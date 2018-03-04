Зачем США лепят из Порошенко военного диктатора

Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о национальной безопасности Украины (№8068). Руководитель парламента Андрей Парубий сразу же направил законопроект на безотлагательное рассмотрение в профильный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

В соответствии с проектом за безопасность Украины будут отвечать 15 ведомств, среди которых министерство обороны, СБУ, погранслужба, МВД, разведка, спецслужба транспорта, миграционная служба, службы ЧС, спецсвязи, защиты информации и прочие. А вот СБУ исключат из этого списка и выведут из подчинения Объединённому оперативному штабу вооружённых сил (на который по закону «о деоккупации» возложена ответственность за войну в Донбассе). Служба безопасности Украины станет автономной, государством в государстве.

Законопроект накладывает ограничения на широчайшие полномочия секретаря СНБО (сегодня им является Александр Турчинов). После принятия нового закона он сможет лишь контролировать исполнение указов президента: диктатор на Украине может быть только один.

Большие изменения произойдут в министерстве обороны. Министром обороны и его заместителями будут гражданские лица, как в ряде европейских стран. После вступления закона в силу 1 января 2019 года нынешнему министру обороны Степану Полтораку придётся уйти в отставку. Полномочия министерства обороны тоже будут ограничены.

Также планируется развести должности начальника Генштаба и главнокомандующего вооружёнными силами Украины, который будет под полным контролем президента. Главнокомандующему собираются подчинить Нацгвардию и специальную службу транспорта.

Задумано ещё одно новшество для украинской армии – «командующие видов и родов войск получат право на военные операции в мирное время вне утверждённых главнокомандующим ВСУ пределов ответственности командующего объединёнными силами». За этой формулировкой скрывается многое: например, проведение наземной или воздушной операции в мирное время где угодно без согласования с кем-либо, включая руководство ВСУ и объединённых сил.

Объединённые силы – это тоже новость, и здесь командующих назначает и снимает с должностей президент «для осуществления управления операциями на отдельных направлениях». Утверждает применение объединённых сил опять же президент. То есть вся военная структура так или иначе замкнута исключительно на главе государства, который выводится из-под любого контроля, включая парламентский. Фактически за парламентом остаются декоративные контрольные функции, дабы создать у общественности видимость, что положения законопроекта втиснуты в рамки конституции, хотя это не так.

В законопроекте авторства Порошенко указывается, что «обретение членства в ЕС и НАТО – это один из фундаментальных национальных интересов Украины». Это тоже противоречит украинской конституции, но она растоптана ещё во время переворота 2014 года.

Ирина Геращенко, первый вице-спикер украинского парламента, уже заявила, что законопроект «закладывает новую архитектуру в систему управления сектором безопасности и обороны Украины, а указанные изменения предусматривают введение стандартов НАТО, что является чрезвычайно важным для евроатлантической интеграции нашего государства». Она выразила надежду, что уже на текущей сессии парламент примет этот документ.

А председатель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, депутат от «Блока Петра Порошенко», объявила прессе, что «принятие документа является критическим для дальнейшего движения к вступлению в Организацию Североатлантического договора». На этом фоне народный депутат Сергей Тарута напомнил, что Украина имеет внеблоковый статус, а изменение конституции потребует 300 голосов, которые не наберутся.

«Законопроект – чрезвычайно «сырой», содержит большое количество несогласованных положений как в рамках самого законопроекта, так и ввиду несоответствия с положениями других действующих нормативно-правовых актов. При этом отдельные несогласования… целенаправленно помогают Министерству обороны Украины избавиться от ответственности за реализацию государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства», – написал в своём блоге украинский дипломат Сергей Яременко.

«В условиях тоталитарно-коррупционного государства должность гражданского министра обороны будет выглядеть как декорация: назначат человека из ближайшего пула президента, подконтрольного, который будет отчитываться не перед обществом, а перед людьми, его назначившими, перед финансово-олигархическими группами. На министерство обороны направляется примерно 5% ВВП, и эта цифра будет расти. К контролю этого финансового потока они никого не допустят. Но для стран Запада отчитаются: вот, мы приняли закон о национальной обороне, привели вооружённые силы к образцу НАТО, у нас есть даже гражданский министр обороны. Который фактически не будет выполнять ни функциональные, ни политические требования, на него возложенные», – прокомментировал новый законопроект сайту «24» военный эксперт Дмитрий Снегирёв.

А политолог Руслан Бортник говорит: «В результате войны на востоке Украины сформировалась новая радикальная элита в стране. Гражданский министр обороны – требование США. Так как там считают, что в Украине есть высокий риск военных или радикальных переворотов. В свою очередь, Украина будет просто вынуждена принять требования, выставленные Западом. При этом полномочия президента будут беспрецедентно расширены в обход конституции».

«Законопроект прописан под воздействием США, в первую очередь в связи с тем, что США хотят получить дополнительные гарантии контроля и прозрачности в вопросе американского оружия, которое будет в Украине. Грубо говоря, США поставили чёткие условия: прежде чем Украина сможет получить это оружие, она должна поменять способ контроля и управления своими вооружёнными силами. Это попытка усилить контроль над принятием решений в министерстве обороны…» – уверен политолог Алексей Якубин.

Министр обороны США Джеймс Мэттис (James N. Mattis) доволен новым украинским законопроектом. «Я надеюсь, что администрация президента и украинский парламент предпримут быстрые шаги и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины», – заявил Мэттис во время встречи со Степаном Полтораком.

Однако новый законопроект вовсе не направлен на «поддержку безопасной и демократической Украины» – страны, которая перестала существовать в феврале 2014 года. Есть другая Украина, где о безопасности и демократии нет и речи. Порошенко, в руках которого американцы концентрируют безграничную власть над военным сектором Украины, нужен Вашингтону для того, чтобы через одного человека управлять всеми военными операциями с участием украинских военнослужащих. Не зря американцы вкладывались столько лет в военную помощь Украине, проводили тренинги, присылали аптечки, собранные «по стандартам НАТО». Пришло время отдавать долги, участвуя в задуманных США военных авантюрах. И осуществляться это будет через президента Украины, сегодня – через коррупционера Порошенко, завтра, возможно, через певца Вакарчука.

Закон о национальной безопасности решает и судьбу украинских выборов: коль США в срочном порядке лепят из Порошенко военного диктатора, его преемником не станет человек, которого американцы не смогут контролировать в такой же степени.