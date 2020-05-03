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Зачем вам дебаты с Навальным? Мария Захарова ответила на самый популярный вопрос
03 мая 2020, 16:10 • 179 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила с Максимом Шевченко, а затем и с Владимиром Соловьёвым на, пожалуй, самый популярный вопрос последних суток. "Зачем вам дебаты с Навальным", - спрашивали Захарову после известного скандала, разгоревшегося из-за ультиматумов команды блогера.
В эфире "Соловьёв.Live"официальный представитель Министерства иностранных дел России вместе с тележурналистом Владимиром Соловьёвым обсуждала несостоявшиеся дебаты с Алексеем Навальным. Она ещё раз объяснила, как именно ей довелось общаться с командой Навального. Коротко Захарова описала формат так называемой современной онлайн-журналистики.
"Сначала надо нахамить и сказать неправду. Потом нужно обязательно пройтись по внешности, личности. Вдобавок, чтобы закрепить образ, сказать, что человек пьёт. Помните, как там в лифтах раньше писали? Когда человек захочет ответить в публичном пространстве, нужно ещё раз нахамить. И только затем начать выстраивать нормальную беседу, но… с модератором, по счётчику, секундомеру замерять слова, которые должны быть произнесены. И, конечно, только одна тема - не две и не три".
Кроме того, Мария Захарова высказалась о том, почему она вообще предложила Алексею Навальному поговорить публично и открыто, а не так, как он привык - один на один с камерой, зачитывая тексты. Ранее этот вопрос ей задал Максим Шевченко. Позицию она продублировала и в беседе с Соловьёвым.
"Он (Навальный - ред.) мне приписал фразы, которые я не говорила. Мало того, я давала опровержения, разъясняла позицию. Несмотря на это, он подхватил весь этот мусор и добавил туда личных оскорблений. Ещё добавил неправды. И я всегда считала: если мы строим демократичное общество - а так оно и есть, - и если в этом обществе недостаёт какой-то дополнительной свободы, нужно делать упор на то, чтобы дать возможность прямого контакта. В том числе этим людям, которым прямого контакта не хватает. Нужна открытость, но не переругивание через барьеры. Всё напрямую. Если тебе что-то не нравится, ты пользуешься правилом демократии".
Как известно, под барьерами Мария Захарова понимает требование помощников Навального обсуждать только одну тему в ходе дебатов, а также обязательное присутствие модераторов. После того как Захарова заявила публично об этих ультиматумах, началась откровенная травля официального представителя МИД России.
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