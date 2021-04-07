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Зачем в Москву приехал Пашинян: эксперты раскрыли планы лидера Армении

07 апреля 2021, 16:55  •  139 • Политика
Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Премьер планирует решить несколько важных проблем, в том числе военную
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, несмотря на свое скандальное заявление о наших "Искандерах", попросит оружие. Кроме того, он попытается нарастить себе рейтинг среди армянской российской диаспоры в преддверии предстоящих внеочередных выборов в парламент Республики.
Такие версии визита ереванского высокопоставленного гостя высказали отечественные эксперты изданию "Взгляд".
"Очевидно, что Пашинян может попросить два вида вооружений у России – средства противовоздушной обороны и технику, предназначенную для РЭБ", – считает главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
По его мнению, Ереван намерен закупить у Москвы современные средства вооружений по схеме, отработанной предыдущими властями Армении, т.е. в счет выплат по российскому кредиту.
В свою очередь, проректор РЭУ имени Плеханова, член Общественной палаты РФ Сергей Марков полагает, что Пашинян хочет решить сразу две проблемы своей поездкой в столицу России.
Прежде всего, он попытается выяснить, поддержит ли его Москва на выборах. А во-вторых, ему важно примириться с армянской диаспорой в нашей стране, поскольку после событий прошлой осени на настроена резко против Пашиняна и выступает в поддержку его главного соперника экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Отметим, в отношении последнего накануне ереванский суд прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" за разгон Майдана в 2008 году. Кочарян, у которого давние хорошие связи с Путиным, объявил, что тоже будет участвовать во внеочередных парламентских выборах. Поэтому, не исключает Марков, Пашинян желает добавить себе долю голосов российской армянской диаспоры.
"Я думаю, что та часть электората, которая не тяготеет ни к одному из кандидатов, после этой встречи может махнуть рукой и отдать свой голос ему", – подчеркнул политолог.
Напомним, скандал с российскими "Искандерами" начался после того, как Пашинян в феврале текущего года объявил, что ВС страны в ходе войны за Нагорный Карабах с Азербайджаном якобы применили ОТРК, однако те оказались неэффективными, поскольку "взорвались лишь на 10%". После этого главу правительства высмеяли собственные военачальники, и закрутилось колесо внутриполитической свары и раздрая.
Поленья в огонь старательно подбрасывали и западные СМИ, утверждая, что одна из ракет "Искандера" чуть ли не была запущена прямо по Баку, но ее сбили на подлете.
А на днях азербайджанские военные сообщили, что нашли в Карабахе доказательства применения "Искандеров" в НКР. Москва по-прежнему отрицает, что в данном конфликте применялись наши ОТРК.

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