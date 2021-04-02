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Зачем русские "лезут" в Арктику? "Америка проснулась": Полковник Баранец выдал предупреждение
02 апреля 2021, 23:15 • 104 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, почему Россия активизировалась в Арктике.
Он напомнил в эфире Радио "КП", что 30 лет назад НАТО пообещало Горбачёву - к сожалению, только на словах, - что их войска ни на дюйм не продвинутся к российским границам. А теперь, указал эксперт, происходит совсем обратное.
При этом западная пропаганда постоянно говорит о русской военной угрозе, добавил Баранец. Это нужно США для того, чтобы оправдать существование НАТО: "Они превратили Европу в антироссийский плацдарм".
"Вот вы говорите: подлодки, зачем мы лезем на Северный полюс и так далее", - ответил полковник на вопрос ведущего. По словам эксперта, сейчас фаза российско-американских отношений такова, что на первый план начинают выходить военные кулаки, а не переговоры. "Там, где недорабатывают политики, впереди идут танки", - процитировал Баранец поговорку военных.
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