Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский политолог Михаил Погребинский указал на двойную игру Германии и объяснил, зачем политик ездил в Незалежную по пути в Москву.

Немецкие власти открыто признали, что маршрут "через Киев" был выбран не случайно. Это должно было дать Кремлю сигнал, что ФРГ поддерживает независимость Украины.

Михаил Погребинский отметил, что ни Украина, ни Германия не обладают политическим или любым другим ресурсом, чтобы решать текущую проблему. Подать сигнал – единственное, что им доступно.

Есть два главных вопроса: конфликт на Украине и гарантии безопасности. Обсудить из Шольц и Зеленский могут, принять какие-либо соглашения – нет, так как оба ничего не решают.

"Важные решения могут быть достигнуты только американцами. Мнение европейцев просто учитывают, но главные переговорщики по безопасности – США", - цитируют эксперта "Народные Новости".

Погребинский указал на двойную игру Германии. Формально Берлин настаивает на выполнении Минских соглашений, хотя Киев демонстративно их игнорирует. Но если смотреть на факты, а не на риторику, то ФРГ не делает ровным счётом ничего, чтобы заставить Украину реализовать взятые на себя обязательства.

"В этом смысле вместе с Киевом он (Берлин – ред.) блокирует минский процесс", - подчеркнул политолог.