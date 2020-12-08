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Зачем Санду нужны переговоры с Россией: Избранный президент Молдавии проговорилась о своих планах
08 декабря 2020, 13:15 • 136 • Политика
Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ. Избранная глава государства намеревается повесить задолженность на жителей Приднестровья.
Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена поднять вопрос долга за газ на официальных переговорах с Россией. Об этом она заявила в эфире румынского телеканала Pro TV.
Санду считает, что долг Молдавии перед "Газпромом" является "нечестным". По её мнению, в задолженности виноваты жители Приднестровья. По словам Санду, Молдавия не должна платить за регион, который ей не подчиняется.
Среди других инициатив избранного президента - вывод российских миротворцев из Приднестровья. Эксперты видят в этом попытку решить проблему неподконтрольного региона силовым путём.
Напомним, что Приднестровье обособилось от Молдавии из-за всплеска национализма в стране и намерений присоединиться к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишинёву территорией. Наличие в регионе российских миротворцев не даёт начаться новому кровопролитию.
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