Зачем в Казахстане строят ещё одну биолабораторию и хранилище для опасных штаммов

Объект двойного назначения?

Правительство Казахстана намерено построить биолабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов. Соответствующий проект правительственного постановления за подписью премьер-министра Аскара Мамина опубликован на одном из официальных сайтов правительства.

Лаборатории присвоен статус объекта, требующего особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, она будет располагаться в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Срок завершения строительства – IV квартал 2025 года. Код BSL-4 (Biosafety Level 4) означает четвёртый уровень биологической безопасности. Уровень BSL-4 – это также высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых лабораторией вирусов (оспа, вирус Эбола, марбургский вирус). Эффективных мер в борьбе с большинством патогенов не существует.

В 2016 году в Алма-Ате при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (ННЦООИ), несмотря на протесты населения, при содействии США были построены и торжественно открыты референс-лаборатория и хранилище особо опасных инфекционных патогенов. Бывший замминистра обороны Казахстана Амирбек Тогусов высказал предположение, что Алма-Атинская биолаборатория имеет двойное назначение и в ней может разрабатываться биологическое оружие.

Тогдашний директор ННЦООИ Бахыт Атшабар признал, что финансирование строительство Алма-Атинской лаборатории «шло именно от Минобороны США через агентство по уменьшению биологической угрозы DTRA, но отрицал «планируемое создание биологического оружия» на этом объекте.

Российский телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ, в августе сего года опубликовал репортаж, в котором были представлены фотокопии документов, согласно которым эксперты Пентагона продолжают работать в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате. В репортаже были приведены фотокопии бюджетных планов Минобороны США на 2021 и 2022 годы, отражающих запланированные работы в Алма-Атинской ЦРЛ. По данным журналистов «Звезды», Пентагон подрядил для работы в республике компанию CH2M, одного из ведущих подрядчиков Минобороны США и ЦРУ.

Руководство ННЦООИ, в который входит Алма-Атинская ЦРЛ, не скрывает тесного сотрудничества с подрядчиком Пентагона. В апреле 2021 года на сайте центра был опубликовал пресс-релиз, в котором выражались «благодарность коллективу компании CH2M Hill Constructors, Inc. за многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в развитие Центральной референтной лаборатории ННЦООИ» и надежда на «дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами».

В проекте бюджета иностранных программ Агентства по сокращению военных угроз (DTRA) Пентагона на 2021 год присутствуют прямые упоминания работ, которые должны быть выполнены в казахстанской ЦРЛ.

Работу ННЦООИ и ЦРЛ контролирует филиал DTRA, расположенный в посольстве США и подчиняющийся Пентагону. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер, который инспектирует НЦООИ по вопросам исследований, безопасности и финансового контроля (в августе 2019 года подполковник Колдер и Жаклин Кербер из военного комитета Сената США заслушивали доклад директора НЦООИ).

Подполковник Колдер и Жаклин Кербер из военного комитета Сената США заслушивают доклад директора НЦООИ, 12 августа 2019 г.

Еще один орган, контролирующий эти работы, – Центральноазиатский офис центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR). Его возглавляет Дэниэл А. Сингер (Daniel A. Singer), подполковник медицинской службы ВВС США. Ранее Сингер служил в эпидемической разведке США, собирающей биологические данные в интересах военных. В сентябре 2021 года Сингер сообщил, что американцы не намерены прекращать взаимодействие с ЦРЛ: «Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после её завершения».

Если заказы Пентагона успешно реализуются в Алма-Атинской ЦРЛ, зачем понадобилось открывать еще одну опасную лабораторию на юге Казахстана?

Дело в том, что число работ, которые выполняют эксперты ННЦООИ, постоянно растет и одна Алма-Атинская ЦРЛ не справляется с обслуживанием заказчиков. В 2019 году ННЦООИ посетило более десятка официальных представителей военных ведомств США и Германии и свыше 30 ученых из стран НАТО, которые занимались там работами по заказам своих армий.

А главное – Алма-Атинская ЦРЛ, по словам директора ННЦООИ Токтасына Ерубаева, имеет лишь 3-й уровень биологической безопасности (Biosafety Level 3), сегодня для Пентагона этого уровня маловато. Новая ЦРЛ в поселке Гвардейский будет иметь 4-й уровень и здесь можно будет работать с гораздо более опасными штаммами, чем в Алма-Атинской ЦРЛ. В этом же посёлке уже строится биофармацевтический завод по производству вакцин. После ввода в строй референт-лаборатории 4-го уровня здесь заработает мощный биологический военный кластер.

Строительство завода по производству вакцин в поселке Гвардейский

По сообщениям казахстанских СМИ, местные жители в ужасе от такого соседства. Их можно понять: СМИ не скрывают, что в Гвардейском будет построена лаборатория «уровня Уханьской». Казахстанцы выражают свой протест в комментариях прямо на правительственном портале, где было опубликовано постановление о строительстве лаборатории в Гвардейском:

Мукужанова Айнагуль: «Против! Уровень биологической опасности повышен, но несмотря на это собрались строить?! О последствиях строительства таких объектов, судя по всему, не задумываются...»

Любимов Юрий: «Категорически против! Строительство научных лабораторий повышенного уровня биологической безопасности и подземных хранилищ для коллекции опасных и особо опасных штаммов! Вы биологическое оружие разрабатывать собираетесь?»

Абильхасова Алия: «Против!»

Арыстанбекова Галина: «Я ПРОТИВ строительства на территории нашей Республики данной лаборатории и хранения коллекции опасных, особо опасных штаммов!!!»

Оспанов Серик: «Против строительства».

Олейниченко Маргарита: «Против строительства данных лабораторий, нам хватило складов с боеприпасами. Не хочу жить и боятся в ожидании утечки очередных вирусов. На территории нашей страны не нужны такие лаборатории».

Жители Жамбыльской области имеют основания опасаться утечки смертоносных вирусов. 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе этой области, где по всем канонам должен быть строжайший режим безопасности, прогремел взрыв. 10 октября там еще раз взорвались боеприпасы. Причины инцидентов неизвестны.