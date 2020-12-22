Зачем Швеция вооружается против России: Военный эксперт раскрыл замысел политиков

Глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о модернизации вооружённых сил страны из-за "российской угрозы". Однако военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что на самом деле всё дело в деньгах.

Он считает, что заявления об угрозе со стороны России делаются с целью "выбить" побольше денег на перевооружение армии, а также для получения новых субсидий, которые можно потратить на Министерство обороны. Другим мотивом, по мнению эксперта, является искусственное придание значимости вооружённым силам страны.

Равняться Швеции с Россией по уровню вооружения просто неприлично. А брать огонь на себя и заявлять о возможности обстрела военных баз РФ бессмысленно,

- сказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.

В свою очередь, по мнению политологов, власти Швеции раздувают тему "российской угрозы", чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны.