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Зачем США уголовное дело против Huawei, и к чему оно приведёт
18 января 2019, 12:24 • 65 • В мире
Непростые отношения США и Китая из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны грозят превратиться в настоящий коллапс. После задержания финансового директора Huawei в Канаде Вашингтон не намерен идти на уступки и объявляет о возбуждении уголовного дела против китайского IT-гиганта. Что дальше?
Автор:
Кучер Егор
Кажется, что американо-китайские отношения за 2018 год на фоне торговой войны достигли своего исторического дна. Этот конфликт начал президент США Дональд Трамп, обвинивший Китай и китайские компании в краже интеллектуальной собственности, а также возмутившийся чрезмерным торговым дефицитом Вашингтона в торговле с Пекином.
Вашингтон стал бить по китайскому импорту своими пошлинами, Китай начал отвечать тем же. На фоне этого обострения 1 декабря в Ванкувере по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую обвинили в нарушении торговых санкций США против Ирана.
Китай потребовал от Канады немедленного освобождения своей гражданки, но получил отказ, после чего в отместку арестовал двух канадцев. Теперь стало известно о новом демарше США против Huawei — возбуждении уголовного дела.
Спор вокруг секретов
Как пишет The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США открыла уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже коммерческой тайны у деловых партнёров компании. Речь идёт в первую очередь о роботизированных технологиях компании T-Mobile US Inc, которые использовались для тестирования смартфонов.
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