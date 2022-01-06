Зачем в Россию приезжали Плётнер и Бонн? В администрации президента озвучили итоги встречи

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о состоявшихся переговорах с иностранными советниками.

Советники лидеров Франции и Германии в четверг, 6 января, провели переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Встреча с советниками проходила в рамках "нормандского формата".

Как отметил Козак по итогам четырёхчасовых переговоров, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн подтвердили приверженность стран Минским соглашениям.

В рамках беседы советники также обсудили практические меры для реализации Минских соглашений.

При этом, указал представитель аппарата президента, параллельных форматов "Нормандская четвёрка" не обсуждает. По словам Козака, это в целом может нанести вред переговорным процессам. Он указал, что создание альтернативных форматов попросту дезорганизует процесс переговоров.

"У нас уже давно, с августа 2020 года, договорённость о том, что эти встречи проводят вместе Министерство иностранных дел и политические советники "нормандского формата". В таком формате мы сегодня вели диалог. Договорились, что этот диалог будет продолжен в таком формате и дальше", - пояснил он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи "нормандского формата" на министерском уровне или саммита лидеров.