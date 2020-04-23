Зачем ВКС еще один самолет? • 144 • Аналитика

По сообщениям пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в России идут работы по созданию нового самолета. Эта машина будет принадлежать к оперативно-тактической авиации и представлять собой некий «легкий многоцелевой фронтовой самолет» (ЛМФС).







Выделены деньги на первичные аэродинамические расчеты. Сумма невелика, всего 4 млн. рублей, если верить сайту госзаказов. Исполнитель – «МиГ».



Из информации ОАК можно также понять, что самолет должен быть двухдвигательным, легким и дешевым. И, естественно, желательно быть «не имеющим аналогов в мире» в лучшем случае, а в худшем – быть не хуже западных одноклассников.



Дешевизна – это понятно. Кризис на дворе, это нормально. Но вот наши самолеты и так как бы не самые дорогие. МиГ-35 (коль речь зашла о разработках «МиГа») стоит 45 миллионов долларов, а тот же шведский «Грифон»/«Gripen» — 48 миллионов. При том, что «Грифон» — однодвигательный.



Так что в принципе, с ценой у нас, я считаю, относительно порядок.



Другой вопрос: а зачем он нам?



И вот тут раздолье для экспертов, высказались многие, развили, так сказать, тему. ОАК между тем бензина в костер подливала регулярно, делая заявления на тему того, что это даже и не ЛФМС, а целая платформа, на базе которой будут разработаны сразу несколько самолетов, отличающихся функциональностью, но имеющих одинаковые базовые характеристики.



Эксперты спрогнозировали появление легкого фронтового истребителя и штурмовика (на смену Су-25). Вполне нормальным смотрится и учебный самолет для подготовки на боевые.



Даже нишу спрогнозировали некоторые, между Як-130 и МиГ-35. Вполне логично, по весу новая разработка где-то так и должна быть.



Хорошо, прогнозы – это прекрасно. Выделенные деньги на первоначальные расчеты – тоже.



Но простите, главный вопрос дня — это не каким будет новый/новые самолеты. Главный вопрос: зачем все это?



Реально непонятно, то ли этот самолет действительно потребовался ВКС, то ли это попытка поддержать уверенно входящую в пике корпорацию «МиГ», то ли просто распил.



Стоит, наверное, рассмотреть в принципе, какой самолет нужен ВКС в качестве фронтового оператора. Согласитесь, чем дальше мы идем, тем больше самолеты становятся многофункциональными и универсальными, о чем мы уже не один раз говорили. Реально уже вымирают такие классы, как перехватчики, реально исчезают разведчики, за исключением, пожалуй, морских дальнего действия.



Однако давайте вообще окинем взглядом все, что сегодня находится в распоряжении наших ВКС в плане боевых самолетов. Оставим в стороне разведывательные, транспортные (было бы что оставлять, кстати) самолеты и стратегические бомбардировщики (к ним отодвинем и Ту-22М, поскольку здоровенный все-таки), посмотрим на боевые самолеты, которые являются более-менее одноклассниками ЛМФС.



В распоряжении ВКС России находятся:

— легкие истребители МиГ-29 и МиГ-35;

— тяжелые истребители Су-27, Су-30, Су-35, Су-57;

— перехватчик МиГ-31;

— бомбардировщики Су-24 и Су-34;

— штурмовик Су-25;

— палубные МиГ-29К и Су-33;

— учебно-боевой Як-130.



13 самолетов. Понятно, что список притянут за уши, Су-34 позиционируется как истребитель-бомбардировщик, универсал, будет ли Су-57 полноценным участником ВКС, не совсем понятно, а Миг-29 и Су-27 давно пора на покой.



Но тем не менее, имеем вот такую картину.



Если посмотреть на «потенциальных», там как бы картинка иная. В качестве легкого истребителя F-16, тяжелый истребитель/истребитель-бомбардировщик F-15 и для патриотизма что-то своего производства. «Торнадо», «Рафаль», «Грифон». Кто победнее, все еще использует «Тайфуны». Но заказывают потихоньку F-35.



Британцы вообще двумя марками обходятся, «Тайфуном» и «Лайтнингом». И их все устраивает.





У США, которые оплот и все прочее, расклад немного похож на наш. Легкий истребитель F-16, тяжелый F-15, тяжелый многоцелевой F-22 (да, он фактически «на выходе», но пока на вооружении стоит), истребитель-бомбардировщик F-35, штурмовик A-10. В морской авиации истребитель-штурмовик F/A-18, а также две палубные модификации F-35. Итого 8 самолетов и пачка учебных на все случаи жизни.



Конечно, сравнивать нашу авиацию и американскую… скажем так, не совсем корректно. Несколько разные цели и возможности у стран. Но – с нашей стороны явно перебор.



Даже если учесть то, что МиГ-29 и Су-27 в будущем однозначно будут выведены из состава действующей авиации, все равно многовато будет. Я бы даже сказал, что слишком много. Понятно, что в доводах можно увидеть то, что каждый из самолетов лучше других справляется с определенными задачами. Но это совершенно не повод иметь столько моделей.



Большое количество различных машин ложится значительной нагрузкой и на подготовку пилотов, и на производство самолетов, и на их ремонт, и на летную эксплуатацию. Тут как пример могу привести авиаполк, базирующийся в Халино Курской области, прикрывающий границу. Одна эскадрилья на МиГ-29СМ, одна – на Су-30.



Да, с одной стороны, как бы часть становится более функциональна. С другой стороны, нагрузка по техчасти возрастает вдвое. Можно многое говорить на тему того, что современный техник обязан… На самом деле разделение есть. И кто работает по МиГам, тот не станет соваться в «Су». Просто потому, что самолет – довольно сложная машина.



И отсюда понятно становится стремление максимально сделать самолет универсальным. Или многофункциональным.



У нас это однозначно Су-34. И сделан на базе Су-27, до акробатических возможностей которого многим современным самолетам далеко, и оружия тащит более чем достаточно. А главное – 34-й реально не по зубам многим, поскольку, несмотря на бомбардировочную составляющую, это очень сложный противник. И не то что влепить в ответ может по полной программе, он вполне в состоянии напасть первым. С большой долей вероятности поражения противника.



И да, многие обсуждающие говорили о том, что надо чем-то заменять Су-25, поскольку самолет устарел. И как раз новая разработка от «МиГа»…



Совершенно не согласен. Замена есть. Все тот же Су-34, который бронирован ничуть не хуже, чем Су-25, и при доведении до совершенства авионики и защиты в плане полетов на малых высотах получится чудовище ничуть не хуже «Грача».





И потом, достижения техники – дело такое: зачем утюжить на малой высоте позиции противника на штурмовике, нарываясь на крупнокалиберные пулеметы и малокалиберные пушки (не говорим уже о ПЗРК), если можно спокойно отработать управляемыми и корректируемыми боеприпасами с безопасного расстояния?



Вот тоже проявление многофункциональности.



Между тем, если посмотреть на сайт госзакупок, то там до 2023 года предусмотрена закупка аж… 6 (ШЕСТИ!!!) самолетов МиГ-35. Странно, правда?



Реально получается, что самолет, относящийся к поколению 4++, довольно универсальный, то есть способный решать множество боевых задач (кто поспорит, что это не отличительная черта МиГов?), оснащенный хорошей авионикой, включая РЛС с АФАР… НЕ НУЖЕН!



Четыре века карантинного опыта

Дорого, как считают в Министерство обороны. 45 миллионов долларов. И тут же уже знакомая фраза насчет «прекрасного экспортного потенциала», то есть покупайте, кто хочет, нам оно без надобности.



И что? Взамен МиГ-35, который, может быть, в конце 1000-серийного шоу купит Индия, надо строить нечто более дешевое. Из кизяка и палок, как я понял. По остаточному принципу, то есть когда цена определяющая, а как там с ЛТХ будет, вообще никого не волнует.



Что, вообще, может, начать МиГ-21 производить? Он точно очень дешевым получится.



Откровенно странно получается, нагрузить и без того чахлую нашу промышленность ЕЩЕ ОДНИМ легким истребителем взамен двух уже имеющихся.



Очень непонятно, почему нельзя все сделать на базе уже готового МиГ-35? Разве сложно получить на его платформе и легкий штурмовик поддержки, и истребитель-бомбардировщик? Самолёт уже есть, он эксплуатируется, на Западе его реально неплохо оценивают.



Нет, у нас все как всегда. «До основанья мы разрушим, а затем…» Откажемся от «дорогого» МиГ-35 и начнем заново создавать нечто более дешевое. Не получится? Ничего, еще раз попробуем. До победного, как говорится, конца.



Знаете, что все это напоминает? Правильно, эффективные действия в «Роскосмосе». По кораблю на смену «Союзу». Был проект «Заря», был «Буран». Нет, все советское омерзительно, мы пойдем другим путем. Запилим свое.



В итоге нет «Феди с рацией», нет «Орла», нет «Арго». Зато есть постоянное освоение бюджета и радостные рапорты по поводу планов освоения. И не подумайте, что космического пространства. Конечно, бюджета.



Дело в том, что по аналогии с Рогозиным на поддержку разработки нового и очень нужного самолета бросили господина Сердюкова.



Сложно сказать, почему. То ли он преуспел в оптимизации «Вертолетов России» настолько, что там все пора реанимировать, то ли потому, что все идет настолько хорошо, что…



В общем, командовать парадом будет бывший скандальный министр обороны. А посему мысли приходят в голову самые разнообразные. И среди них очень мало радостных. Потому что где Сердюков, там оптимизация, реорганизация, реформация и прочие удовольствия. Вплоть до многомиллионных поддержек всяких там эстрадных певичек.



Увы, мыслей о том, что новый глава ОАК заинтересован в реальном выпуске самолетов, нет. И быть не может, иначе работы шли бы в совершенно ином направлении. А у нас – увы, «Армата» и Су-57. И разговоры об «экспортном потенциале».



Прошу прощения, но ведь любой человек может, взяв в руки калькулятор, просто прикинуть, что если взять огромную серию в 6 машин МиГ-35, прибавить к ним расходы на создание, испытание и прочее, то станет понятно, почему самолеты получаются такими дорогими. Законы экономики одинаковы для всех.



А потому, раз МиГ-35, который «4++», слишком дорогой, то, соответственно, компания «МиГ» будет вынуждена родить нечто такое… попроще. То есть навряд ли это «попроще» будет хотя бы «4+».





Будут ли ждать нас наши «потенциальные»? Конечно, нет. Все сейчас ломают головы над пятым поколением, и уже получается. В результате, когда у нас провозятся очередные 10 лет, выкатят нечто такое, над чем будет радостно потешаться весь мир.



Зато дешевое. И опять-таки – никому не нужное.



Реально этот ЛМФС никому не нужен сейчас, что говорить о том, что будет через 10 лет?



А он не нужен. Функции штурмовика запросто возьмет на себя Су-34, и на это не надо будет убивать несколько миллиардов рублей и 10 лет. Плюс у нас есть реально интересный и уникальный самолет, из которого запросто делается штурмовик. Да, я про Як-130.



Кстати, этот ЛМФС как учебный или учебно-боевой тоже не нужен. Потому что есть Як-130, который легко и непринужденно способен имитировать летные характеристики самых разнообразных самолетов, в том числе натовских. Да, он дозвуковой. Но именно на дозвуковых скоростях отрабатывается 90% учебной программы. "Дау": в интернет выложат кино не для всех



Отсюда вопрос: зачем нам второй учебно-боевой самолет, причем неизвестно вообще, насколько «прямым» он получится?



И по сути останется у этого ЛМФС функция легкого истребителя, способного сражаться с заведомо более слабым противником. Кто этот противник, совершенно непонятно. Почему с заведомо слабым? А с каким?



В целом ситуация более чем странная. Начинаются работы по самолету, непонятно для каких целей создаваемому. У которого есть реальные конкуренты в классе, жирно подчеркиваю слово «реальные».



Бюджетные игры – дело очень непростое…





Жаль, конечно, что судьба у МиГ-35 та же, что у «Арматы» и Су-57: ждать, пока кто-то соизволит купить. Нам бы он вполне пригодился. Но тут уже Шойгу и Сердюкову виднее, какой самолет нужен нашим ВКС.



Возможно, что и этот невнятный дешевый самолет. По сообщениям пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в России идут работы по созданию нового самолета. Эта машина будет принадлежать к оперативно-тактической авиации и представлять собой некий «легкий многоцелевой фронтовой самолет» (ЛМФС).Выделены деньги на первичные аэродинамические расчеты. Сумма невелика, всего 4 млн. рублей, если верить сайту госзаказов. Исполнитель – «МиГ».Из информации ОАК можно также понять, что самолет должен быть двухдвигательным, легким и дешевым. И, естественно, желательно быть «не имеющим аналогов в мире» в лучшем случае, а в худшем – быть не хуже западных одноклассников.Дешевизна – это понятно. Кризис на дворе, это нормально. Но вот наши самолеты и так как бы не самые дорогие. МиГ-35 (коль речь зашла о разработках «МиГа») стоит 45 миллионов долларов, а тот же шведский «Грифон»/«Gripen» — 48 миллионов. При том, что «Грифон» — однодвигательный.Так что в принципе, с ценой у нас, я считаю, относительно порядок.Другой вопрос: а зачем он нам?И вот тут раздолье для экспертов, высказались многие, развили, так сказать, тему. ОАК между тем бензина в костер подливала регулярно, делая заявления на тему того, что это даже и не ЛФМС, а целая платформа, на базе которой будут разработаны сразу несколько самолетов, отличающихся функциональностью, но имеющих одинаковые базовые характеристики.Эксперты спрогнозировали появление легкого фронтового истребителя и штурмовика (на смену Су-25). Вполне нормальным смотрится и учебный самолет для подготовки на боевые.Даже нишу спрогнозировали некоторые, между Як-130 и МиГ-35. Вполне логично, по весу новая разработка где-то так и должна быть.Хорошо, прогнозы – это прекрасно. Выделенные деньги на первоначальные расчеты – тоже.Но простите, главный вопрос дня — это не каким будет новый/новые самолеты. Главный вопрос: зачем все это?Реально непонятно, то ли этот самолет действительно потребовался ВКС, то ли это попытка поддержать уверенно входящую в пике корпорацию «МиГ», то ли просто распил.Стоит, наверное, рассмотреть в принципе, какой самолет нужен ВКС в качестве фронтового оператора. Согласитесь, чем дальше мы идем, тем больше самолеты становятся многофункциональными и универсальными, о чем мы уже не один раз говорили. Реально уже вымирают такие классы, как перехватчики, реально исчезают разведчики, за исключением, пожалуй, морских дальнего действия.Однако давайте вообще окинем взглядом все, что сегодня находится в распоряжении наших ВКС в плане боевых самолетов. Оставим в стороне разведывательные, транспортные (было бы что оставлять, кстати) самолеты и стратегические бомбардировщики (к ним отодвинем и Ту-22М, поскольку здоровенный все-таки), посмотрим на боевые самолеты, которые являются более-менее одноклассниками ЛМФС.В распоряжении ВКС России находятся:— легкие истребители МиГ-29 и МиГ-35;— тяжелые истребители Су-27, Су-30, Су-35, Су-57;— перехватчик МиГ-31;— бомбардировщики Су-24 и Су-34;— штурмовик Су-25;— палубные МиГ-29К и Су-33;— учебно-боевой Як-130.13 самолетов. Понятно, что список притянут за уши, Су-34 позиционируется как истребитель-бомбардировщик, универсал, будет ли Су-57 полноценным участником ВКС, не совсем понятно, а Миг-29 и Су-27 давно пора на покой.Но тем не менее, имеем вот такую картину.Если посмотреть на «потенциальных», там как бы картинка иная. В качестве легкого истребителя F-16, тяжелый истребитель/истребитель-бомбардировщик F-15 и для патриотизма что-то своего производства. «Торнадо», «Рафаль», «Грифон». Кто победнее, все еще использует «Тайфуны». Но заказывают потихоньку F-35.Британцы вообще двумя марками обходятся, «Тайфуном» и «Лайтнингом». И их все устраивает.У США, которые оплот и все прочее, расклад немного похож на наш. Легкий истребитель F-16, тяжелый F-15, тяжелый многоцелевой F-22 (да, он фактически «на выходе», но пока на вооружении стоит), истребитель-бомбардировщик F-35, штурмовик A-10. В морской авиации истребитель-штурмовик F/A-18, а также две палубные модификации F-35. Итого 8 самолетов и пачка учебных на все случаи жизни.Конечно, сравнивать нашу авиацию и американскую… скажем так, не совсем корректно. Несколько разные цели и возможности у стран. Но – с нашей стороны явно перебор.Даже если учесть то, что МиГ-29 и Су-27 в будущем однозначно будут выведены из состава действующей авиации, все равно многовато будет. Я бы даже сказал, что слишком много. Понятно, что в доводах можно увидеть то, что каждый из самолетов лучше других справляется с определенными задачами. Но это совершенно не повод иметь столько моделей.Большое количество различных машин ложится значительной нагрузкой и на подготовку пилотов, и на производство самолетов, и на их ремонт, и на летную эксплуатацию. Тут как пример могу привести авиаполк, базирующийся в Халино Курской области, прикрывающий границу. Одна эскадрилья на МиГ-29СМ, одна – на Су-30.Да, с одной стороны, как бы часть становится более функциональна. С другой стороны, нагрузка по техчасти возрастает вдвое. Можно многое говорить на тему того, что современный техник обязан… На самом деле разделение есть. И кто работает по МиГам, тот не станет соваться в «Су». Просто потому, что самолет – довольно сложная машина.И отсюда понятно становится стремление максимально сделать самолет универсальным. Или многофункциональным.У нас это однозначно Су-34. И сделан на базе Су-27, до акробатических возможностей которого многим современным самолетам далеко, и оружия тащит более чем достаточно. А главное – 34-й реально не по зубам многим, поскольку, несмотря на бомбардировочную составляющую, это очень сложный противник. И не то что влепить в ответ может по полной программе, он вполне в состоянии напасть первым. С большой долей вероятности поражения противника.И да, многие обсуждающие говорили о том, что надо чем-то заменять Су-25, поскольку самолет устарел. И как раз новая разработка от «МиГа»…Совершенно не согласен. Замена есть. Все тот же Су-34, который бронирован ничуть не хуже, чем Су-25, и при доведении до совершенства авионики и защиты в плане полетов на малых высотах получится чудовище ничуть не хуже «Грача».И потом, достижения техники – дело такое: зачем утюжить на малой высоте позиции противника на штурмовике, нарываясь на крупнокалиберные пулеметы и малокалиберные пушки (не говорим уже о ПЗРК), если можно спокойно отработать управляемыми и корректируемыми боеприпасами с безопасного расстояния?Вот тоже проявление многофункциональности.Между тем, если посмотреть на сайт госзакупок, то там до 2023 года предусмотрена закупка аж… 6 (ШЕСТИ!!!) самолетов МиГ-35. Странно, правда?Реально получается, что самолет, относящийся к поколению 4++, довольно универсальный, то есть способный решать множество боевых задач (кто поспорит, что это не отличительная черта МиГов?), оснащенный хорошей авионикой, включая РЛС с АФАР… НЕ НУЖЕН!Дорого, как считают в Министерство обороны. 45 миллионов долларов. И тут же уже знакомая фраза насчет «прекрасного экспортного потенциала», то есть покупайте, кто хочет, нам оно без надобности.И что? Взамен МиГ-35, который, может быть, в конце 1000-серийного шоу купит Индия, надо строить нечто более дешевое. Из кизяка и палок, как я понял. По остаточному принципу, то есть когда цена определяющая, а как там с ЛТХ будет, вообще никого не волнует.Что, вообще, может, начать МиГ-21 производить? Он точно очень дешевым получится.Откровенно странно получается, нагрузить и без того чахлую нашу промышленность ЕЩЕ ОДНИМ легким истребителем взамен двух уже имеющихся.Очень непонятно, почему нельзя все сделать на базе уже готового МиГ-35? Разве сложно получить на его платформе и легкий штурмовик поддержки, и истребитель-бомбардировщик? Самолёт уже есть, он эксплуатируется, на Западе его реально неплохо оценивают.Нет, у нас все как всегда. «До основанья мы разрушим, а затем…» Откажемся от «дорогого» МиГ-35 и начнем заново создавать нечто более дешевое. Не получится? Ничего, еще раз попробуем. До победного, как говорится, конца.Знаете, что все это напоминает? Правильно, эффективные действия в «Роскосмосе». По кораблю на смену «Союзу». Был проект «Заря», был «Буран». Нет, все советское омерзительно, мы пойдем другим путем. Запилим свое.В итоге нет «Феди с рацией», нет «Орла», нет «Арго». Зато есть постоянное освоение бюджета и радостные рапорты по поводу планов освоения. И не подумайте, что космического пространства. Конечно, бюджета.Дело в том, что по аналогии с Рогозиным на поддержку разработки нового и очень нужного самолета бросили господина Сердюкова.Сложно сказать, почему. То ли он преуспел в оптимизации «Вертолетов России» настолько, что там все пора реанимировать, то ли потому, что все идет настолько хорошо, что…В общем, командовать парадом будет бывший скандальный министр обороны. А посему мысли приходят в голову самые разнообразные. И среди них очень мало радостных. Потому что где Сердюков, там оптимизация, реорганизация, реформация и прочие удовольствия. Вплоть до многомиллионных поддержек всяких там эстрадных певичек.Увы, мыслей о том, что новый глава ОАК заинтересован в реальном выпуске самолетов, нет. И быть не может, иначе работы шли бы в совершенно ином направлении. А у нас – увы, «Армата» и Су-57. И разговоры об «экспортном потенциале».Прошу прощения, но ведь любой человек может, взяв в руки калькулятор, просто прикинуть, что если взять огромную серию в 6 машин МиГ-35, прибавить к ним расходы на создание, испытание и прочее, то станет понятно, почему самолеты получаются такими дорогими. Законы экономики одинаковы для всех.А потому, раз МиГ-35, который «4++», слишком дорогой, то, соответственно, компания «МиГ» будет вынуждена родить нечто такое… попроще. То есть навряд ли это «попроще» будет хотя бы «4+».Будут ли ждать нас наши «потенциальные»? Конечно, нет. Все сейчас ломают головы над пятым поколением, и уже получается. В результате, когда у нас провозятся очередные 10 лет, выкатят нечто такое, над чем будет радостно потешаться весь мир.Зато дешевое. И опять-таки – никому не нужное.Реально этот ЛМФС никому не нужен сейчас, что говорить о том, что будет через 10 лет?А он не нужен. Функции штурмовика запросто возьмет на себя Су-34, и на это не надо будет убивать несколько миллиардов рублей и 10 лет. Плюс у нас есть реально интересный и уникальный самолет, из которого запросто делается штурмовик. Да, я про Як-130.Кстати, этот ЛМФС как учебный или учебно-боевой тоже не нужен. Потому что есть Як-130, который легко и непринужденно способен имитировать летные характеристики самых разнообразных самолетов, в том числе натовских. Да, он дозвуковой. Но именно на дозвуковых скоростях отрабатывается 90% учебной программы.Отсюда вопрос: зачем нам второй учебно-боевой самолет, причем неизвестно вообще, насколько «прямым» он получится?И по сути останется у этого ЛМФС функция легкого истребителя, способного сражаться с заведомо более слабым противником. Кто этот противник, совершенно непонятно. Почему с заведомо слабым? А с каким?В целом ситуация более чем странная. Начинаются работы по самолету, непонятно для каких целей создаваемому. У которого есть реальные конкуренты в классе, жирно подчеркиваю слово «реальные».Бюджетные игры – дело очень непростое…Жаль, конечно, что судьба у МиГ-35 та же, что у «Арматы» и Су-57: ждать, пока кто-то соизволит купить. Нам бы он вполне пригодился. Но тут уже Шойгу и Сердюкову виднее, какой самолет нужен нашим ВКС.Возможно, что и этот невнятный дешевый самолет. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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