Зачем Украине базы в Чёрном море? Они позволят США и Британии нарушить Конвенцию Монтрё - Леонков

Запад заинтересован в строительстве военно-морских баз на Украине, так как они позволят невозбранно нарушать Конвенцию Монтрё о статусе проливов. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Речь идёт о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о намерениях построить две военно-морские базы в Чёрном море. Военный эксперт уверен, что это делается с подачи США и Великобритании.

Сейчас военным кораблям этих стран, согласно Конвенции Монтрё, запрещено находиться в акватории Чёрного моря. Однако, если там появятся военно-морские базы Украины, это позволит США и Британии обойти ограничения.

"Они скажут, у нас корабли задержались на базе в связи с ремонтом на неопределённый срок", - объяснил Леонков в беседе с Nation News.

Он добавил, что к Британии и США также может присоединиться и Турция. По информации эксперта, Анкара уже ведёт соответствующие переговоры с Киевом.