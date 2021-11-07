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Зачем украинский президент обещает вернуть Крым: мнение эксперта

07 ноября 2021, 12:35  •  112 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Зеленский делает громкие заявления на фоне падающего рейтинга
Политолог оценил обещание украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крымский полуостров, как скифское золото. По мнению Богдана Безпалько, это попросту хайп и желание вновь заработать доверие народа, которое политик стремительно утрачивает. Воспринимать всерьез такие слова не стоит.
Эксперт посоветовал Зеленскому не мелочиться и брать выше – например, пообещать, что через 30 лет в составе Незалежной будет не только Крым, но и вся Россия.
Вполне вероятно, считает политолог, что ситуация вскоре в корне изменится и Зеленский позабудет о своих обещаниях. Не исключено, что его не выберут главой государства во второй раз. Кроме того, гарант может получить "крупные суммы денег за время своего президентства и уедет во Флориду отдыхать", подытожил Безпалько.
Напомним, что Зеленского воодушевило решение амстердамского суда относительно принадлежности скифского золота. Его, по мнению судей, следует передать украинской стороне. После того, как вердикт озвучили, глава Незалежной и пообещал, что вернет полуостров, как золото.
Тем временем падение рейтинга Зеленского комментируют политологи. Ряд экспертов сошлись во мнении, что президент может досрочно покинуть свой пост, а сменит его кандидат, которого поддержат украинские олигархи.

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