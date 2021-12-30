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Зачем вам паспорт? Хинштейн предложил лишать гражданства родившихся в России оппозиционеров

30 декабря 2021, 04:15  •  95 • Политика
Депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн предложил расширить базу оснований для лишения гражданства, включив в неё ещё одну категорию.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, приветствуя в целом законопроект о гражданстве, предложил его расширить. И если сейчас предлагается ужесточить меры к тем, кто гражданство России получил, а затем совершил тяжкое преступление, то парламентарий предложил более широкие санкции. Все перечисленные в законопроекте меры должны касаться и тех, кто по рождению обладает правом называться гражданином России.
Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?
- философски заметил депутат.
Александр Хинштейн не пояснил, как именно будут определять оппозиционеров и степень их вины перед Родиной. Юридически такого термина не существует, а для прочего уже есть статьи и меры наказания в Уголовном и Административном кодексах.
Напоминаем, что 29 декабря глава государства Владимир Путин внёс на рассмотрение законопроект о гражданстве. Самая главная и долгожданная часть - расширение списка людей, которые могут получить паспорт России в упрощённом порядке, это около 20 категорий.
Также в законопроекте расширен список преступлений, из-за которых можно лишиться гражданства: терроризм и призыв к нему, захват заложников, организация ОПГ, незаконного вооружённого формирования, угон пассажирского транспорта, организация массовых беспорядков, шпионаж, госизмена, призывы к свержению власти и прочее.
Под действие данного пункта попадают люди, которые не являлись гражданами по праву рождения, а получили паспорт позже.

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