Зачем США в Сирии: Воевать с русскими за дорогу в пшеничном поле?

Как известно, Джеймс Мэттис ушел со своего поста министра обороны, сославшись на несогласие с приказом президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Поэтому для меня стало мягким сюрпризом, когда недавно было подтверждено, что Мэттис выступил против плана убийства президента Сирии Башара Асада. Это противодействие было разумным шагом, поскольку свержение Асада не положило бы конец гражданской войне в Сирии, а погрузило бы эту страну в еще больший хаос. Но это кажущееся несоответствие «ястреба Мэттиса» «голубю Мэттису» свидетельствует о более серьезных противоречиях в политике Вашингтона в отношении Сирии.

Эти противоречия возникают из-за того, что политика США в Сирии всегда была сосредоточена на противостоянии Асаду, а не на разгроме ИГИЛ*, халифат которого был разрушен задолго до приказа Трампа о выводе войск.

Возможно, это противоречие наиболее ярко проявляется в том, как Вашингтон оправдывает свое военное присутствие в Сирии. Нам часто говорят, что мы здесь по одной-единственной причине, но спустя несколько месяцев нам приводят новую. Это трудно не заметить.

Нам говорили, что халифат ИГИЛ необходимо было разгромить. Но этот халифат потерял последний кусок территории в марте 2019 года. Не имея физической базы для ведения операций, те, кто сегодня действует под именем ИГИЛ, — с точки зрения законных интересов США — неотличимы от любых других разношерстных суннитских ополченцев. Но победы над ИГИЛ все еще было недостаточно, чтобы убедить Вашингтон уйти из Сирии .

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Халифат ИГИЛ был разрушен, что завершило ту военную миссию, ради которой в Сирию были введены войска США. Почему же тогда наши солдаты там все еще находятся? Нам также сказали, что они там, чтобы противостоять Ирану (у которого, кстати, та же цель — уничтожить халифат ИГИЛ.

Много лет назад нам говорили, что присутствовать в Сирии важно также и для того, чтобы противостоять России. Но сегодня эта миссия — если это можно так назвать — сводится к случайному инциденту агрессивного поведения на дорогах, с участием конвоев. Эти конвои представляют те единственные в мире две ядерные сверхдержавы, которые трогательно борются за пространство на дороге или в пшеничном поле. Примечательно, что эту причину недавно возродили для того, чтобы оправдать решение отправить еще больше войск в Сирию.

Нам также говорили, что важно поддерживать курдов. И хотя на этом фронте Вашингтон в последнее время ведет себя более спокойно, раньше нам говорили, что подготовка и оснащение боевиков, выступающих против Асада, также были жизненно важны. Последнее привело к неловкой ситуации, когда боевики, поддерживаемые ЦРУ, сражались с боевиками, поддерживаемыми Пентагоном. У этих местных групп есть свои интересы, но их не следует путать с интересами Америки.

Совсем недавно президент Трамп рекламировал план «обеспечить безопасность нефти», а его администрация проложила путь американской компании для управления некоторыми нефтяными месторождениями в раздираемой войной стране. Трамп назвал это причиной для сохранения последних нескольких сотен американских военнослужащих в Сирии. Дело в том, что обеспечение американского доступа к сирийской нефти требует определенного уровня безопасности. Говоря проще, это требует бесконечной оккупации Сирии.

Но было бы ошибкой признать — и это относится к любой из вышеперечисленных причин, — что нефть служит основным оправданием присутствия США в Сирии.

Трамп также отстаивал решение сохранить небольшой контингент войск в Сирии, заявляя, что оставить там наши войска его просили Израиль и Иордания. Это же оправдание было подтверждено на недавнем митинге Трампа, на котором президент, как ни странно, прямо заявил: «Дело в том, что нам необязательно находиться на Ближнем Востоке, кроме как потому, что мы хотим защитить Израиль. Мы очень хорошо относились и относимся к Израилю».

И что нам делать с этой массой причин для пребывания в Сирии? Каждая, может быть, по-своему объясняет ситуацию, но главной причиной всегда было участие в кампании под названием «смена режима-лайт». Из-за этого в тлеющей гражданской войне трагически сохраняется территориальный раздел Сирии, а сирийцев заставляют нести на себе основную тяжесть любого — а их много — негативных последствий. Вот почему Соединенные Штаты изначально вооружали повстанцев, выступающих против Асада, и вот почему войска, которые, якобы, были отправлены для победы над ИГИЛ, остались там после падения халифата.

Но когда рассматриваешь все эти причины вместе и пытаешься уследить за ними, то голова просто кругом идет. Возможно, возникает соблазн просто поверить Трампу на слово и предположить, что мы там на самом деле ради нефти. И хотя количество нефти в Сирии является значительным для сирийцев, его далеко не так много, чтобы рассматривать его как жизненно важную проблему для США. По данным Ассоциации энергетической информации США, объемы нефти в Сирии не составляют даже двух процентов от того, чем могут похвастать Иран или Ирак, не говоря уже о самой Америке с ее собственным статусом производителя нефти номер один в мире.

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Фактически, это то, что является поразительным во всех причинах, упомянутых в этом вышеуказанном списке — ни одно из этих оправданий не связано с чем-то жизненно важным для безопасности Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы тщательно разбирать каждую причину, именно такой взгляд с высоты птичьего полета — все, что нам нужно, чтобы разобраться в этом запутанном списке непоследовательных и постоянно изменяющихся оправданий пребывания в Сирии.

Одно из величайших противоречий в политике Вашингтона в отношении Сирии заключается не в причине (-ах) нашего присутствия, а в том, что мы оттуда не ушли. На данный момент, по крайней мере, дважды отдавался приказ о выводе) войск, который так и не был выполнен.

Политика США в отношении Сирии — абсурдна, аккуратно распутать которую невозможно: миссия низкой интенсивности по смене режима, определяемая как нечто иное, но только не ее главная задача. Время от времени нам предлагают новое объяснение того, почему наши войска находятся в Сирии. Лучшим ответом на этом этапе будет: «хватит значит хватит».

Не надо нам продолжать играть в рулетку, в которой Вашингтон крутит колесо и говорит нам, почему наши войска находятся там. Это — рэкет, и его следует признать таковым. Проблемы Сирии — это не наши проблемы. И единственный разумный вариант, который соответствует интересам США, — это полный вывод американских войск.

Майкл Холл — Michael R. Hall — геополитический аналитик и менеджер по коммуникациям Defense Priorities (Оборонные Приоритеты — С.Д.) — американской «внешнеполитической организации, ориентированной на продвижение реалистичной стратегии» (данные — с сайта организации — С.Д.).

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и её деятельность в России запрещена.