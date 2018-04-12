Зачем Украине держать в заложниках российские суда

За последний месяц Украина арестовала уже два российских судна и удерживает в своих портах - Бердянске и Южном. Речь идет о рыболовецком сейнере «Норд», который пограничники захватили вместе с командой, и «SeaBreeze», стоявшем в украинском порту «Южный». Уже очевидно, что это не просто случайность, а часть новой политической линии Украины по отношению к России. Какой? Что означают эти жесты агрессии? Каким образом отреагирует Россия? Как дальше будут разворачиваться события?

Об этом «Комсомольская правда в Крыму» спросила у ведущих политологов - украинских и российских, у которых полярные мнения по этой ситуации.

«УКРАИНА УСИЛИВАЕТ ВЛИЯНИЕ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ»

Как реагируют на всю эту ситуацию проукраинские политологи? По их мнению, Украина в данной ситуации вполне прагматично воспользовалась непростой международной обстановкой в мире - в частности обострением ситуации в Сирии, чтобы усилить свое влияние в черноморском регионе.

- Арест судов - это однозначное утверждение украинского законодательства в практическом ключе, - заявил "КП-Крым" украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун. - Суда нарушили наши украинские законы, задержаны – проводится следствие. В этом плане на нашей стороне международное право, потому что для всего мира Крым - это Украина.

Украинская сторона уверена в своей безнаказанности. По мнению Ковтуна, Россия не будет отвечать Украине на захваты судов.

Вячеслав Ковтун/Фото: Ютуб

- Я думаю, что Путин боится войны на два фронта, поэтому ничего не будет происходить, никаких ответных действий. А Украина по факту будет отпугивать потенциальных нарушителей, чтобы они не нарушали украинские законы. Точка, - резюмировал Ковтун.

"ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ДОЛЖЕН БЛОКИРОВАТЬ ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ"

Российский политолог Сергей Михеев в корне не согласен с мнением своего украинского коллеги насчет влиятельности Незалежной в черноморском регионе.

- У Украины элементарно нет сил и средств, чтобы где-то себя утверждать – в том числе в черноморском регионе. Есть силы и средства, чтобы хамить в виде одиночных провокаций, как в данном случае, - подчеркнул политолог.

Чтобы подобного больше не повторялось, он предлагает задействовать Черноморский флот для защиты судов в Азовском море.

- Группировка Черноморского флота РФ должна блокировать любые враждебные действия со стороны украинских пограничников. Никто даже не должен подумать, что такое (захват судов. – Авт.) возможно в дальнейшем. Посему этого не сделали раньше, я не знаю. Думаю, что это какое-то расслабление, - заключил Сергей Михеев.

«ЭТО ПРОВОКАЦИЯ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ РОССИЮ ЗАХВАТЫВАТЬ УКРАИНСКИЕ СУДА»

В свою очередь президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», также украинец Юрий Кот отмечает, что механизмы задержания двух российских судов совершенно разные: судно «Норд» захватили вместе с командой в нейтральных водах, а сухогруз SeaBreeze уже стоял в украинском порту и там был арестован.

- Конечно, все это провокации с целью заставить реагировать Россию: например, захватывать украинские суда или украинских людей. Они просто никак не могут понять, что Украина - это не Россия. Нынешняя украинская власть использует тактику террора, терроризируя, удерживая в заложниках украинский народ, теперь вот взяла в заложники российских моряков и российские суда, - отмечает КП-Крым Юрий Кот.

Юрий Кот/ Сайт "Голос правды"

При этом эксперта удивляет реакция стран Запада, которые просто молчат и не замечают захват российских моряков и судов.

- Представьте себе, если бы Россия подобным образом поступила? Сейчас бы уже весь Запад выл. Там уже подняли все сундуки со скелетами - и Борисом Березовским, и Скрипалем, чтобы только сплясать танцы с бубном насчет России-агрессора, - подчеркивает президент ассоциации.

При этом Юрий Кот считает, что захват второго судна стал следствием невнятных действий России после первого эпизода с «Нордом». Специалист уверен, что уже сейчас ответная реакция необходима.

- Нужно отвечать ассиметрично, привлекать каких-то авторитетов - возможно, на уровне Рамзана Ахматовича Кадырова, через неофициальные каналы, чтобы он достаточно внятно объяснил, что так делать нельзя. Если этого не делать, то будет продолжаться насилие не только на над гражданами Украины, но и России, - заключает эксперт.

«ОБОСТРЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ»

В Крыму тоже считают, что ситуацию надо рассматривать в общей связи с происходящим вокруг нас и в целом в мире.

- Все, происходящее сейчас на границе Крыма и нашего северного соседа, является частью общего давления на Россию в последнее время, обостряющегося прямо на наших глазах, - говорит крымский политолог Владимир Джаралла. - Украина находится под контролем Америки и Европы, выполняя роль инструмента. Сейчас растет напряжение вокруг Сирии, с опасностью прямого столкновения между США и Россией, так как ситуация там идет к завершению военной стадии на условиях правительственных сил. Чтобы отвлечь внимание руководства России, созданы отвлекающие маневры на других участках: удар по курсу рубля и фондовому рынку, истерика лживых обвинений в СМИ.

В эту цепь, по его словам, встраивается и украинская провокация. Как кажется задумавшим ее, она беспроигрышная: если Россия ответит силовым способом, это развязывает руки во многих вопросах, от поставок оружия до новых обвинений и санкций. Если смолчит, то будет унижена, потеряет лицо, откроет дорогу для новых агрессивных действий.

- Напомню, что украинские спецслужбы уже убили два года назад двух пограничников, постоянно похищают граждан России, пытаются вести подрывную работу на полуострове и совершают кибер-диверсии во время кризисных ситуаций в стране или сами создают их, - говорит Джаралла. - В этой связи более всего сердце болит за людей, крымчан, находящихся в плену у врага. Очевидно, что нынешний политический режим Украины должен быть уничтожен, потому что никакое сотрудничество с ним невозможно, а все эти порошенки-турчиновы-аваковы превратили Украину в полигон для враждебной деятельности против России, жертвуя жизнями самих украинцев.

Ситуация, по его мнению, сверхтяжелая и опасная.

- И потому ясно понимаешь, насколько тяжело бремя принятия государственных решений. Владимир Путин и его соратники до последнего времени полностью соответствовали вызовам, которым брошены России, и все, что в наших силах – это доверять им и дальше, - считает эксперт. - А сам кризис с захватом заложников и кораблей, вероятно, будет разрешен после сирийского обострения, если оно не закончится большой войной. Но тогда украинские бандиты в форме и в кабинетах наконец-то получат по заслугам.

Напомним, 10 апреля генпрокуратура Украины заявила, что арестовала российский сухогруз в рамках уголовного дела, возбужденного по факту якобы незаконной добычи песка в Каркинитском заливе Крыма (ч. 3 ст. 240 УК Украины).

Позже выяснилось, что арестованное судно никакого отношения к добыче песка не имеет и в крымские порты вообще не заходил.

Ранее крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Капитана "Норда" Владимира Горбенко на Украине обвиняют в уголовном преступлении. Во вторник, 10 апреля, его наконец-то выпустили из СИЗО под залог.