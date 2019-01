Зачем США уголовное дело против Huawei, и к чему оно приведёт

Автор:

Кучер Егор

Кажется, что американо-китайские отношения за 2018 год на фоне торговой войны достигли своего исторического дна. Этот конфликт начал президент США Дональд Трамп, обвинивший Китай и китайские компании в краже интеллектуальной собственности, а также возмутившийся чрезмерным торговым дефицитом Вашингтона в торговле с Пекином.

Вашингтон стал бить по китайскому импорту своими пошлинами, Китай начал отвечать тем же. На фоне этого обострения 1 декабря в Ванкувере по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую обвинили в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Китай потребовал от Канады немедленного освобождения своей гражданки, но получил отказ, после чего в отместку арестовал двух канадцев. Теперь стало известно о новом демарше США против Huawei — возбуждении уголовного дела.

Спор вокруг секретов

Как пишет The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США открыла уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже коммерческой тайны у деловых партнёров компании. Речь идёт в первую очередь о роботизированных технологиях компании T-Mobile US Inc, которые использовались для тестирования смартфонов.