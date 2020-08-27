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Зачем самолёт ФСБ вновь выдвинулся в Белоруссию? "Нет никаких злых сил"

27 августа 2020, 13:40  •  101 • Политика
Подполковник ФСБ в отставке, президент Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов объяснил, зачем самолёт ФСБ вновь выдвинулся в Белоруссию. "Нет никаких злых сил", - заверил он.
Известно, что 18 августа спецборт ФСБ уже побывал в Минске. 26 августа появилась информация, что будет ещё один рейс. Филатов объяснил, что Россия и Белоруссия сотрудничают по многим вопросам, в том числе и по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.
"Я думаю, что такие полёты просто сейчас попадают в поле зрения. А вообще они достаточно частые", - произнёс он в беседе с Царьградом.
Подполковник ФСБ в отставке рассказал, что из России в Белоруссию летают различные делегации, оттуда в РФ, соответственно, тоже. Он назвал это нормальной практикой. Однако о целях посещения страны широкому кругу лиц обычно не сообщают, информация засекречена.
Из-за сложной политической ситуации в Белоруссии некоторые пытаются найти чёрную кошку в тёмной комнате, какой-то тайный смысл. По мнению президента Союза офицеров группы "Альфа", сейчас все подобные перелёты просто попадают под особый контроль общественности. На самом деле они происходят чуть ли не каждую неделю.
Но, скажем, месяц назад это не привлекало ничьего внимания, а сейчас - под микроскопом. Я считаю, ничего тут такого особенного нет. Гадать, какими документами обмениваются сотрудники ФСБ российского и КГБ белорусского, мне кажется, не надо, это пустое, - уверен собеседник Царьграда.
Он считает, что интерес общественности к этой теме подогревают в основном журналисты.
"То, что у нас сейчас модно, это хайп, в журналистике самое главное - это хайпануть. Вот узнают о такой информации и пытаются хайповать. А так нет никаких злых сил, которые это будоражат. Как правило, это всё делается с подачи СМИ, журналистов", - подчеркнул Алексей Филатов.

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