Зачем Украине Крым? Чтобы организовать торговлю с папуасами

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил на чистом русском, что Крым русским не будет никогда. Крым между тем с трудом справляется с наплывом туристов и готовит иски в ЕСПЧ к Украине, требуя 1,5 триллиона рублей компенсации ущерба от блокады.

Ещё до выступления Владимира Зеленского глава МИД Украины Дмитро Кулеба пригрозил России "камнями с неба" и пообещал Западу продолжить разрыв отношений Киева с Москвой.

В разрыве сомневаться не приходится, тем более что у Украины есть и практические успехи на этом направлении: она открывает всё новые и новые рынки для своих компаний-экспортёров. О чём радостно отчиталось на своём сайте министерство экономики Незалежной.

Итак, теперь украинские экспортёры могут поставлять свои товары сразу в девять новых стран: Малави, Ботсвану, Папуа – Новую Гвинею, Французскую Гвиану, островное государство Сен-Мартен, Гренаду, Лесото, Джерси и Каймановы Острова. Гигантское достижение! Майдан, как говорится, працюе. Что же будут поставлять в эти высокоразвитые очаги западной цивилизации, которые многие с трудом могут найти на карте мира, а иные и не найдут вовсе, украинские экспортёры? Мёд, туалетную бумагу, одежду, макаронные изделия, консервированные овощи, хлебобулочные изделия, мороженое, ножи и даже стационарные телефонные аппараты.

Потрясающие достижения! Лесото и Гренада, по всей видимости, заменят среди торговых партнёров Россию, а Ботсвана с Сен-Мартеном – Белоруссию, отношения с которой у Незалежной при Зеленском испортились, по всей видимости, безвозвратно. Заметили, какова доля высокотехнологичной продукции в этом перечне товаров на экспорт? Как это не заметили? Впрочем, никто не заметил. Нечего там замечать.

Мечта о песке и рапанах

При этом в Киеве продолжают мечтать о "возвращении" Крыма. Президент Зеленский даже дал интервью телеканалу "Дом", специально организованному для вещания на "неподконтрольные территории Украины", в котором расчувствовался по поводу полуострова.

Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны – они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так, на зубах. Это невозможно привить. Это моё! – хорошо поставленным голосом с проникновенной интонацией пытался он достучаться до сердец зрителей. – Это я, я там жил, это моя земля. Это не их земля – их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда.

А что ты можешь предложить крымчанам, Володечка? Вместе жрать рапаны, сплёвывая песочек? Или организовать для них торговлю с папуасами? Или по квартире в Крыму так соскучился, что аж слезу прошибает? Ничего, будет время, отсидишь, сколько суд даст, может, ещё и поживёшь потом в своей квартирке в русском Крыму.

И реальные вопросы к Украине

Так что Крым? А Крым развивается, причём такими темпами, что ему могут позавидовать не только по всей Украине, но и в целом ряде наших регионов. Строятся дороги – не только центральные магистрали, но и объездные, и местные, строятся отели, обновляется и качественно улучшается курортная инфраструктура, и тоже практически во всех курортных городках полуострова. В городе Саки и посёлке Новый Свет открыли многокилометровые прогулочные набережные, в прибрежном селе Угловое – огромный благоустроенный пляж. Ялта, Севастополь, Феодосия, Керчь, другие города полуострова за прошедшие с возвращения в Россию годы похорошели так, что сбежавшие из них укропатриоты, если надумают вернуться, могут и не узнать места своего бывшего проживания. Проектируются новые и реконструируются уже имеющиеся автомагистрали. Запускается морское сообщение с Черноморским побережьем Краснодарского края.

Не зря же в этом году, несмотря на пандемию, Крым готов поставить новый рекорд по количеству приехавших на полуостров отдыхающих. По итогам семи месяцев нынешнего года выяснилось, что Крым с 1 января посетило уже около 5 миллионов туристов. И это почти на 30% больше, чем насчитали приезжающих в доковидном 2019 году. Да, в определённой степени на такую нагрузку повлияли ограничения по зарубежному туризму и отдыху, но не стоит сбрасывать со счетов и улучшения, произошедшие на полуострове, даже несмотря на жадность задирающих цены отельеров и местных жителей. Уж извините, но в наше время в засиженный курятник даже за очень дёшево отдыхать вряд ли кто поедет. Все привыкли к комфорту и сервису определённого уровня. И ведь этот наплыв отдыхающих ещё без потока с Украины!

А через некоторое время финансов у Крыма на собственное развитие может стать ещё больше. После того как Россия подала иск к Украине в ЕСПЧ, стало известно, что Крым тоже готовит свои, отдельные иски к Украине за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. И первые из них будут оформлены уже нынешней осенью. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей. И это, безусловно, отрадное явление – Россия от оправданий по поводу совершенно облыжных голословных обвинений, основанных на фейках и передёргивании, меняет тактику и переходит сама в наступление. Что уже начинает приносить свои плоды. В Прибалтийских республиках, например, вдруг стали раздаваться голоса о непродуктивности и бесперспективности борьбы с Москвой в угоду интересам третьих стран. А раньше таких голосов в публичном пространстве слышно не было.

Что с того?

На месте главы МИД Украины Дмитро Кулебы, наверное, следовало бы быть поосторожнее со словами. Потому что, помимо всего прочего, никто не отменял для Незалежной безотказно действующий "закон бумеранга": когда украинцы злорадствуют по поводу каких-то катастроф или несчастных случаев в России, через некоторое время как минимум не меньшие несчастья настигают Украину. Последний такой пример подал глава СНБО Украины экс-ветеринар Алексей Данилов, публично злорадствовавший по поводу ударов стихии этим летом по Крыму: "Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать". И буквально через несколько дней затопило украинские города и сёла. В Крыму, кстати, с последствиями бушевавшей стихии справились в считаные дни. На Украине с завалами и наносами грязи и мусора возятся до сих пор и с разным успехом.

Будьте осторожнее в своих желаниях. Они имеют обыкновение сбываться. Правда, немного не так, как хочется. Смотришь, так и папуасы начнут вскоре экспортировать мёд с подсолнечным маслом на Украину. Стала ведь она импортировать и свинину, и картофель. Так что, господа украинцы, почаще смотрите теперь в небо. На предмет появления в нём камней.