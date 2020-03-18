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Зачем Владимиру Зеленскому понадобилась помощь со стороны и кто они, «приглашённые специалисты»?

18 марта 2020, 13:35  •  122 • Украина
Депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, экс-«комендант майдана» Андрей Парубий сообщил, что он располагает данными конфиденциальных переговоров с участием представителей президентской администрации Зеленского. Суть переговоров – власти Украины обратились за помощью к «российским специалистам» «в рамках борьбы с коронавирусом на Украине». А Парубий убеждён, что этими самыми «специалистами» будут «вежливые люди», которых под видом эпидемиологов забросят в Киев – наводить порядок.
После того, как «добровольцы»-националисты напали на представителя президента в Совбезе, Сергея Сивоху, Зеленский, видимо, уразумел, что никакое замирение на Донбассе невозможно до тех пор, пока националисты будут считать себя выше закона. Но справиться с обнаглевшими наци он не в состоянии – из всех силовых структур он отчасти контролирует только СБУ (и то, лишь условно – назначенца Зеленского, Баканова, контрразведчики игнорируют). А нацистов, как известно, «крышует» глава МВД Аваков, получивший от американцев что-то вроде охранной грамоты (уж не за бактериологические ли лаборатории?) Таким образом, националисты для Зеленского уже не просто раздражитель, но существенный и непреодолимый препон в переговорах с Москвой. А эти переговоры для него сейчас особенно важны – мы уже писали, что глава офиса президента Ермак пытается получить от российских партнёров миллиардный кредит (речь то ли о 3 миллиардах долларов, то ли о 7-и).
Как обуздать националистов, чтобы навести мосты с Россией, и получить кровно необходимые миллиарды? Если нет своих подконтрольных силовиков? У Зеленского остаётся лишь один вариант, и, судя по истерике Парубия, он всерьёз его рассматривает. Дело в том, что Москву и Киев продолжает связывать двусторонний договор о военной помощи в критических ситуациях. В своё время этим договором собирался воспользоваться Янукович, но ему, как известно, не хватило духа. А вот Зеленский, возможно, не повторит ошибки предшественника. Тем более, что и ситуация играет ему на руку. На дворе – эпидемия коронавируса, и кому ещё оказать помощь братскому народу, как не России? Если, конечно, ситуация выйдет из-под контроля, и бандеровцы продолжат свои протестные уличные выступления. Вот тогда на помощь украинским властям и придут «вежливые люди», которых так опасается Парубий. Кстати, не факт, что они будут российскими гражданами – в ДНР и ЛНР, а также в Крыму немало специалистов с украинскими паспортами, которые в сложный для страны момент готовы протянуть Зеленскому руку помощи.

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