Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков напомнил Порошенко его место по вопросу о переговорах с Россией
Впервые за 12 лет: фристайлист Буров стал бронзовым призёром Олимпиады в лыжной ...
Посол России пообещал поддержку Москвы в случае нападения Ирана на Израиль
США рвут Сирию на куски, выдавив Россию
Главная / В России

Зачем США два эсминца в Черном море

18 февраля 2018, 17:24  •  533 • В России

В Черном море, еще с третьего января, вдоль западного побережья (Турция, Болгария и Румыния) бродил американский эсминец «Карни». Оба корабля вооружены крылатыми ракетами «Томагавк» и «Гарпун» ( «Росс», например, несет на себе 56 ракет «Томагавк», «Карни» - 74 «Гарпуна»), средствами ПВО - системой противоракетной обороны «Иджис», противолодочными и противокорабельными торпедами.

В официальном комментарии, американские военные заявили, что этот визит проходит согласно графику, который был составлен еще в прошлом году и не привязан к каим-то политическим событиям. А его цель, дословно: «операционное присутствие в регионе».

Командир эсминца «Росс» Питер Хальворсен, был более многословен:

- У Военно-морского флота США целая история построения взаимоотношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность

В 21-ом веке подобные «миролюбивого» заявления звучат совершенно по-другому. Как известно из новейшей истории, если США где-то собрались укреплять безопасность и бороться за мир - жди войны. В апреле 2017 года, эсминец «Росс» уже пострелял по сирийской военной базе «Шайрат» крылатыми ракетами. То что, Сирия не находится в состоянии войны с США, американцев не смутило. Скорее всего, в Черном море эсминцы будут вести себя более «миролюбиво», и по международному законодательству, «Росс» 24 февраля должен покинуть Черное море. Согласно «конвенции Монтре», военные корабли не черноморских государств, могут находится в море не более 21 дня.

Можно предположить, судя по прошлым визитам американских кораблей, что у моряков запланированы какие-то учения с украинской армией и флотом. Правда, учения с одним эсминцем, украинцев скорее утешат, чем чему-то научат. Может быть, Петр Порошенко опять поднимется на борт американского корабля и ему станет легче и спокойнее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

533
Источник
Похожие новости
17 февраля 2018, 21:54
Тимошенко в Мюнхене застукали с российским послом
18 февраля 2018, 17:24
Вирусный видеоролик о выборах с призывом голосовать вызвал жаркое обсуждение в сети
18 февраля 2018, 20:39
В Киеве отметили годовщину Майдана антироссийскими погромами

17 февраля 2018, 12:09
Порошенко в Мюнхене вновь «достал из широких штанин»
17 февраля 2018, 21:54
В Днепропетровске мальчишку из Донбасса одноклассники затравили до инсульта
16 февраля 2018, 23:09
Пробуем блины, как у Путина, - гречневые, с припеком и песнями
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 февраля 2018, 07:24
Рады бы повоевать, но Россия не позволит
15 февраля 2018, 22:54
В КПРФ раскол: Грудинин и Зюганов сцепились из-за отношения к Михаилу Горбачеву
12 февраля 2018, 20:09
Румыния объявляет войну Украине
12 февраля 2018, 10:24
Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?
13 февраля 2018, 09:09
Ответ читателям по поводу массового уничтожения российских солдат американцами
16 февраля 2018, 21:24
«Ребёнок лежал на снегу и не дышал»: четырёхлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду
12 февраля 2018, 00:39
Лавров раскрыл всю правду о слезах экс-помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.