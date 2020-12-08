Зачем Санду нужны переговоры с Россией: Избранный президент Молдавии проговорилась о своих планах

Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена поднять вопрос долга за газ на официальных переговорах с Россией. Об этом она заявила в эфире румынского телеканала Pro TV.

Санду считает, что долг Молдавии перед "Газпромом" является "нечестным". По её мнению, в задолженности виноваты жители Приднестровья. По словам Санду, Молдавия не должна платить за регион, который ей не подчиняется.

Я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса, - сказала Майя Санду в телеэфире.

Среди других инициатив избранного президента - вывод российских миротворцев из Приднестровья. Эксперты видят в этом попытку решить проблему неподконтрольного региона силовым путём.

Напомним, что Приднестровье обособилось от Молдавии из-за всплеска национализма в стране и намерений присоединиться к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишинёву территорией. Наличие в регионе российских миротворцев не даёт начаться новому кровопролитию.