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Зачем Украина приватизирует часть нефтепровода «Самара — Западное направление»
20 февраля 2021, 20:25 • 69 • Украина
Приватизация Киевом части нефтепровода «Самара — Западное направление» — сигнал России и Белоруссии о враждебных намерениях Украины. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Решение СНБО
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода «Самара — Западное направление». Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в СНБО обратили внимание на то, что по закону «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».
Как отметил Данилов, нефтепроводом в настоящее время якобы незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.
ООО «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
«Банальный отжим»
По мнению эксперта, если Киев действительно хочет исправить последствия незаконной приватизации и вернуть народу его собственность, почему бы не начать с металлургии и энергетики, взятой Ринатом Ахметовым.
С его точки зрения, для России и Белоруссии это очередной сигнал того, что на Украине не работает правило «война войной, а бизнес бизнесом». Иметь какие-либо дела с этой страной чревато финансовыми потерями. Неудивительно, что Москва и Минск начинают потихоньку отказываться от украинских портов, перебрасывая транзит в Усть-Лугу.
Эксперт выразил мнение, что Украина добровольно отказывается даже от возможности зарабатывать на своем географическом положении, ничего не делая.
Автор: Максим Вручный
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