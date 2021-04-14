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Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 01:05 • 119 • Политика
Манёвры кораблей США в Чёрном море будут сильно ограничены конвенцией, пишет Lignes de Defense. "В заходе американских кораблей больше не военного смысла, а политического популизма", - объяснил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
США планируют направить два военных корабля в Чёрное море, однако их манёвры будут значительно ограничены Конвенцией Монтрё, пишет французское издание Lignes de Defense. Своим мнением на этот счёт поделился военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, отправка кораблей США в Чёрное море - это один из способов давления на Россию. Американские военные суда постоянно присутствуют в акватории Чёрного моря "челночным способом", так как в Конвенции Монтрё прописаны очень чёткие правила по этому поводу.
Виктор Баранец напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский просил в недавнем разговоре с главой США Джо Байденом прислать побольше кораблей в Чёрное море. Это показывает, что украинский лидер вообще не разбирается в ситуации.
- объяснил военный обозреватель в беседе с Nation News.
В этой связи Виктор Баранец призвал не устраивать панику из-за двух кораблей США. Россия плотно контролирует Чёрное море и держит всю ситуацию под контролем, подчеркнул эксперт.
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