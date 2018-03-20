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Зачем создаётся русское ФБР
20 марта 2018, 17:24 • 154 • Политика
В России создадут аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР)
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Новый орган — аналог американского ФБР — будет создан на на основе Следственного комитета России (СКР) путём объединения следственных подразделений МВД и ФСБ. Опрошенные "Царьградом" эксперты объясняют планируемые изменения в силовых ведомствах необходимостью повышения борьбы с преступлениями и создания более независимого и профессионального ведомства.
Планы по реформе силовых ведомств обнародовал руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов, объяснив их необходимостью консолидации следственных органов.
— заявил Дрыманов.
По его словам, уже ведётся работа по изменению соответствующего законодательства, а для создания нового органа потребуется около года.
Ранее в СМИ просочилась информация о передаче всех следственных подразделений под управление СКР. При этом органы дознания останутся в юрисдикции МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службы и будут по-прежнему работать в рамках данных ведомств.
В рамках нововведений изменится и роль Генеральной прокуратуры. Согласно законопроекту, гособвинитель вводится в дело не при утверждении обвинительного приговора, как ныне, а уже с момента ареста. Изменения повлияют на расстановку сил в блоке правоохранительных ведомств и потребуют усилить контроль со стороны Генпрокуратуры. Последняя уже выступила против формирования консолидированного следственного органа на базе СКР. Ведомство Юрия Чайки намерено вернуть себе следствия, как это было до 2011 года.
Генерал СВР в отставке, исполнительный директор общества "Двуглавый орёл" Леонид Решетников считает, что сейчас существует "насущная необходимость" усилить борьбу с преступлениями в ряде правоохранительных органов. А это возможно сделать путём создания более независимого и профессионального следственного управления.
— отметил Решетников в беседе с "Царьградом".
Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РА Станислав Иванов считает полезным создание русского ФБР, что сделает более тесной и эффективной координацию МВД и ФСБ, которые ведут следствие отдельно.
— рассказал Иванов в интервью "Царьграду".
Эксперт считает, что приоритетом деятельности "русского ФБР" станет борьба с терроризмом.
— заметил Иванов.
Гасанов Камран
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