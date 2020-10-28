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Зачем в России ввели обязательный масочный режим: Глава Роспотребнадзора раскрыла причину

28 октября 2020, 01:35  •  84 • Политика
Попова объяснила необходимость введения обязательного масочного режима в России. "Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть", - сказала глава Роспотребнадзора.
Введение в России обязательного ношения медицинских масок в общественных местах связано с риском негативного развития эпидемиологической ситуации в стране. С таким заявлением выступила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что требование об обязательном ношении масок вступает в силу уже в среду, 28 октября. Попова подчеркнула, что это не рекомендация, а требование, которое следует неукоснительно исполнять.
"Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть", - сказала глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу "Россия 24".
Попова добавила, что данная мера не снижает качество жизни, но требует определённой организованности и самодисциплины. Это ответственность каждого гражданина. Потому что больничных коек на всю страну не хватит, а значит, необходимо избежать массового заражения и сохранить больничные места для тех, кому они действительно необходимы.
Кроме того, как уточняют "Невские новости", Попова отметила, что 85 % заболевших КОВИД нарушали правила профилактики.

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