Зачем Турции С-400 «Триумф»? • 99 • Аналитика









Для чего С-400 Турции

Сделка Анкары и Москвы вызывает много вопросов. Для страны, входящей в НАТО, приобретение российского оружия – непростая задача. В этом вопросе Турция пошла на обоснованный риск, который уже привел к тому, что США угрожают стране санкциями и фактически отменили поставку многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон не раз говорил о том, что в случае получения Турцией комплексов ПВО С-400, вопрос об участии Анкары в программе производства истребителя F-35 будет поставлен ребром.



Одну из наиболее экзотичных версий приобретения Турцией комплексов С-400 «Триумф» связывают с попыткой военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Известно, что в момент начала переворота турецкий президент находился в воздухе на борту собственного самолета, который совершал рейс по маршруту Мармарис – Стамбул. По данным агентства Reuters, которое ссылалось на бывшего военного офицера, знакомого с турецкими событиями, самолет президента преследовали как минимум два F-16, которыми управляли мятежники, они поднялись в воздух с авиабазы Инджирлик. Почему они не выпустили ракеты по самолету президента и сопровождающим его F-16, остается загадкой.



Согласно конспирологической версии, мятежники не атаковали самолет президента Турции, так как их самолеты были захвачены российской системой С-400, находящейся в Сирии. Информация об этом была быстро доведена до руководства Турции, а летчикам-мятежникам намекнули, что их будут сбивать. Якобы именно этот факт и повлиял на решение Турции приобрести комплексы ПВО у России. Какого-либо официального подтверждения данной информации, естественно, нет. Равно как и того, как российские военные смогли бы отличить самолеты мятежников от самолетов с верными турецкому режиму пилотами. К тому же сбивать их пришлось бы практически на взлете с авиабазы Инджирлик. До того же Мармариса, в котором в момент переворота находился президент Турции и откуда он вылетел в Стамбул, от Латакии, где были развернуты комплексы С-400, почти 700 километров. Российская зенитная ракетная система, конечно, отличное оружие, но все-таки не всемогущее, чтобы сбивать воздушные цели на таком удалении.





Начало поставок ЗРС С-400 Турции, фото Минобороны Турции



Если вернуться к реальности, то мотивы Турции при покупке С-400 гораздо прозаичнее. Здесь мы не будем рассматривать политическую составляющую сделки, остановившись непосредственно на военной. Так профессор Мустафа Кибароглу, являющийся директором Центра стратегических исследований международной безопасности Университета MEF, отмечал, что интеграции республики в противоракетный щит НАТО после проведения Чикагского саммита альянса в 2012 году было недостаточно. По причине технологических и географических сложностей, обеспечить надежное прикрытие всей территории Турции нереально. Большая часть регионов, расположенных на юго-востоке, а также часть восточных территорий оказывалась вне зоны действия ПВО альянса. По словам профессора, часть территории Турции с проживающим здесь многомиллионным населением, оставалась вне защиты от ракетной угрозы с Ближнего Востока.



Такой же точки зрения придерживается и генерал-полковник в отставке Исмаил Хаккы Пекин бывший глава Управления разведки Генерального штаба Турции. По его словам, комплексы ПВО С-400 должны обеспечить надежную защиту республики от возможного воздушного нападения со стороны Греции (у двух членов НАТО давний замороженный конфликт из-за Кипра), атак израильской авиации и баллистических ракет. При этом не стоит сбрасывать со счетов Иран, который в настоящее время не является врагом Турции, но никто не знает, что может произойти завтра, отмечает Исмаил Хаккы Пекин. Иран также располагает собственными баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тысяч километров. Не стоит совсем сбрасывать со счетов и Армению. У Анкары просто не было возможностей, чтобы защититься ото всех потенциальных угроз.



Ситуация со средствами ПВО в Турции действительно достаточно напряженная. По сути, задачи ПВО должна решать сильная турецкая авиация, располагающая достаточным количеством вполне современных самолетов. Но современная война диктует свои условия. В наши дни самолеты могут выпустить ракеты с расстояния в 150-200 километров от цели. К примеру, истребитель-бомбардировщик, взлетевший в Тель-Авиве, может выпустить ракеты по турецкой территории с расстояния в 150-160 км, не входя в воздушное пространство республики и не нарушая никаких границ. Предотвратить такие атаки можно за счет российских ЗРС С-400 «Триумф», которые обладают гораздо большим потенциалом, в том числе и по дальности поражения воздушных целей, по сравнению с американскими комплексами Patriot, которые Вашингтон отказывался поставлять Турции.





Начало поставок ЗРС С-400 Турции, фото Минобороны Турции



Турция начала получать комплексы С-400

В пятницу, 12 июля, на официальном канале Минобороны Российской Федерации на сервисе YouTube появилось видео доставки первых элементов зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Элементы системы ПВО были доставлены в Турцию на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Ранее представители Минобороны РФ уже подтверждали доставку Анкаре первых элементов комплексов ПВО, в рамках заключенного ранее контракта. В Министерстве обороны Турции в свою очередь подтвердили факт получения первых элементов ЗРС С-400 российского производства. Сообщается, что партия полученного оборудования отправилась на авиационную базу Мюртед.



Всего 12 июля в Турцию прибыло три транспортных самолета с компонентами комплекса С-400. По данным турецких военных, самолеты доставили на базу Мюртед транспортно-заряжающую машину из состава комплекса ПВО С-400 «Триумф» и несколько тягачей. На следующий день в Турцию прибыл еще один транспортный самолет из России, а в воскресенье, 14 июля, еще три самолета. Всего Турция подтвердила посадку семи транспортных самолетов с элементами российской системы ПВО большой дальности. В Минобороны Турции подчеркивают, что поставка комплексов идет согласно плану в рамках заключенного контракта и в согласованные двумя странами сроки. Предполагается, что в полном объеме процесс поставки комплексов С-400 Турции завершится к апрелю 2020 года, по крайней мере, ранее об этом уже говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.





В начале июля появилась информация о том, что турецкие военные определилась с районами размещения новых комплексов противовоздушной обороны. По информации газеты «Милли газете», первая батарея может быть размещена недалеко от города Шанлыурфа на границе с Сирией, к югу от данного населенного пункта расположена одна из провинций Сирийской Арабской Республики – Ракка. Сообщается, что решение о размещении первой батареи стало результатом всестороннего анализа, включая изучение местности в данном районе. Еще одна батарея С-400 «Триумф» может появиться на территории турецкой провинции Мерсин, расположенной на юго-восточном побережье страны или на территории южной провинции Хатай.



Тревожный знак. Власть теряет доверие народа

Начало поставок ЗРС С-400 Турции, фото Минобороны Турции



Стоит отметить, что данные о расположении новых комплексов разнятся. Так по информации источников газеты «Дейли сабах», первую батарею собирались разместить на военной базе Акынджи, находящейся к северо-западу от турецкой столицы. В то же время вторую батарею планировалось разместить в стратегически важном для Турции месте на юго-востоке или востоке страны. В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники из Турции, сообщало о том, что первые комплексы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» будут развернуты для защиты Анкары и Стамбула. В американском агентстве отмечают, что Анкара рассматривает российские комплексы ПВО, как превосходящие Patriot и способные обеспечить надежную защиту столицы государства, а также важного турецкого коммерческого центра – Стамбула.



Возможные санкции для Турции

Власти Турции уже официально объявили о том, что сделка с Россией по поставке комплексов С-400 стала одним из наиболее важных соглашений для страны. Об этом, по информации ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению турецкого лидера, данная сделка является наиболее важным соглашением в современной истории страны и направлена на то, чтобы поднять уровень обороноспособности государства. «Приобретая у России комплексы С-400 «Триумф», республика не готовится к войне. Новые системы противовоздушной обороны необходимы для обеспечения мира и безопасности Турции», – отметил Эрдоган.



Вашингтон и другие союзники Турции по НАТО не разделяют оптимизма турецкого политического руководства и военных. США и НАТО рассматривают данную сделку, как потенциальную угрозу альянсу и его обороноспособности. Основное беспокойство Вашингтона вызывает тот факт, что российская зенитная ракетная система будет работать совместно с истребителем пятого поколения F-35. Если оба образца вооружений будут находиться в распоряжении турецких военных, радары российских систем ПВО «научатся» отслеживать и вычислять новый американский истребитель пятого поколения, на который в Пентагоне сделали большую ставку. Именно этот факт больше всего тревожит американских военных и политиков.







США уже заморозили поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции. При этом исключить республику из процесса производства нового истребителя будет не так просто. В настоящее время Турция участвует в производстве примерно 900 деталей для нового американского истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin F-35 Lightning II, в производстве которого участвуют многие страны, союзники США. По словам американских специалистов, отказ от сотрудничества с Турцией может навредить всей программе истребителя пятого поколения. Турецкие детали поставляются по приемлемым ценам, а примерно 400 из них являются уникальными, то есть производятся на данный момент исключительно на турецкой территории. Как Вашингтон собрался решать эту проблему, пока что не до конца ясно. Более того, турецкое руководство уже недвусмысленно заявило о том, что если страну оставят без самолетов F-35, Анкара обратит свой взор на другие представленные на рынке боевые самолеты, в первую очередь речь идет о продукции российского производства.



Чем закончится противостояние Вашингтона и Анкары, мы узнаем уже совсем скоро. Очередной этап отношений двух государств членов НАТО будет ознаменован санкциями, которые уже готовят в США. По данным агентства Bloomberg, в администрации американского президента уже появилась ясность по поводу пакета санкций, который будет введен в отношении Анкары из-за покупки у России ЗРС С-400 «Триумф». По данным американского агентства, которое ссылается на собственные источники, информация о новых санкциях в отношении Турции, будет обнародована после 15-16 июля, чтобы санкции не накладывались на очередную годовщину попытки государственного переворота. Сделка по покупке Турцией российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф» не сходит с повестки дня и новостных лент в России и за рубежом. Первые сообщения о переговорах между странами появились в конце 2016 года, а 20 февраля 2017 года факт переговоров между Россией и Турцией подтвердил Сергей Чемезов, возглавляющий государственную корпорацию «Ростех». Основные параметры сделки были согласованы летом того же года. Известно, что Турция получит от России четыре дивизиона системы, общая стоимость контракта оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Первые самолеты с элементами ЗРС С-400 «Триумф» начали прибывать в Турцию 12 июля 2019 года.Сделка Анкары и Москвы вызывает много вопросов. Для страны, входящей в НАТО, приобретение российского оружия – непростая задача. В этом вопросе Турция пошла на обоснованный риск, который уже привел к тому, что США угрожают стране санкциями и фактически отменили поставку многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон не раз говорил о том, что в случае получения Турцией комплексов ПВО С-400, вопрос об участии Анкары в программе производства истребителя F-35 будет поставлен ребром.Одну из наиболее экзотичных версий приобретения Турцией комплексов С-400 «Триумф» связывают с попыткой военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Известно, что в момент начала переворота турецкий президент находился в воздухе на борту собственного самолета, который совершал рейс по маршруту Мармарис – Стамбул. По данным агентства Reuters, которое ссылалось на бывшего военного офицера, знакомого с турецкими событиями, самолет президента преследовали как минимум два F-16, которыми управляли мятежники, они поднялись в воздух с авиабазы Инджирлик. Почему они не выпустили ракеты по самолету президента и сопровождающим его F-16, остается загадкой.Согласно конспирологической версии, мятежники не атаковали самолет президента Турции, так как их самолеты были захвачены российской системой С-400, находящейся в Сирии. Информация об этом была быстро доведена до руководства Турции, а летчикам-мятежникам намекнули, что их будут сбивать. Якобы именно этот факт и повлиял на решение Турции приобрести комплексы ПВО у России. Какого-либо официального подтверждения данной информации, естественно, нет. Равно как и того, как российские военные смогли бы отличить самолеты мятежников от самолетов с верными турецкому режиму пилотами. К тому же сбивать их пришлось бы практически на взлете с авиабазы Инджирлик. До того же Мармариса, в котором в момент переворота находился президент Турции и откуда он вылетел в Стамбул, от Латакии, где были развернуты комплексы С-400, почти 700 километров. Российская зенитная ракетная система, конечно, отличное оружие, но все-таки не всемогущее, чтобы сбивать воздушные цели на таком удалении.Если вернуться к реальности, то мотивы Турции при покупке С-400 гораздо прозаичнее. Здесь мы не будем рассматривать политическую составляющую сделки, остановившись непосредственно на военной. Так профессор Мустафа Кибароглу, являющийся директором Центра стратегических исследований международной безопасности Университета MEF, отмечал, что интеграции республики в противоракетный щит НАТО после проведения Чикагского саммита альянса в 2012 году было недостаточно. По причине технологических и географических сложностей, обеспечить надежное прикрытие всей территории Турции нереально. Большая часть регионов, расположенных на юго-востоке, а также часть восточных территорий оказывалась вне зоны действия ПВО альянса. По словам профессора, часть территории Турции с проживающим здесь многомиллионным населением, оставалась вне защиты от ракетной угрозы с Ближнего Востока.Такой же точки зрения придерживается и генерал-полковник в отставке Исмаил Хаккы Пекин бывший глава Управления разведки Генерального штаба Турции. По его словам, комплексы ПВО С-400 должны обеспечить надежную защиту республики от возможного воздушного нападения со стороны Греции (у двух членов НАТО давний замороженный конфликт из-за Кипра), атак израильской авиации и баллистических ракет. При этом не стоит сбрасывать со счетов Иран, который в настоящее время не является врагом Турции, но никто не знает, что может произойти завтра, отмечает Исмаил Хаккы Пекин. Иран также располагает собственными баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тысяч километров. Не стоит совсем сбрасывать со счетов и Армению. У Анкары просто не было возможностей, чтобы защититься ото всех потенциальных угроз.Ситуация со средствами ПВО в Турции действительно достаточно напряженная. По сути, задачи ПВО должна решать сильная турецкая авиация, располагающая достаточным количеством вполне современных самолетов. Но современная война диктует свои условия. В наши дни самолеты могут выпустить ракеты с расстояния в 150-200 километров от цели. К примеру, истребитель-бомбардировщик, взлетевший в Тель-Авиве, может выпустить ракеты по турецкой территории с расстояния в 150-160 км, не входя в воздушное пространство республики и не нарушая никаких границ. Предотвратить такие атаки можно за счет российских ЗРС С-400 «Триумф», которые обладают гораздо большим потенциалом, в том числе и по дальности поражения воздушных целей, по сравнению с американскими комплексами Patriot, которые Вашингтон отказывался поставлять Турции.В пятницу, 12 июля, на официальном канале Минобороны Российской Федерации на сервисе YouTube появилось видео доставки первых элементов зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Элементы системы ПВО были доставлены в Турцию на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Ранее представители Минобороны РФ уже подтверждали доставку Анкаре первых элементов комплексов ПВО, в рамках заключенного ранее контракта. В Министерстве обороны Турции в свою очередь подтвердили факт получения первых элементов ЗРС С-400 российского производства. Сообщается, что партия полученного оборудования отправилась на авиационную базу Мюртед.Всего 12 июля в Турцию прибыло три транспортных самолета с компонентами комплекса С-400. По данным турецких военных, самолеты доставили на базу Мюртед транспортно-заряжающую машину из состава комплекса ПВО С-400 «Триумф» и несколько тягачей. На следующий день в Турцию прибыл еще один транспортный самолет из России, а в воскресенье, 14 июля, еще три самолета. Всего Турция подтвердила посадку семи транспортных самолетов с элементами российской системы ПВО большой дальности. В Минобороны Турции подчеркивают, что поставка комплексов идет согласно плану в рамках заключенного контракта и в согласованные двумя странами сроки. Предполагается, что в полном объеме процесс поставки комплексов С-400 Турции завершится к апрелю 2020 года, по крайней мере, ранее об этом уже говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В начале июля появилась информация о том, что турецкие военные определилась с районами размещения новых комплексов противовоздушной обороны. По информации газеты «Милли газете», первая батарея может быть размещена недалеко от города Шанлыурфа на границе с Сирией, к югу от данного населенного пункта расположена одна из провинций Сирийской Арабской Республики – Ракка. Сообщается, что решение о размещении первой батареи стало результатом всестороннего анализа, включая изучение местности в данном районе. Еще одна батарея С-400 «Триумф» может появиться на территории турецкой провинции Мерсин, расположенной на юго-восточном побережье страны или на территории южной провинции Хатай.Стоит отметить, что данные о расположении новых комплексов разнятся. Так по информации источников газеты «Дейли сабах», первую батарею собирались разместить на военной базе Акынджи, находящейся к северо-западу от турецкой столицы. В то же время вторую батарею планировалось разместить в стратегически важном для Турции месте на юго-востоке или востоке страны. В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники из Турции, сообщало о том, что первые комплексы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» будут развернуты для защиты Анкары и Стамбула. В американском агентстве отмечают, что Анкара рассматривает российские комплексы ПВО, как превосходящие Patriot и способные обеспечить надежную защиту столицы государства, а также важного турецкого коммерческого центра – Стамбула.Власти Турции уже официально объявили о том, что сделка с Россией по поставке комплексов С-400 стала одним из наиболее важных соглашений для страны. Об этом, по информации ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению турецкого лидера, данная сделка является наиболее важным соглашением в современной истории страны и направлена на то, чтобы поднять уровень обороноспособности государства. «Приобретая у России комплексы С-400 «Триумф», республика не готовится к войне. Новые системы противовоздушной обороны необходимы для обеспечения мира и безопасности Турции», – отметил Эрдоган.Вашингтон и другие союзники Турции по НАТО не разделяют оптимизма турецкого политического руководства и военных. США и НАТО рассматривают данную сделку, как потенциальную угрозу альянсу и его обороноспособности. Основное беспокойство Вашингтона вызывает тот факт, что российская зенитная ракетная система будет работать совместно с истребителем пятого поколения F-35. Если оба образца вооружений будут находиться в распоряжении турецких военных, радары российских систем ПВО «научатся» отслеживать и вычислять новый американский истребитель пятого поколения, на который в Пентагоне сделали большую ставку. Именно этот факт больше всего тревожит американских военных и политиков.США уже заморозили поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции. При этом исключить республику из процесса производства нового истребителя будет не так просто. В настоящее время Турция участвует в производстве примерно 900 деталей для нового американского истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin F-35 Lightning II, в производстве которого участвуют многие страны, союзники США. По словам американских специалистов, отказ от сотрудничества с Турцией может навредить всей программе истребителя пятого поколения. Турецкие детали поставляются по приемлемым ценам, а примерно 400 из них являются уникальными, то есть производятся на данный момент исключительно на турецкой территории. Как Вашингтон собрался решать эту проблему, пока что не до конца ясно. Более того, турецкое руководство уже недвусмысленно заявило о том, что если страну оставят без самолетов F-35, Анкара обратит свой взор на другие представленные на рынке боевые самолеты, в первую очередь речь идет о продукции российского производства.Чем закончится противостояние Вашингтона и Анкары, мы узнаем уже совсем скоро. Очередной этап отношений двух государств членов НАТО будет ознаменован санкциями, которые уже готовят в США. По данным агентства Bloomberg, в администрации американского президента уже появилась ясность по поводу пакета санкций, который будет введен в отношении Анкары из-за покупки у России ЗРС С-400 «Триумф». По данным американского агентства, которое ссылается на собственные источники, информация о новых санкциях в отношении Турции, будет обнародована после 15-16 июля, чтобы санкции не накладывались на очередную годовщину попытки государственного переворота. Юферев Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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