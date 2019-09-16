Зачем в США хотят, чтобы в Грузии забыли об Абхазии и Южной Осетии

Автор:

Латышев Сергей

Лоббируемая американской НПО Heritage Foundation и озвученная на днях экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном идея о вступлении Грузии в НАТО ценою, фактически, окончательного отказа от Абхазии и Южной Осетии и без гарантии того, что альянс будет её защищать, показывает только одно: США рассматривают Тбилиси лишь как разменную пешку на большой шахматной доске в глобальной стратегии конфронтации против России.

Выступая на прошлой неделе на конференции в Тбилиси, Расмуссен вновь озвучил идею, которую уже не первый год лоббирует тесно связанная с правящими кругами США Heritage Foundation. Отметив, что грузины якобы «уже начинают терять терпение», ожидая, когда же их страну, наконец, возьмут в НАТО, к чему она готова по формальным признакам, этот деятель заявил:

Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

Расмуссен считает, что «Грузия может рассмотреть вопрос о вступлении в альянс без охвата пятой статьей нелегально оккупированных территорий», и это, дескать, «покажет России, что создание замороженных конфликтов не может навсегда заморозить будущее Грузии». Только так, по мнению бывшего генсека НАТО, можно «выйти из тупика» по вопросу о членстве Грузии в альянсе. Тем более, что прецеденты, когда в этот блок принимали страны, имевшие территориальные проблемы, бывали: в 1952 году туда вошли имеющие до сих пор споры по поводу границ Греция и Турция, а в 1955 году в альянс приняли ФРГ, причём пятый параграф Устава Организации не распространялся на восточную часть Германии вплоть до 1991 года.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен хочет пожертвовать Грузией в противостоянии Запада с Россией. Фото: Alexander Pohl /Globallookpress

Нет ничего более постоянного, чем временное

Итак, как видим, суть провокационного предложения Расмуссена заключается в том, что, чтобы снять возражения стран-членов НАТО насчёт приёма в альянс едва заметной на карте страны с ничтожным военным потенциалом, но имеющей серьёзные территориальные претензии к России, Тбилиси предлагается «временно» смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии. А поддержка этого со стороны стран НАТО обеспечивается тем, что от них не потребуют автоматически защищать Грузию в её фактических границах в случае нового конфликта с Россией, который для многих европейских стран неприемлем.

В результате мишура членства в НАТО у грузин будет, как и связанные с этим обязанности вроде ишачить на США в агрессивных операциях Америки по всему миру. Но использовать альянс против России в реваншистских целях они не смогут, хотя страстно хотели бы. Для России создаются новые проблемы с находящейся в настоящее время под контролем Грузии территории, полными хозяевами на которой становятся заправляющие в НАТО американцы. Конечно, они и сейчас играют там огромную роль. Например, имеют недалеко от Тбилиси секретную лабораторию, где испытывают на людях смертоносное биологическое оружие, в том числе с фатальным исходом. Появилась информация о планах создания в Грузии постоянной американской военной базы, для снабжения которой и в более широких антироссийских целях на черноморском побережье страны строится глубоководный порт Анаклия.

Зачем это нужно американцам?

Однако, если Грузия без своих утраченных внутренних колоний (американцы реалисты, они отлично понимают, что абхазов и южных осетин в Грузию уже не вернуть) вступит в НАТО, её можно будет надежно контролировать не только в военном, но и в политическом отношении.

Лидер парламентского большинства в грузинском парламенте Гия Вольский: «Грузия должна войти в альянс лишь в «тех границах, которые признает международное сообщество». Фото: Andrew Harrer/Globallookpress

Последнее особенно важно с прицелом на будущее. Когда грузины поймут и примирятся с тем, что прошлого не вернуть, что Америка и Европа – далеко, что соседей не выбирают, а другой России, чем та, которая есть, с её огромным рынком под боком, не существует, и захотят нормализовать отношения с Москвой, чтоб получить свою «синицу в кулаке», НАТО, то есть Вашингтон, этого не допустят…

Таким образом, в результате предложения Расмуссена (оно нужно ещё и для того, чтобы определить, на каких политиков делать ставку в дальнейшем), США и НАТО получают «бублик» в виде Грузии в нынешних границах в качестве полностью контролируемой ими территории. Грузины – «дырку от бублика» и статус будущего потенциального театра военных действий в случае резкого обострения отношений Москвы с Западом. А Россия — новые минусы. Ведь после вступления Грузии в альянс ей придётся потратить большие деньги и силы на укрепление своих южных границ, напрягать небезграничные ресурсы. Что и является главной причиной того, почему эту идею лоббируют американцы, делающие ставку на истощение России в противоборстве с Западом. Если же в процессе принятия ответных мер на вступление Грузии в НАТО Москва примет решение об «округлении» своих границ на южном направлении за счёт Абхазии и Южной Осетии, это тоже можно будет использовать против России. А именно - для запугивания и сплочения против Москвы под американским лидерством отворачивающихся сейчас от Вашингтона европейских стран.

Дискуссия стартовала

Следует признать, что экс-генсек НАТО во многом добился своей цели: если первые лица Грузии пока безмолствуют, обдумывая предложение Расмуссена и пытаясь точно определить, от имени каких сил он запустил этот пробный шар, политики и депутаты уже высказываются, причём мнения разделились.

Так, лидер парламентского большинства Гия Вольский убеждён, что «без полноценного действия принципа коллективной безопасности подобная схема вступления в НАТО на официальном уровне рассматриваться не будет», и что Грузия должна войти в альянс лишь в «тех границах, которые признает международное сообщество».

По его мнению, для полноценного обсуждения этой идеи необходимо, чтобы официальные лица альянса высказали свою позицию по данному вопросу, а также разработали единую позицию внутри блока.

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия - Демократическое движение» Нино Бурджанадзе: «Мы делаем то, чего стараются не делать остальные государства. Мы стараемся превратить нашу маленькую родину в место противостояния двух «слонов»… Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Тамар Чугошвили заявила:

Мы делаем всё для того, чтобы у нас была высокая совместимость с НАТО, нежели у других стран, которые достигли большего прогресса в политических переговорах с альянсом о членстве. Это признают все международные партнеры. Для нас приемлемым является то, чтобы Грузия стала членом НАТО с полноценными территориями (Абхазией и Южной Осетией – прим. Царьграда), поэтому спекуляции на эту тему являются бесполезными и не соответствуют интересам страны.

Стремящаяся особенно выслужиться перед США оппозиция, однако, призывает официальный Тбилиси открыть дискуссию в связи с предложением бывшего генсека НАТО.

«В связи с этим вопросом у стран-членов НАТО нет сформировавшейся и единой позиции. На мой взгляд, мы сегодня должны начать консультации по этому поводу. Однако я не думаю, что они в условиях нынешней власти начнутся», - считает депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.

Раздаются и вполне трезвые голоса. Так, например, экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия - Демократическое движение» Нино Бурджанадзе увидела самую суть предложения Расмуссена: «Это означает, что мы на нашей маленькой территории (она имела тут ввиду и российские войска в Абхазии и Южной Осетии – прим. Царьграда) расположим две противоборствующие военные силы. Любой маленький конфликт между ними будет для Грузии пагубным. Мы делаем то, чего стараются не делать остальные государства. Мы стараемся превратить нашу маленькую родину в место противостояния двух «слонов» в плане огромного ядерного потенциала». Политик указала в этой связи на важность прямого диалога между Грузией и Россией.

Подводим итоги

«Бомба», взорванная Расмуссеном в Тбилиси, наглядно продемонстрировала следующее. Во-первых, его скандальное заявление высветило саму безнадежность идеи принятия Грузии в НАТО. Она витает в воздухе давно, но упорно не может реализоваться из-за саботажа нежелающих лишних проблем с Россией европейских стран. Хотя грузины делают всё для того, чтобы это побыстрее произошло. Об этой безнадёжности свидетельствует тот факт, что экс-генсек НАТО предложил Грузии вступить в альянс без части территории, которую в Тбилиси считают своей, и с оговоркой, что членство Грузии в нём будет «урезанным» - за счет неиспользования ключевой для грузин пятой статьи о коллективной безопасности.

Во-вторых, предложение Расмуссена это «похороны» грузинской мечты использовать альянс против России с целью возвращения Абхазии и Южной Осетии. Европейцы – не дураки, и они не будут таскать ради американцев и грузин каштаны из огня.

В-третьих, умных и по-настоящему патриотически настроенных грузинских политиков должно насторожить предложение Расмуссена в очередной раз использовать Грузию столь очевидным образом в качестве разменной монеты в новой «Большой игре» против России, из чего они просто обязаны сделать вывод о скорейшей необходимости нормализации отношений с Москвой, так как Грузии ещё есть, чего терять.