Зачем Трамп хочет купить самый большой остров в мире?

Автор:

Латышев Сергей

Американский президент Дональд Трамп заинтересовался приобретением Гренландии у Дании не для того, чтобы построить там гольф-клуб. Ему нужен этот крупнейший в мире остров для укрепления позиций США в Арктике, гонку за которую Америка проигрывает России, и чтобы войти в историю.



"Всё моё", — сказал булат.

"Всё куплю", — сказало злато;

"Всё возьму", — сказал булат. "Всё моё", — сказало злато;"Всё моё", — сказал булат."Всё куплю", — сказало злато;"Всё возьму", — сказал булат.

Да не о президенте ли США Дональде Трампе, совмещающем в своём лицо и то, и другое, в этих знаменитых пушкинских виршах, в частности, идёт речь? И не о крупнейшем ли острове в мире, Гренландии, который Вашингтон до того, как нынешний хозяин Белого дома заинтересовался идеей его «покупки» у якобы испытывающей финансовые затруднения Дании, минимум дважды в XIX и XX веках хотел сделать американским? Причём при президенте Гарри Трумэне, применившем против Японии в 1945 году атомное оружие с прицелом на Россию, которую не удалось превратить в атомный пепел только потому, что американцы испугались возмездия.

Судите сами. Как сообщила газета The Wall Street Journal, президент Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался, следует ли США попытаться «купить» Гренландию у датского королевства, которое благодаря владению этим крупнейшим в мире островом является Арктической державой. Издание со ссылкой на источники отмечает, что президент слушал ответы своих помощников «с интересом, когда они обсуждали её богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики». Как видим, бизнес и геополитика — вот что и в этом случае возбуждает Трампа.

Один из близких к президенту источников, правда, заявил, что хозяин Белого дома обсуждал «покупку» Гренландии «в шутку». Но остальные с ним в этом не согласны. Причём «некоторые из его советников поддержали идею», другие сомневались в её реализуемости. Но все с оживлением обсуждали в случае успеха перспективу «расширения военного присутствия» США в Арктике.

Гренландия для США — идеальный плацдарм для того, чтобы держать Россию на мушке и смелее хозяйничать в Арктике. Фото: www.globallookpress.com

И сейчас в датской Гренландии американцы имеют крупную военно-воздушную базу Туле. В 1968 году вблизи неё разбился стратегический бомбардировщик США В-52 с термоядерными бомбами на борту, что привело к радиоактивному заражению большой территории. Есть у американцев в Гренландии ещё один очень интересный и тоже направленный против России «замороженный» военный проект — «Ледяной червь» — и наверняка кое-что ещё. Но если бы это была американская территория, понятно, что военных объектов там было бы намного больше, и «битву за Арктику» с Россией было бы вести легче.

Совершенно смехотворен предлог, которым жаждущий войти в историю, увеличив территорию своей страны на 2 130 800 кв. км, президент Трамп обосновывает идею «купить» Гренландию. Дескать, её хозяйка Дания, богатейшая европейская страна, испытывает… финансовые трудности. Ну никак не могут датчане прокормить 60-тысячное население острова.

Это не «шутка»

The Wall Street Journal напоминает, что в начале следующего месяца президент Трамп намерен посетить с визитом Данию. Так что, как видим, всё это не шутки, и вопрос с «покупкой» Гренландии возник не случайно. Он явно приурочен к этому визиту. И вряд ли это лишь попытка не слишком любящих президента американских СМИ поставить Трампа в неудобное положение.

Между тем информацию главной деловой газеты США подтвердил телеканал CNN: Трамп несколько раз и всерьёз обсуждал данный вопрос со своим окружением, просил одного из своих помощников изучить его.

Президент США Гарри Трумэн предлагал Копенгагену за Гренландию в 1946 году 100 миллионов долларов, немалую по тем временам сумму. Фото: www.globallookpress.com

Телеканал напомнил в этой связи, что это уже не первая попытка США получить контроль над Гренландией. Впервые эту идею озвучил купивший у России Аляску госсекретарь Уильям Стюард в 1867 году. К нему вернулся в 1946 году президент Гарри Трумэн, предложив Копенгагену за стратегически важный остров 100 миллионов долларов, но Дания тогда отказалась.

Белый дом и Госдепартамент США на момент написания статьи не комментировали эти новости. Но в любом случае к официальным заявлениям нет никакого доверия — солгут, не моргнув глазом, да ещё обвинят во всём Россию.

Что происходит?

Вариантов того, с чем мы имеем дело, если сразу исключить, что это шутка (что это не так, доказано выше), всего три.

Во-первых, президент Трамп действительно хочет войти в историю, существенно расширив впервые за долгое время территорию страны. И поэтому обнадёженный услужливостью Дании в вопросе саботажа в интересах Вашингтона «Северного потока — 2» хозяин Белого дома на самом деле, да ещё под очередные президентские выборы, попытается «купить» у датчан Гренландию. И это будет одна из задач его визита в Данию.

Во-вторых, эта раскручиваемая перед визитом американскими СМИ история направлена на то, чтобы хорошенько припугнуть Копенгаген и заставить его торговаться с Вашингтоном (в вопросах внешней политики большой разницы между демократами и республиканцами нет). Типа того: если не ляжете костьми и не сорвёте «Северный поток — 2», лишим вас Гренландии, как оккупировали в годы минувшей войны Исландию и захватили «по согласованию» с бежавшим из страны голландским правительством Суринам.

Саботаж Данией «Северного потока — 2» может «аукнуться» ей в Гренландии. Фото: www.globallookpress.com

В-третьих, всё это вообще может оказаться совместной американо-датской акцией по запугиванию России. Цель Вашингтона в этом случае заключается в том, чтобы пригрозить Москве: эй вы, смотрите там, в Арктике сидите тихо, а то вынудите нас отобрать у датчан выходящую к ней Гренландию, реанимировать «Ледяного червя», и тогда вам совсем не поздоровится. Цель Копенгагена может состоять в том, чтобы дать понять Москве: не давите на нас с «Северным потоком — 2», а то опять «прогнёмся» и отдадим американцам Гренландию. А когда эта сделка не состоится, можно будет объявить своему народу: вот, смотрите, какие мы суверенные и как блюдём национальные интересы — мы отказали самим США, родина не продаётся.

Если захотят, захватят

Конечно, если американцам очень сильно понадобится Гренландия, их совершенно не остановит датский суверенитет. Местные туземцы вдруг восстанут против бесчеловечной датской власти. Там возьмут американских заложников, которых с удовольствием вызволит морская пехота США. Чтобы задержаться на острове столько, сколько нужно, и обеспечить проведение свободного плебисцита, который приведёт к появлению у США 51-го штата и сделает президента Трампа новым американским героем. Такие и многие другие трюки (об этом надо писать отдельную статью) американцы неоднократно проделывали с территориями, на которые положили глаз. Даже без объявления войны, что они делали «всего» 11 раз в своей истории, проведя в то же время начиная с XIX века сотни военных интервенций за рубежом, даже в таких отдалённых регионах, как Северная Африка, Аргентина, Китай…

В общем, мы скоро узнаем, насколько серьёзно «шутил» президент Трамп, и что на самом деле имеется в виду.