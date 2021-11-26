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Зачем США взялись продвигать американскую культуру в ПМР и Гагаузию?

26 ноября 2021, 12:15  •  155 • Украина
Американцы ищут потенциальных майданщиков среди гагаузов и приднестровцев
В Вашингтоне решили попробовать «переформатировать» «сепаратистов» непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и автономной территории Гагаузии (в составе Молдавии). За океаном решили, что для этого достаточно познакомить население с американской культурой.
И вот уже посольство Соединённых Штатов в Молдавии объявляет грант на укрепление связей между странами и продвижение американской культуры в ПМР и Гагаузию.
От претендентов на получение гранта требуется представить готовую программу, в которую будут включены элементы американской культуры, а также должно быть предусмотрено обязательное взаимодействие с американскими экспертами и организациями. В Вашингтоне уверены, что всё это «будет способствовать лучшему пониманию политики и перспектив США».
Абсолютный приоритет тем проектам, которые будут направлены на аудиторию в Приднестровье и Гагаузии, где необходимо в ходе реализации программы осуществлять поиск людей с независимыми взглядами. Претендентам предлагается разработать программы в сфере музыки, искусства, литературы и образования.
«Примеры могут, помимо прочего, включать использование театра или искусства для освещения социальных последствий экономических проблем, иллюстрации того, как образование может способствовать эффективному управлению, или уроки писательского мастерства, чтобы помочь отыскать людей со свежими и независимыми взглядами»,
– говорится в описании гранта.
На эти проекты посольство США в Кишинёве готово выделить всего $200 тысяч, на один проект – от $5 до $50 тысяч.
Все прошедшие тридцать лет независимости Молдавии Соединённые Штаты не теряют надежды заставить молдаван окончательно «развернуться» на Запад и перестать оглядываться на Россию. Для этого не жалели денег, однако ожидаемого результата всё нет.
Ещё пять лет назад посол США в Молдавии Джеймс Д. Петит заявил на встрече с молдавскими журналистами, не скрывая недоумения:
«США за двадцать с лишним лет вложили в вашу страну десятки миллионов долларов, в том числе в виде безвозвратных грантов. Но всё равно половина населения продолжает смотреть на Россию. Я не понимаю, почему так происходит».
А всевозможные социологические исследования говорят о том, что и сегодня до 55% молдаван (не говоря уже о жителях Левого берега Днестра и гагаузах – там процент намного выше) видят в России гарантию будущего для страны.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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