Зачем Украина выставила похищенного Цемаха ключевым свидетелем крушения малазийского «Боинга»

Сейчас 58-летний Владимир Цемах, которого украинские спецслужбы похитили из собственной квартиры в Снежном 27 июня, находится в одиночной камере СИЗО Киева. Его будут содержать под стражей до 25 августа – до нового заседания Шевченковского районного суда, поскольку Апелляционный суд отклонил жалобу о незаконном аресте.

Адвокат Цемаха уверен, что Украина не заинтересована в его освобождении.

- Только как объяснить моим детям, почему дедушка не едет в гости? – в сердцах говорит дочь удерживаемого Мария. - Младшему так вообще никак не объяснить! Старшая понимает, что дедушка в плену, что его похитили, но кто его похитил, как и почему - ей непонятно, а уж тем более - когда же он вернется!

Родственникам Владимира Цемаха удалось передать ему в СИЗО одну посылку, еще одну доставил Союз афганцев. Представителей Международного Комитета «Красный Крест», у которого есть специальная программа «Воссоединение семей», пока не пускают к Цемаху.

«СВИДЕТЕЛЕМ ЧЕГО ОН МОЖЕТ БЫТЬ В СУДЕ?»

Находящемуся в отставке военному вменяют часть 1 статьи 258 «Создание и участие в террористической организации», согласно которой «Борисычу» грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. При этом правоохранительные органы незалежной официально не комментируют инкриминируемые ему деяния.

Владимир Цемах дал показания в Апелляционном суде Киева в формате видеоконференции. Фото: strana.ua

Но в кулуарах Апелляционного суда гособвинитель - прокурор Олег Пересада заявил, что бывший командир подразделения ПВО, равно как и недавно вышедший на свободу экс-начальник штаба Министерства обороны Республики Дмитрий Куприян (якобы водитель «Бука», из которого сбит лайнер), выступят в суде «Схипхол» Нидерландов по делу о крушении «Боинга 777» под Торезом 17 июля 2014 года. По его словам, они дадут ценные показания по скайпу – это «определено международным соглашением между Украиной и Нидерландами».

В том же Апелляционном суде сам Владимир Цемах, отвечая на вопросы украинских и иностранных журналистов, рассказал, что в момент крушения малазийского «Боинга» был за пределами Снежного – занимался рутинной работой: проверял позиции ополченцев. А о самой трагедии с пассажирским лайнером может судить только по сообщениям в СМИ.

- Так свидетелем чего он может быть в суде? – возмущается Мария. – И вообще, как Нидерланды смотрят-то на происхождение «ценного свидетеля» из Украины?!

«КП» уже сообщала своим читателям, что Цемах был похищен в нарушение всех международных норм. Агенты украинских спецслужб нанесли учителю физкультуры Снежнянского горного техникума три удара рукоятью пистолета по голове на пороге собственной квартиры и, накачав его психотропными веществами, тайно вывезли через линию фронта.

«БУК» БЫЛ У УКРАИНЫ

Крушение малазийского «Боинга» расследует международная объединенная следственная группа без участия России. До сих пор не озвучены результаты расшифровки «черных ящиков». Согласно же промежуточным итогам иностранных следователей, самолет был сбит из «Бука» российского производства.

В ответ российская сторона передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и специально рассекреченную документацию по «Буку», бортовой номер которого иностранные следователи случайно «засветили». Россияне проследили путь смертоносной ракеты от места ее изготовления до воинской части в Украине, куда она была поставлена. Этот самый «Бук» отошел украинской армии при распаде СССР. Однако объединенная группа следователей предоставленную информацию проигнорировала.

К тому же в Министерстве обороны РФ сообщили, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы задолго до трагедии.

МАЛАЙЗИЮ НЕ ДОПУСКАЮТ К РАССЛЕДОВАНИЮ

Российский МИД заявил, что обвинения в причастности России к крушению «Боинга» вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Недавно в этом Россию поддержал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, раскритиковав позицию США и Нидерландов.

- Иностранные следователи на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение, - заявил Мохамад в интервью в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Вера.

Кстати, Малайзию не включили в состав объединенной следственной группы, хотя именно этой стране принадлежит потерпевший крушение «Боинг». И на нем в числе других пассажиров летели и малайзийцы, они также погибли…

Жители Донбасса почтили память погибших в крушении лайнераФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

АДВОКАТ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗВОНКИ

Несмотря ни на что, жена и дочь Цемаха не теряют надежды, что все же его удастся вернуть домой в ходе ожидаемого обмена пленными с Киевом. При этом адвокат, защищающий экс-командира ПВО в рамках бесплатной правовой помощи, перестал общаться с его родственниками.

- Адвокат на наши звонки не отвечает, - говорит Мария Цемах. – На письма - тоже.

Тем временем один из киевских адвокатов предложил Марии помощь в освобождении ее отца. Он попросил 20 тысяч долларов – неподъемные для семьи деньги. И это только гонорар за досудебное следствие.

По прогнозам правозащитников, после 25 августа задержанному снова продлят срок пребывания в неволе.

КОММЕНТАРИЙ

Роман БЕЛОУС, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР:

- Наша Республика оказывает всевозможное содействие в расследовании крушения «Боинга» под Торезом 17 июля 2014 года. Ранее в присутствии наблюдателей ОБСЕ мы передали голландским следователям более 500 фрагментов пассажирского самолета. Это различные части фюзеляжа, крыльев, хвоста… Среди вещдоков - подушка, кислородный баллон, подносы для еды и напитков, карта авиамаршрутов в полиэтиленовом чехле. Обломки были найдены на месте падения лайнера жителями поселка Рассыпное (Шахтерский район).

СРАВКА «КП»

17 июля 2014 года «Боинг» над Донбассом совершал привычный рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших - граждане Нидерландов.

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