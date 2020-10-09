Зачем туркам С-400 на Чёрном море? Анкара закрывает район для испытаний российского оружия

Турецкие власти закрывают район на побережье Чёрного моря с 13 по 16 октября. Они уже предупредили мореплавателей, что данный сектор будет небезопасным для кораблей, поскольку вооружённые силы страны планируют провести учебные стрельбы.

О планах Турции провести испытания С-400 на побережье Чёрного моря сообщалось ещё накануне. Многие обратили внимание, что испытания будут проводиться "напротив России", однако беспокойство проявила не Москва, а Вашингтон. Госдепартамент недоволен, что Анкара пользуется российским оружием, несмотря на протест США. Американская сторона ранее уже вводила против Турции санкции и заморозила поставку F-35, но Турция не стала отказываться от закупки С-400 у России.

Военный эксперт Андрей Кошкин в свою очередь отмечает, что Турция одержима идеей восстановления Османской империи, поэтому она готова принимать дерзкие шаги ради усиления своего внимания в других регионах.