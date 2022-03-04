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Зачем Украине менять место переговоров с Россией: Политолог раскрыл цели Киева

04 марта 2022, 03:30  •  90 • Политика
Переговоры с Россией пройдут, но не в Беловежской Пуще, заявили в Киеве. Почему Украина захотела сменить место встречи, объяснил политолог. "Вряд ли здесь причина техническая", - уверен эксперт.
Переговоры с Россией пройдут, но не в Беловежской Пуще, как это было объявлено ранее, заявил член украинской делегации Давид Арахамия. Политолог Алексей Зудин объяснил, чем может быть вызвано желание сменить место переговоров.
Эксперт уверен, что изменение вряд ли связано с технической стороной дела. Исходя из манеры поведения Украины на переговорах, можно с уверенностью предположить, что причина переноса места встречи - политическая, отметил специалист.
Нынешние переговоры вписываются в традиционную для Киева модель: вести переговоры не для того, чтобы достичь взаимоприемлемых решений, а для того, чтобы совершать политические манёвры,
- сказал Алексей Зудин в эфире радио Sputnik.
По мнению политолога, одна из целей участия Киева в переговорах - это продемонстрировать знак "хорошего тона" и "ответственного поведения". Другой целью является остановка продвижения русских войск путём затягивания переговорного процесса. На это указывают постоянные консультации с США и наглое поведение украинской делегации.
Для них главное - остановить продвижение российских войск. Понятно, что в том виде, в котором это требование звучит, оно для России неприемлемо,
- резюмировал эксперт.

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