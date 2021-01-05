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Зачем ЦРУ личные данные русских? Подумайте о гриппе и коронавирусе...

05 января 2021, 21:25  •  24 • Политика
Цифровизация привела к тому, что наши личные данные стали товаром. Нас продают, не ставя в курс дела. И, если уж совсем честно, сведения уходят вовсе не к российским коммерсантам, а за рубеж. О проблеме в свете вирусной пандемии говорили Константин Малофеев и Юрий Пронько.
Одним из главных держателей личных данных граждан России стал Сбербанк. И именно со Сбербанком связаны многие скандалы с утечкой наших секретов. Казалось бы, крупнейший банк России с большой долей государства в своих активах. Ну чего можно опасаться? В эфире итоговой программы "Царьград. Главное" учредитель "Первого русского" Константин Малофеев и ведущий телеканала Юрий Пронько обсудили проблему.
"Мы хотим, чтобы за наши личные данные отвечали именно специалисты. И Сбербанк - не исключение, - подчеркнул Малофеев. - Это очень важно. Мы, кстати, такой законопроект направили через депутатскую группу, я думаю, в ближайшее время он появится в Государственной думе. Законопроект об усилении контроля за персональными данными, которые через эту нынешнюю систему цифровизации, через ЕФИР, Единый федеральный информационный регистр, попадают в государственные органы. Это должно находиться только у тех, кто соответствует регламенту закона о персональных данных и закона о гостайне. Без этого мы получим катастрофу - и национальной безопасности, и нашей персональной безопасности. Потому что мои, ваши данные - кого угодно - могут оказаться где угодно. Они могут оказаться в руках жуликов, мошенников, в руках людей, которые продадут завтра эту информацию кому хотят".
К великому сожалению, люди не понимают реальной опасности, продолжил Малофеев.
"Ведь есть не только наши местные коммерсанты. Речь идёт об иностранных спецслужбах, западных заказчиках. Нас любят ими пугать, а в ответ мы глубокомысленно говорим: "Ну конечно, опять они..." Но в данном случае совершенно точно - "опять они!".
Малофеев полагает, что западные спецслужбы запросто могут использовать наши личные данные, "чтобы, например, вирусы, которые они фантазируют в лабораториях Лугара в Грузии или в других лабораториях, о которых нам рассказывал бывший главный санэпидемврач Онищенко, были привязаны к нашему славянскому генофонду".
"А дальше они через систему здравоохранения получают точную информацию, как тот или иной грипп или коронавирус сказались на нашем здоровье. Вот почему это важно. Это не в смысле того, что о нас цэрэушник узнает что-то личное, частное. Да нет, конечно! Вопрос не в конкретном человеке, мы все им интересны. Потому что они бесконечно изобретают способы, каким образом вернуть нас в этот глобальный концлагерь через информационное и биологическое оружие. А для того, чтобы его настраивать, тебе нужны данные о каждом человеке", - подчеркнул Константин Малофеев.

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