Зачем русские "лезут" в Арктику? "Америка проснулась": Полковник Баранец выдал предупреждение

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, почему Россия активизировалась в Арктике.

Он напомнил в эфире Радио "КП", что 30 лет назад НАТО пообещало Горбачёву - к сожалению, только на словах, - что их войска ни на дюйм не продвинутся к российским границам. А теперь, указал эксперт, происходит совсем обратное.

И вот сейчас, когда мы говорим: "Ребята из НАТО, мы вас 30 лет просили", что они говорят? "А вы нам бумагу дайте. Мало ли что мы там по пьяни в немецком кабаке говорили, вы нам дайте документ".

При этом западная пропаганда постоянно говорит о русской военной угрозе, добавил Баранец. Это нужно США для того, чтобы оправдать существование НАТО: "Они превратили Европу в антироссийский плацдарм".

"Вот вы говорите: подлодки, зачем мы лезем на Северный полюс и так далее", - ответил полковник на вопрос ведущего. По словам эксперта, сейчас фаза российско-американских отношений такова, что на первый план начинают выходить военные кулаки, а не переговоры. "Там, где недорабатывают политики, впереди идут танки", - процитировал Баранец поговорку военных.