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Зачем Вашингтону новая коалиция AUKUS: раскрыты истинные намерения США

20 сентября 2021, 11:45  •  158 • Политика
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Союз с Лондоном и Канберрой имеет далеко идущие планы
Недавно информационное пространство взорвала новость о появлении нового содружества. Тихоокеанский альянс объединил США, Великобританию и Австралию. По мнению опытного эксперта-американиста Рафаэля Ордуханяна, такая коалиция является альтернативой НАТО.

Появление на международной арене объединения, которое получило название AUKUS, разумеется, неслучайно. Укрепление отношений вашингтонской администрации с британскими и австралийскими властями является частью хитроумного плана Белого дома. Ордуханян пояснил, что американцы таким образом хотят сплотить вокруг себя самых преданных партнеров и вассалов.

По мнению специалиста по действиям американских политиков, подобного рода необходимость появилась после того, как союзники США по Североатлантическому альянсу – Франция и Германия не захотели поддерживать бесчинства американцев в Ираке. Тогда Вашингтон понял, что ему нужно установить более тесные контакты с теми, кто не будет взбрыкивать в таких ситуациях. Дело было в 2003-м году, а сейчас наконец-то получило свое разрешение, рассуждает политолог в интервью изданию "Украина.ру".

Теперь Соединенные Штаты Америки при поддержке своих верных приспешников – Великобритании и Австралии (туда же можно включить Канаду) будут пытаться диктовать свою волю остальному миру, включая Европу, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Ордуханян считает, что именно этим стремлением объединить самые преданные США страны также объясняется решение Великобритании покинуть Европейский союз. Мол, Лондону нечего делать в окружении свободолюбивых европейцев, периодически отказывающихся плясать под дудку Вашингтона.

К слову, российский сенатор Алексей Пушков убежден, что новая коалиция обернется кошмаром для НАТО. В скором времени Североатлантический альянс может превратиться в "рудимент от XX века".

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