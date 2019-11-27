Зачем «слуге народа» признание России?

Почти полгода прошло с президентских выборов, а Россия официально так и не признала Зеленского главой украинского государства. А Зеленский болезненно самолюбив, и непризнание бьёт по его честолюбию. Не исключено, что встреча в «нормандском формате», на которой он так настаивал, именно для того и затевалась Киевом, чтобы вынудить Кремль признать Зеленского президентом – иначе его присутствие среди глав трёх крупнейших европейских стран государств, согласитесь, будет выглядеть неуместным.

В последнее время Кремль демонстрирует по отношению к Зеленскому если не явную приязнь, то, во всяком случае, доброжелательность – об этом свидетельствуют и слова российского президента, сказанные на прошлой неделе. Вместе с тем, об официальном признании до сих пор речи явно не шло, и дипломаты со стажем на это указывали – в преддверии встречи в «нормандском формате», мол, если отказать Зеленскому в признании, то как тогда вести с ним переговоры? Таким образом, расчёт Киева на «нормандский формат» оказался верным – Москве придётся признать Зеленского. Так, во всяком случае, судачат в его окружении. А вот признают ли Зеленского на самом деле – это ещё бабушка надвое сказала.

Сегодня «слуг народа» преследует нескончаемая череда громких скандалов. Это и гей-лобби в правительстве (о нём пишут американские издания, призывая главу украинского правительства и двух его министров сделать каминг-аут – признаться в своей нетрадиционной ориентации), и вероятное американское гражданство куратора президентской фракции в Раде. И отказ МВФ выдавать новые кредиты, в частности, из-за слишком явных и тесных взаимоотношений Зеленского с Коломойским. На этом фоне признавать Зеленского президентом Украины как-то даже смешно, хотя и уместно – признание будет означать понимание Москвой, на кого следует возлагать ответственность за происходящий на Украине цирк.

Так или иначе, в Киеве уверяют, что признание Москвой Зеленского состоится буквально на днях – до встречи в «нормандском формате». Эту новость сейчас «разгоняют» информационные источники, близкие Зеленскому. Только в Киеве едва ли задумываются, что может повлечь за собой официальное признание Зеленского президентом – речь об ответственности главы государства. И за войну на Донбассе в том числе.