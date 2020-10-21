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Зачем Украине базы в Чёрном море? Они позволят США и Британии нарушить Конвенцию Монтрё - Леонков

21 октября 2020, 11:55  •  170 • Политика
Военные базы на Украине позволят Британии и США нарушать Конвенцию Монтрё, запрещающую их кораблям находиться в акватории Чёрного моря, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Запад заинтересован в строительстве военно-морских баз на Украине, так как они позволят невозбранно нарушать Конвенцию Монтрё о статусе проливов. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Речь идёт о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о намерениях построить две военно-морские базы в Чёрном море. Военный эксперт уверен, что это делается с подачи США и Великобритании.
Сейчас военным кораблям этих стран, согласно Конвенции Монтрё, запрещено находиться в акватории Чёрного моря. Однако, если там появятся военно-морские базы Украины, это позволит США и Британии обойти ограничения.
"Они скажут, у нас корабли задержались на базе в связи с ремонтом на неопределённый срок", - объяснил Леонков в беседе с Nation News.
Он добавил, что к Британии и США также может присоединиться и Турция. По информации эксперта, Анкара уже ведёт соответствующие переговоры с Киевом.
"Программа, которую озвучил Зеленский, не в интересах Украины, а в интересах глобальной геополитики, которая имеет антироссийскую направленность", - подытожил Леонков.

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