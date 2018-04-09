Зачем Тулееву восстание из отставников

Тут, конечно, нужно аплодировать. Мир любит героев. Он восхищается неукротимостью бойцов.

Продукты кончились, собаки передохли, обморожено все, но он упрямо ползет вперед, потому что поставил себе цель дойти до Полюса любой ценой.

Против него боксер моложе, сильнее, увереннее, толпа и судьи против, но он все равно раз за разом встает с пола, потому что не имеет права проиграть.

"Как закалялась сталь", "Овод", "Повесть о настоящем человеке", Джек Лондон, Киплинг, Хэмингуэй...

Мы все читали это, мы понимаем.

И я бы тоже аплодировал несгибаемости Амана Тулеева, который, умудрившись в полубессознательном состоянии вынырнуть из-под промчавшегося над головой Молоха "Зимней вишни", тут же затевает новый круг интриги борьбы за власть. После тяжелейшей болезни, после немыслимой реабилитации, почти не передвигаясь самостоятельно, он сразу же бросился в бой за кресло главы парламента Кузбасса. Чтобы удержаться у власти, не отдать своего, не разжать рук.

Я аплодировал бы, если бы должность спикера Заксобрания Кемеровской области, на которую с кресла губернатора может вдруг пересесть Тулеев, заключалась лишь в том, чтобы просто сидеть и поводить глазами. Если бы главе Заксобрания не надо было пахать каждый день. Если бы от него не зависели судьбы людей. Если бы он тем самым не создавал вокруг себя второй центр тяжести в регионе в противовес свеженазначенному ио главы Кузбасса Цивилеву. Если бы, проще говоря, не загораживал дорогу тому, что все равно придет на смену.

Но ведь нет - возглавлять парламент, пусть и областной - это не про передержку власти, а про большую напряженную работу. А Аман Гумирович явно будет много времени лечиться...

Можно было бы сказать, что нужно реально оценивать ситуацию и нельзя переоценивать себя, что один раз обошлось, но не факт, что обойдется еще раз, что самое главное иногда - просто оглянуться и вовремя остановиться.

Но ни к чему. Жизнь проще и жестче. Она сама все расставляет по местам, раздавая каждому по заслугам.

Кто-то после жизненного кульбита выдохнул, махнул рукой и уехал, как Юрий Лужков, растить гречку на дальний кордон, а кто-то делает другой выбор.

Скоро мы сами увидим, чем это все обернется.