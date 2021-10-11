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Зачем США потребовался визит Нуланд в Москву: причину раскрыл эксперт

11 октября 2021, 14:45  •  48 • Политика
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Белый дом планирует договориться с Россией по ряду важных вопросов
Американская сторона настолько заинтересована в разговоре с Москвой, что ради визита заместителя госсекретаря Виктории Нуланд Белый дом пошел на уступки России. Учитывая, что дипломат проведет в РФ почти три дня, программа переговоров довольно обширная, но не все темы включены в официальную повестку дня.
Одним из основных вопросов станет энергетика. По словам члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева, нынешний мировой энергетический кризис был спровоцирован Вашингтоном, в том числе его "зеленым" курсом. Теперь американцам нужна помощь выгрести из этой ямы.
Еще одна тема, в которой заинтересованы американцы, – это борьба с терроризмом на фоне ситуации в Афганистане после ухода оттуда западных войск. Ранее в СМИ уже появлялись сообщения, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования Пентагоном российских военных баз в Средней Азии, но подтверждения этой информации не было.
Но одним из главных вопросов, который едет обсуждать Нуланд, является Китай, убежден эксперт.
"Они (– США) перешли на концепцию так называемой "полуторной войны", где половинка войны – это сдерживание России, а вот целая война – это сдерживание Китая. И к следующему году 60% вооруженных сил США должно быть сосредоточено в Индо-Тихоокеанском регионе",
– приводит "Царьград" мнение Лосева. Вашингтону требуется уговорить Москву ослабить поддержку Пекина, поскольку вынудить ее к этому сложно: вводить серьезные санкции против России нельзя, так как она участвует в 38% глобальных цепочек добавленной стоимости, и более сильное давление может обрушить всю мировую экономику.
Ранее стало известно, что МИД РФ согласился дать Нуланд разрешение на въезд в РФ, несмотря на внесение ее в "черный список", в обмен на аналогичные уступки со стороны США. Визит представительницы Госдепа в Москву продлится с 11 по 13 октября. У нее запланированы встречи с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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