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Зачем Виктор Медведчук снова ездил в Россию?

09 октября 2020, 14:45  •  171 • Украина
В ходе недавнего визита в Москву киевский гость беседовал с президентом и премьером России не только о вакцине от коронавируса. Поднимались ещё, как минимум, две важные темы – местные выборы и связанные с ними перспективы серьёзных изменений в центральной власти и возможность военного ответа народных республик на готовящуюся провокацию Киева. Прошелестел слух, что под Новоазовском, который контролирует ДНР, появились мобильные установки радиоэлектронного подавления без опознавательных знаков.
Помнится, когда ополченцы штурмовали Новоазовск, спасавшиеся бегством украинские военные успели заметить «обезличенную» бронетехнику без опознавательных знаков, которую они приняли за российскую. Украинская пресса мусолила историю, которую журналистам поведал кто-то из бежавших – как из танка без опознавательных знаков выбрался человек в российской военной форме и спросил, где дорога на Мариуполь. И теперь повторяется та же история – кто-то сообщил Медведчуку, что якобы под Новоазовском снова появились российские военные. И они явно к чему-то готовятся. Нам не известно, что ответили Медведчуку его собеседники. Но мы можем предположить, что его убедили – никаких российских самоходных установок особого назначения на Донбассе нет и быть не может. Что же касается готовящейся провокации со стороны украинских военных, об этом периодически сообщают украинские издания. А дыма без огня не бывает.
И что касается местных выборов – Медведчук поделился своим пониманием того, каков будет новый властный расклад, когда вскроется, что правящая партия не смогла одержать победу ни в одном регионе страны. По мнению Медведчука, возникнет риск столкновения интересов центра и регионов, причём в самой критической форме, вплоть до попытки окраин самоопределиться. В этой связи называют, прежде всего, Одессу и Харьков, подразумевая также Запорожье, Херсон и Николаев. Опять же, оперируя слухами, – ибо официальная информация полностью отсутствует, – похоже, в Кремле крайне недовольны тем, что Зеленский сдал англичанам Николаев под военную базу. Не исключено, что Москва окажет противодействие этому шагу, причём оказано оно будет не в политической плоскости по линии МИД. Знающие люди сообщили, что беседа Путина и Медведчука в чём-то напоминала диалог между президентом России и спикером крымского парламента Константиновым в начале 2014 года, незадолго до известных крымских событий.

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