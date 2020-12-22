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Зачем Швеция вооружается против России: Военный эксперт раскрыл замысел политиков
22 декабря 2020, 11:50 • 43 • Политика
Швеция модернизирует свои ВС из-за боязни "возросшей военной активности России". "Заявления страны относятся к политическим вопросам и делаются для выбивания денег у правительства и придания значимости вооружённой защите государства", - уверен военный эксперт Сергей Хатылев.
Глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о модернизации вооружённых сил страны из-за "российской угрозы". Однако военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что на самом деле всё дело в деньгах.
Он считает, что заявления об угрозе со стороны России делаются с целью "выбить" побольше денег на перевооружение армии, а также для получения новых субсидий, которые можно потратить на Министерство обороны. Другим мотивом, по мнению эксперта, является искусственное придание значимости вооружённым силам страны.
- сказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.
В свою очередь, по мнению политологов, власти Швеции раздувают тему "российской угрозы", чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны.
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