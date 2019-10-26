Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров

«Ну куда их столько?» - сказал украинский президент Владимир Зеленский про депутатов Верховной рады и пообещал их сократить. Ровно вдвое. Мол, нечего проедать бюджет, казенные деньги на дела поважнее нужны.

Шутки шутками. Мы часто критикуем украинскую власть. И критикуем за дело. Но, может, некоторые предложения в отношении депутатов нам стоит взять себе? Ведь не зря некоторые говорят, что Украина - это альтернативная Россия. Может, нам тоже взять и сократить Госдуму вдвое? Оставить не 450 депутатов, а 225. Но когда начинаешь погружаться в эту историю, она оказывается глубже и сложнее, чем просто число мандатов...

«ЗАКОНОПРОЕКТЫ ВАЛЯТ СВОИ ЖЕ!»

Разливаю по кружкам чай в депутатском кабинете Госдумы. Напротив меня, как Хоттабыч, потирает рыжую бороду депутат Виталий Милонов. Разговор не клеится.

- Виталий Валентинович, вот вы можете все честно объяснить?

- Вот тебе честно: если идея законопроекта отражает интересы маленького человека, а не крупных компаний, она не найдет поддержки. Законопроект обвалят мои же коллеги. У «крупняков» есть связи, которые помогают все согласовать. А с идеями, которые поддержит вся страна, тебя пошлют куда подальше. Я предлагал разрешить многодетным мамам оставлять машину на парковке для инвалидов. Полезное дело? Но всем плевать. Никто не одобрил.

Как признался товарищ Милонов, свой законопроект продвинуть практически невозможно. Тогда за что же платят деньги - за хайп в прессе?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тогда зачем вас, депутатов, столько нужно? Дадут законопроект - проголосуете. Может, и правда сократить вас раза в два?

- Ну сократите. Что получится? Вот у меня округ - 550 тысяч человек, а так станет миллион сто. И как со всеми справится один человек? А про работу с законопроектами. Если бы я занимался промышленностью и под это готовил точечный законопроект, мы бы договорились. А у меня - безопасность детей на дороге. Поэтому приходится кричать через журналистов. Потом меня обвиняют в хайпе. А как иначе достучаться?

НЕ ПОЛИТИК, А ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН

Всех козырей ни один депутат не выдаст. Не надейтесь. Им еще в этой Думе работать.

Может, отставники?

Позвонил экс-думцу, знатному садоводу Андрею Туманову. Тот выражения уже не особо выбирал.

- Роль депутатов в стране снижается, - сказал Туманов. - Их хотят поставить под контроль партии. А партии сами под контролем «сами знаете откуда». Даже оппозиционные. Выходит, депутат - человек подневольный. У него остается лишь два инструмента. Первый - его трудно послать куда подальше. Все-таки он сможет пробиться в кабинеты, где простых людей не бывает. Второе - депутатские запросы. Но они часто не работают. На 90% из них я получал отписки. Только отписки вежливые. Депутатские корочки работают, если их использует неугомонный человек, который горит и копытом бьет. Второй путь - связи. В общем кулаке это работает.

Садовод вспомнил, как у депутатов забрали все козыри в работе.

- Изначально депутат Госдумы задумывался по уровню, как федеральный министр. С годами ему полномочия отчикивали, отчикивали. И теперь в губерниях и министерствах понимают, что сам депутат ничего не может. Значит, ему можно запулить и отписку. Не депутат, а почтальон Печкин получается, - разоткровенничался Туманов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

А действительно, что же делать? Иду для разговора к «политическому Нострадамусу» и доктору исторических наук Валерию Соловью.

- Для чего нам Дума в 450 человек? - спрашиваю. - Если толку от них мало, может, хватит и 225 думцев?

- Идея о сокращении депутатов есть в верхах. Это может стать одним из пунктов, если решатся обновить Конституцию. На чем основаны эти размышления. Вот есть ли в сегодняшней Госдуме позитивные законы? Есть. Но общество их уже не замечает. Они тонут на фоне общего негатива. Особенно после принятия пенсионной реформы все, что исходит из Думы, для большинства выглядит сомнительным. Но есть и другая сторона медали. Россия - страна большая, сложная по устройству. В идеале Госдума должна в этом устройстве представлять интересы общества. Тогда 450 человек было бы даже мало! Ее бы, наоборот, расширить.

- А не накладно стране кормить 450 человек, приравненных к министрам? Заплаты у них по 400 - 450 тысяч рублей.

- Если бы они еще демонстрировали скромность. У нас депутаты воспринимаются как чиновники. Хотя, не смейтесь, они избраны представлять народ. Им нужно летать не бизнес-классом, а экономом. Отказаться от многих привилегий. У населения шестой год снижаются доходы. И люди спрашивают: «А почему они не снижаются у депутатов?» Обществу важно, чтобы ему демонстрировали солидарность. Особенно в кризис. Но если этого нет, усиливается негатив.

- Многие из депутатов могли бы вообще без зарплаты работать. Мы же видели их декларации.

- Да, есть богатые депутаты, они говорят: «Я обеспеченный человек, пришел работать для избирателей. Платите мне символически 1 рубль в год». Если бы так сделали хотя бы 2 - 3 человека, а лучше 20 - 30, это произвело бы на людей впечатление. Но им свои же коллеги-депутаты говорят: не надо, иначе и нам придется. А не надо требовать общего аскетизма в советской манере. Небогатые депутаты пусть получают зарплату, но и они могли бы отказаться от служебных авто, ездить в Думу на метро. В западных парламентах многие так и делают.

- Если бы они еще законы свои пробивали. Ведь голосуют по отмашке за спущенное сверху.

- Да, законы чаще всего готовятся извне. Поэтому и отношение у федеральных чиновников к депутатам, если перефразировать «Мастера и Маргариту», как к «власти второй свежести». И многих в Думе это устраивает. Кто-то втихую занят лоббизмом, кто-то просто отбывает номер, за исключением горстки неуспокоенных...

- А выход какой?

- Влияние Думы может увеличиться через политическую реформу. Надо провести выборы хоть немного конкурентнее, чем сейчас. Тогда получим депутатов, вырвавших свое место в борьбе, а не в согласованиях наверху. Второе - новая Дума должна влиять на формирование правительства, на состав министров. Посмотрите - страна шесть лет в кризисе, а правительство не меняется. В любой другой стране депутаты сказали бы: «Ну что это такое? Давайте сформируем антикризисный Кабинет министров». Но для этого Дума должна спорить, отстаивать мнение всего народа, а не только выполнять спущенные поручения.

МНЕНИЕ

«Как поднять авторитет думцев? Никак»

Что еще неплохо бы поправить в наших депутатах, если дело не в их количестве? Об этом поговорили с политологом Георгием Бовтом.

- Например, не отменить ли для наших депутатов неприкосновенность, - спрашиваю, - из-за которой их нельзя ни проверить, ни в суд притащить? Ну, по примеру Зеленского и Украины.

- Ее и так нет. Если у нас собрались лишить кого-то неприкосновенности, то я еще не помню ни одного случая в Думе нынешнего созыва (да и прошлого), чтобы такой неприкосновенности не лишили. И наоборот, нужного депутата всегда покрывают и плевать хотят, есть ли у него неприкосновенность. Я уж не говорю про мелкие нарушения вроде размахивания корочками в пьяном виде, это на самом деле мелочи, ерунда.

- Ну хотя бы в качестве популизма. Если депутаты отменят свою неприкосновенность, это поменяет к ним отношение людей?

- Нет, не поменяет. Это уже перестало быть принципиальным вопросом.

- А как повысить авторитет депутатов?

- Никак. Это зависит не от них, это зависит от избирателей. Если люди будут голосовать осмысленно - за тех, кто реально представляет их интересы. Но, к сожалению, пока на выборах у нас власть дерется за себя любыми приемами, а народ пассивничает, не настаивает. Причина тоже понятна. Народ не видит среди сегодняшней оппозиции реальных людей, за которыми можно было бы пойти.

- Откуда должны взяться реальные оппозиционеры? И главное - понимание в людях, что они могут через выборы что-то изменить?

- Мне нравится теория, которую выдвигал еще Солженицын. Она начинается с местного самоуправления. Это привычка связывать свое голосование с тем, как ты живешь, что вокруг тебя происходит. Она формируется только на местном уровне - города, района. Когда люди выбирают осмысленно и связывают то, как они голосовали, с тем, что потом произошло в последующие 4 или 5 лет. И потом они уже идут дальше - до выборов губернаторов, федеральных властей. Если эту систему включить, все поменяется. Тогда и Госдума будет другой.