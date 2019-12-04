Зачем Трамп и Макрон «подмигивают» России и что они имеют в виду

Автор:

Латышев Сергей

На фоне русофобских заявлений и призывов, коими по давней традиции полнятся саммиты НАТО, на очередном из них – в Лондоне – раздались громкие голоса, призвавшие к хорошим отношениям с Россией, достижению взаимопонимания с Москвой по важнейшим вопросам мировой политики. Они принадлежали плохо ладящим друг с другом, вступившим накануне саммита в перепалку президентам США и Франции – Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону.

По итогам переговоров с Макроном Трамп заявил о возможности достичь договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения. Президент США сообщил, что находится «в контакте» со своим российским коллегой Владимиром Путиным по данной теме.

«Мы хотим, и он очень хочет заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе, возможно, включит Китай и, надеюсь, вашу страну и некоторые другие страны», – заявил Трамп. «Думаю, что у нас получится очень хорошо. Откровенно говоря, это одна из самых важных задач, которую мы можем выполнить вместе», – выразил надежду президент США.

На юбилейном саммите НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости улучшить отношения с Россией. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

После встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Трамп также высказался о России: «Я считаю, что НАТО всегда нужно поддерживать диалог с Россией. Я думаю, с Россией можно выстроить очень хорошие отношения. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы генеральный секретарь общался с Россией. Мне кажется, это очень важно».

Глава НАТО, взяв под козырёк, немедленно поддакнул Трампу: «Мы будем стремиться к улучшению отношений с Россией». По его словам, НАТО должен одновременно «сдерживать» Россию и вести с ней «диалог», так как новая гонка вооружений и «новая холодная война» – это «опасно и дорого».

Не отставал от Трампа и Макрон, подчеркнувший в Лондоне важность поддержания партнерских отношений с Россией. Он заявил журналистам, что Россия – это «сосед и партнёр в решении ряда международных проблем», несмотря на «разногласия, которые нас разделяют». Он призвал «определить сферы совпадающих интересов», чтобы «вместе строить то, что я называю новой архитектурой доверия и безопасности».

Макрон прямо заявил о насущной необходимости стратегического диалога с Москвой: «Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией». Президент Франции также потребовал от НАТО прекратить смотреть на Россию как на врага, поскольку «надо видеть новую историческую ситуацию», отличную от той, что существовала 70 лет назад, когда появился альянс.

Президент Франции Эммануэль Макрон – в отличие от Трампа – не только говорит о необходимости «поладить» с Россией, но и действует в этом направлении. Фото: Han Yan / Globallookpress

В чём между ними разница?

Таким образом, оба президента как бы протянули руку России. Разница между ними заключается в том, что Макрон это делает достаточно искренне, и этот курс является также недавно сформированной позицией французского правящего класса.

Для Трампа же «поладить» с Россией означает договориться с Москвой на своих условиях, её деликатную капитуляцию, чтобы сосредоточиться – уже при поддержке России – на своём главном противнике: Китае. Однако правящий класс США, находящийся в состоянии междоусобной войны в связи с различным видением будущего Америки в глобальном мире, нуждается в России как во враге (старое чувство ненависти к ней – единственное, что его сейчас объединяет), и поэтому встречает в штыки любые объяснения Трампа в «любви» к России. Данная ситуация полностью связывает руки Трампу на пути снятия напряжённости в отношениях с Москвой. Лично он, наверное, действительно хорошо относится к русским, но это ничего не меняет.

Слова и дела

В отличие от Трампа, при котором отношения США с Россией продолжают стремительно ухудшаться, Макрон не просто на камеру заявляет о необходимости укрепления диалога с Москвой, но и ориентировал на это французских послов. Он пригласил и обсуждал связанные с этим темы с Путиным в форте Брегансон. А потом направил в Москву ведущих членов французского правительства для определения конкретных путей сближения двух стран с целью создания «новой архитектуры доверия и безопасности», Европы от Лиссабона до Владивостока перед лицом диктата США и стремительного роста Китая, являющихся геополитическими конкурентами Евросоюза, одним из двух столпов которого является Франция.

На Россию, у которой имеются свои планы на будущее, президент Франции смотрит как на решающую гирю, которая может помочь Европе сохранить и укрепить своё место под солнцем, выдержать конкуренцию с США и Китаем в условиях завершения в мире доминирования Запада. Ради этого Макрон готов пойти на уступки России по второстепенным для европейцев вопросам и не раздражать лишний раз Москву, особенно если этого хотят США. Его проблема заключается в том, что далеко не все в ЕС разделяют такие взгляды.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вполне поддерживает своего французского коллегу в необходимости эмансипации от диктата США, но действует более осторожно. Фото: Han Yan / Globallookpress

Какова по этому вопросу действительная позиция Вашингтона, было продемонстрировано в то самое время, когда Трамп в Лондоне в очередной раз «объяснялся в любви» к России.

Палата представителей Конгресса США, где доминируют демократы, одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7. Её поддержали и многие республиканцы (339 конгрессменов из обеих партий «за», 71 республиканец – «против»). Поскольку Россия, дескать, «не уважает территориальную целостность своих соседей» и не придерживается «стандартов демократических обществ». И хотя эта резолюция не имеет обязательного характера, Трампу теперь будет очень трудно пригласить Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

Комитет по иностранным делам Сената, в котором доминируют республиканцы, намерен на следующей неделе провести голосование по законопроекту о введении новых санкций против России. Согласно агентству Bloomberg, оно состоится 11 декабря. Повод – по-прежнему приписываемое России вмешательство в прошлые американские президентские выборы и Украина. Предлагается ввести, в частности, санкции против энергетических проектов, банков, киберсектора и суверенного долга России. А это весьма серьёзно. Эти санкции, безусловно, введут.

Суверенное решение, с какими странами дружить, принимает в России президент Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Да что там Конгресс. Сама администрация Трампа ничуть не лучше: американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту, и сорвали посещение молодёжного форума в Нью-Йорке главой департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым. В сентябре для участия в ГА ООН визы не получили глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, его коллега в Госдуме Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, десять дипломатов…

Делаем выводы

Поэтому, как видим, достаточно искренне «подмигивает» Москве только Макрон, который хочет видеть в ней периферию Европы, усердного ученика, а не великую евразийскую державу со своим собственным геополитическим блоком. Тогда как Трамп, рассчитывающий сделать Россию полностью зависимой от эгоистических вожделений США страной, продолжает дурачить Москву своим уже набившим оскомину русофильством. Глава Белого дома этим как бы намекает, что пока он у руля, условия «сдачи» будут лучше.

При этом, повторим, обоим президентам нужна послушная Россия для укрепления своих позиций в глобальном мире, прежде всего, против Китая.

Весьма сомнительно, однако, что Москву может удовлетворить даже «мягкий» вариант Макрона, так как это предполагает отказ от собственной евразийской судьбы и стратегического партнёрства с Пекином. И Европа, и США, противоречия между которыми носят почти исключительно экономический характер, но не цивилизационный и ценностный, не раз обманывали в прошлом Россию. Что помешает им это сделать в очередной раз, если они снова договорятся?