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Зачем Сбербанк забирает "детские" деньги: "Не могу молчать!"

14 июня 2020, 21:00  •  41 • Политика
Мария Иваткина в авторской программе говорила о самых разных событиях этой недели, не оставивших её равнодушной. "Не могу молчать!" - настаивает Иваткина. В том числе ведущая Царьграда напомнила, как Сбербанк забирает "детские" деньги, и задала главный вопрос: зачем?
Сбербанк в очередной раз умудрился стать "героем скандала". Теперь речь идёт о небывалой расторопности при списывании денег у клиентов: не успевала десятка "президентских выплат" на детей упасть на счёт, как деньги моментально с него исчезали. Причём на процедуру списания требовалась всего пара минут. Почему Сбербанк решил обнулить пособия?
Как оказалось, таким образом списывались "старые долги", то есть в соответствии с выставленными ранее требованиями судебных приставов. Сообщения о таких инцидентах появились на форуме Banki.ru, а также на страницах Сбербанка в соцсетях.
Мария Иваткина в авторской программе "Не могу молчать!" в том числе говорила о проблеме со списанием "детских" денег.
"Друзья, это же действительно свинство. Выплаты на детей зачем были выделены? Чтобы помочь семьям в сложное время. Кого-то уволили, у кого-то кредит, но Сбер, даже не оповещая клиентов, просто списывает пособия и всё. Разве "детские" деньги нельзя как-то маркировать? Греф же прогрессивный технократ! Только зачем? Если можно денежки оп! - и забрать. А родители, которые наверняка рассчитывали на эту помощь, пусть чем хотят, тем и кормят детей. Стыдно..." - подчеркнула Мария Иваткина.
В деталях о том, как списывали "детские" деньги, Царьград рассказывает здесь. Кстати, как пишут "Невские новости", Сбербанк договорился о покупке 72% доли сервиса 2ГИС. Организация собирается "объединить компетенции и технологии банка и 2ГИС" для создания новых сервисов.

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