени Жданок

Как заявила Жданок газете "Взгляд", именно в 2018 году правящие круги намерены поставить крест на русском школьном образовании в Латвии, в то время как, по её мнению, "беззубая парламентская оппозиция, избранная голосами русских избирателей, отказалась от борьбы".

"Поэтому перед нами – теми, кто готов противостоять насильственной ассимиляции, - продолжала лидер РСЛ, в прошлом доцент кафедры математики Латвийского госуниверситета, - стоят сразу две задачи: организовать мощное гражданское сопротивление вне Сейма и получить свое политическое представительство в латвийском парламенте. Если эти цели не будут достигнуты в течение нынешнего года, некоторые процессы станут необратимыми. Набор решений для русских сократится до трех: ассимиляция, маргинализация или отъезд из Латвии".

Это означает, что в нынешней "отчаянной ситуации" лозунгу "сейчас или никогда" нет альтернативы, поскольку "в переносном смысле нам действительно угрожает смерть – гибель образования, культуры и достоинства", убеждена надежда русской Латвии.

Депутат Европарламента Татьяна Жданок. У русскоговорящей Латвии появился боевой лидер, способный бросить вызов слишком уступчивому мэру Риги Нилу Ушакову. Фото: www.globallookpress.com

Правда, не факт, что саму Жданок, депутата Европарламента трех созывов, на основании законодательных крючкотворных придирок вокруг её давнишнего членства в КПСС и возможной ангажированности Конституционного суда Латвии (Рига не Страсбург) допустят до выборов. Но ей никто не сможет запретить возглавить предвыборный штаб своей партии и стать её лицом, лицом всей русскоговорящей Латвии, что может серьезно повлиять на результаты выборов в стране, почти половина населения которой говорит по-русски.

Третий вал

В настоящее время в Латвии идет уже третье по счету наступление на русский язык. Сразу после достижения независимости латышские националисты полностью изгнали русский язык из Вузов. Через 10 лет они повели атаку, направленную на ликвидацию уже среднего образования на русском языке. Однако перевести полностью средние школы на латышский с 1 сентября 2004 года у них не получилось из-за массовых протестов русскоязычных в 2003-2004 годах, активности поддерживавших их депутатов парламента и русского гражданского общества. Сейчас проводится третья атака, более опасная, чем предыдущие, потому что активность русскоговорящих упала, а политики, за которых они голосуют на выборах, заняли примиренческую, мягко говоря, позицию.

Изменить эту ситуацию и хочет Жданок, присутствие которой на внутриполитической сцене способно заставить действовать и других русскоязычных политиков, внушить надежду рядовым русскоговорящим гражданам и негражданам, что у них появился шанс. Серьезнейшая угроза полной ликвидации обучения на русском языке в средних школах и приход настоящего, харизматического лидера вместо "сдувшегося" Ушакова имеет все шансы пробудить русскоговорящих, подвигнуть их на протесты, как и 10 лет назад. Тем более, что за это время уже и многие латыши осознали, что русский язык надо знать, хотя бы для того, чтобы получить приличную работу. И если у старшего поколения с этим нет проблем, то этого не скажешь о детях, которым нужны русские школы.

Пострадают все

Как уже писал "Царьград", со стороны русской Латвии введение в школах билингвального образования было уступкой. Теперь же русских хотят совсем положить на лопатки, сделать третьесортными латышами - без русского языка, с плохим латышским, ограничением в избирательных правах минимум до середины 30-ых годов. Иными словами, их лишают будущего в Латвии вместе с продвинутой частью и собственного латышского населения, не желающего остаться без русского языка. И это увы, со стороны власти не глупость, а вполне осознанная, по-своему логичная политика. Вопрос лишь в том, смирятся ли с ней жители Латвии, Украины и других стран на постсоветском пространстве или они найдут в себе мужество протестовать. Власти может впечатлить только последнее.

Латышев Сергей