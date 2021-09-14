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Зачем США вывели войска из Афганистана? NYT раскрыла истинные цели Байдена

14 сентября 2021, 16:25  •  51 • Политика
Американская газета The New York Times рассказала, зачем США вывели войска из Афганистана. Журналисты раскрыли истинные цели президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Известное американское издание сообщило, что Вашингтон организовал ускоренный вывод войск из Афганистана, поскольку перед Штатами сейчас стоит более глобальная задача - сдерживать Китай в случае войны за Тайвань.
Белый дом решил, что репутационные потери и хаос в Южной Азии - это не так страшно, как появление серьёзного конфликта с Китаем. Кроме того, анархия и разруха в Афганистане могут помешать китайской армии провести тайваньскую операцию. Таким образом, пишет NYT, Байден убил одним выстрелом двух зайцев.
Примечательно, что тема Тайваня поднималась во время последних переговоров между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран тогда пришли к выводу, что в результате конфликта за Тайвань пострадают все.
Китаевед Николай Вавилов отметил, что выводы американских журналистов оказались вполне предсказуемыми. О Китае, как о причине вывода американских войск из Афганистана, эксперт говорил ещё 10 сентября в своём видеоблоге.
Скриншот: Telegram/Китай - Николай Вавилов
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

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