Зачем США паника на Украине? Китайские аналитики заявили прямо

Уже несколько месяцев подряд западные страны изо всех сил муссируют слухи о подготовке "вторжения" России на Украину. Несмотря на неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что такая паника дорого обходится его стране, Запад продолжает нагнетать ситуацию. Но зачем США панические настроения в этой стране? Китайские аналитики высказались прямо в государственной газете "Хуаньцю шибао".

По мнению экспертов, речь идёт о двух проблемах США, которые таким образом хочет решить Вашингтон – во-первых, легитимизировать расширение НАТО, во-вторых, не дать Европе уйти из-под влияния Белого дома.

Авторы материала в первую очередь напомнили о том, что президент США Джо Байден совсем недавно одобрил отправку трех тысяч военных в Восточную Европу, что особенно бросилось в глаза после бегства США из Афганистана и Ирака. Также известно, что готовы к отправке в Восточную Европу ещё почти 9 тысяч военнослужащих.

Аналитики отмечают, что, навязывая всем идею о нахождении Украины на грани войны, США таким образом хотят узаконить наращивание военного присутствия там НАТО. Кроме того, нагнетанием ситуации Вашингтон также хочет пресечь сепаратисткие настроения Европы, которая может уйти из-под его влияния.