Зачем США перебросили истребители в Польшу: Военный эксперт раскрыл стратегию Вашингтона

Военный эксперт раскрыл цель переброски истребителей США к границам России. "Мероприятия, которые проводятся на фоне нынешней политической обстановки, направлены на эскалацию, создание определённой напряжённости вдоль всех западных границ России", - считает Сергей Хатылев.

В Польшу перебросили десятки истребителей США, сообщил польский министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев.

Официально заявляется, что десятки американских истребителей переброшены в Польшу в рамках учений НАТО и это не связано с обострением ситуации на востоке Украины. Однако Сергей Хатылев делает прямо противоположный вывод.

Он отмечает, что несколько десятков истребителей США не могут решить стратегические задачи. Тем не менее они более чем способны выполнять миссии тактического характера.

Отсюда напрашивается вывод: мероприятия, которые проводятся на фоне нынешней политической обстановки, направлены на эскалацию, создание определённой напряжённости вдоль всех западных границ России,

- сказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.

По его мнению, США и НАТО пытаются оказать психологическое давление на Россию. В этой связи эксперт рекомендует Москве не опускаться до уровня Вашингтона, но при этом жёстко отвечать на любые провокации.