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Зачем русские оставляют в холодильнике монету и стакан: Сенсация из ЕС, о которой не знают в России
20 июля 2020, 14:00 • 49 • В мире
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал публикацию в болгарской газете под названием "Зачем русские оставляют стакан воды и монету в холодильнике перед отпуском?". Он заметил, что данная статья - это фактически сенсация из ЕС о РФ, о которой, однако, не знают в самой России.
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал в Twitter публикацию в болгарской газете "Факти" под названием "Зачем русские оставляют стакан воды и монету в холодильнике перед отпуском?".
Издание отметило, что перед отправлением в путешествие многие сталкиваются с проблемой - как быть с оставшимися в холодильнике продуктами. В основном отделении обычно стараются ничего не оставлять, но в морозилке, как правило, хранится замороженное мясо и другие продукты.
Газета рассказала о "русском способе" проверки качества заморозки. Чтобы убедиться, что в их отсутствие не было отключений электричества, жители РФ оставляют в морозильной камере стакан воды. После того, как она превращается в лёд, сверху кладут монетку.
Если по возвращении она будет обнаружена на том же месте - всё в порядке, если монетка оказалась на дне ёмкости - значит, морозилка какое-то время не функционировала, и продукты могли испортиться.
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