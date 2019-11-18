Зачем Россия ввела войска в Сирию? Американский ответ • 123 • Аналитика

Причины российской военной операции в Сирии до сих пор очень интересуют американских военных аналитиков. Ведь впервые после войны в Афганистане Россия приняла столь масштабное участие в боевых действиях за пределами постсоветского пространства. И этому должны быть свои объяснения.



Уникальное стечение обстоятельств

2 октября 2019 года американский исследовательский центр RAND Corporation, занимающийся среди прочего изучением политической ситуации в других странах мира, опубликовал внушительный доклад «Осмысляя российскую интервенцию в Сирию». Его авторы – аналитики Сэм Чарап, Элина Трейгер и Эдвард Гейст.





Россия приняла решение о вмешательстве в гражданскую войну в Сирии в 2015 году. Сразу же Москвой была обозначена и четкая позиция – поддержка действующего легитимного сирийского президента Башара Асада, положение которого в то время находилось под угрозой вследствие активизации действий антиправительственной оппозиции и террористических группировок (что во многом одно и то же).



Естественно, сам факт участия России в войне далеко за границами бывшего Советского Союза вызвал множество вопросов и опасений на Западе, прежде всего в США. Ведь Сирия – это не Приднестровье и Абхазия, не Донбасс или Таджикистан. Но Москва решилась на войну в далеком государстве и участвует в ней уже четыре года. Соответственно, полагает ряд американских экспертов, Россия может прибегать к подобной модели поведения и в других военно-политических конфликтах в Евразии и даже в Африке.



Однако специалисты RAND Corporation в своем аналитическом докладе утверждают, что ввод войск в Сирию в 2015 году стал возможен благодаря уникальному стечению обстоятельств. Вспомним, что за ситуация складывалась в мире в 2015 году. Только что Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией, полыхал вооруженный конфликт на Донбассе, против России были введены экономические санкции. На Ближнем Востоке незадолго до этого прошла серия арабских революций, в результате которой пал относительно дружественный Москве режим Муаммара Каддафи в Ливии, начались гражданские войны в Йемене и самой Сирии.



Главным политическим фактором, сыгравшим основную роль в принятии решения о вводе войск, стала убежденность в близком крахе режима Башара Асада, если не вмешаться. В Москве были убеждены, что без российского вмешательства Асада неизбежно постигнет судьба Каддафи и Саддама Хусейна.



Но, в отличие от них, Асад действительно был и остается настоящим союзником России. В Сирии действовала последняя на тот момент российская военно-морская база в Средиземном море, Сирия имела очень хорошие торговые и военно-технические отношения с Россией. Терять такого союзника для Москвы означало лишь одно – Ближний Восток будет потерян.





Поскольку российское руководство пришло к выводу о невозможности разрешения сирийского конфликта дипломатическими методами, оно стало склоняться к идее военной операции в Сирии. Иначе говоря, было решено спасти Башара Асада и дружественный России режим. Ведь в случае свержения Асада позиции России на Ближнем Востоке окончательно бы ослабли.



Во-вторых, в России увидели значительные геополитические риски в сирийском конфликте. Нельзя отрицать террористическую угрозу, которая после начала боевых действий в Сирии многократно возросла. На стороне террористических группировок воевало большое количество боевиков с Северного Кавказа, из Центральной Азии, поэтому не было никаких сомнений в том, что если их не ликвидировать на сирийской территории, они проникнут в Россию, и будут представлять угрозу национальной безопасности уже здесь и сейчас.



Политически выгодно и удобно с военной точки зрения

Для проведения военной операции в Сирии Россия располагала необходимыми условиями. Так, в Сирии действовала российская военно-морская база (пункт материально-технического обеспечения), было дано согласие на использование военно-воздушной базы. Сосредоточенные на юге России вооруженные силы в принципе располагали ресурсами и возможностями для участия в боевых действиях в Сирии.



Немаловажную роль сыграл и тот факт, что основную тяжесть боевых действий на земле взяли на себя союзники – сирийские правительственные войска и подконтрольные Ирану шиитские формирования. Именно они стали «пехотой» сирийской гражданской войны, избавив Россию от необходимости отправлять в Сирию значительные военные контингенты сухопутных войск. То есть, Россия оставила за собой авиационное сопровождение, ракетные удары по базам боевиков, специальные операции и деятельность военной полиции.



Американские аналитики убеждены, что в любой другой стране, которая находилась в подобной ситуации, например – в Афганистане или Йемене, а также в Ливии, не сложились условия, которые способствовали бы вводу российских войск. Поэтому Москва и не стала вмешиваться в ливийский или йеменский конфликты. Что касается конфликта в Афганистане, который полон серьезных рисков для России, включая ту же террористическую угрозу и дестабилизацию обстановки в центральноазиатских республиках бывшего СССР, то Москва все равно предпочитает в него не вмешиваться.





Тем не менее, американские специалисты считают, что отсутствие российского военного присутствия в других воюющих странах Востока связано с тем, что, во-первых, ситуации в них не достигли той степени накала, которая была в Сирии, а во-вторых, политические и военные обстоятельства не сложились должным образом.



Однако американцы не исключают, что если в том же Афганистане ситуация обостриться настолько, что будет прямо угрожать российским интересам в регионе и национальной безопасности российского государства, у Москвы не останется иных способов повлиять на нее, кроме как начать военную операцию по сирийскому сценарию.



Что касается вмешательства в конфликты в Ливии или Йемене, то оно, если и будет иметь место, то пойдет по более щадящему сценарию, чем в Сирии. В Ливии еще есть нефть и геополитические интересы России, поскольку это южное побережье Средиземного моря, «смотрящее» на юг Европы, а вот Йемен представляет меньший интерес.



Поэтому Россия и дистанцируется от йеменского конфликта, в отличие от того же Ирана, который, будучи религиозным шиитским государством, вынужден поддерживать единоверцев – йеменских шиитов – против их оппонентов, поддерживаемых, в свою очередь, Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими Эмиратами.





Тем не менее, американские специалисты резюмируют свой доклад двумя основными и весьма однозначными выводами. Во-первых, США должны понимать, что Россия теперь не будет воздерживаться от защиты своих национальных интересов за пределами постсоветского пространства. И, как показал пример сирийской войны, Москва в случае необходимости готова и к вооруженному вмешательству, к участию своих войск в боевых действиях на территориях других государств.



Во-вторых, американская армия должна быть готова к тому, что российские военнослужащие будут присутствовать во всех «горячих точках» на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах планеты. Пусть их количество не будет большим, но российские военные свое присутствие будут однозначно обозначать, особенно в тех странах, на которые у Москвы есть политические или экономические планы.



Последствия сирийской операции

Мы видим, к каким серьезным последствиям для России привело участие в боевых действиях в Сирии. Четыре года российской военной операции полностью перевернули политические расклады на Ближнем Востоке. Россия, не обладавшая в то время и толикой того влияния, которое есть у нее сейчас, стремительно ворвалась в ближневосточную политику и заставила весь мир с собой считаться, превратилась в важнейшего арбитра, к которому сегодня прислушиваются самые разные стороны: и Сирия, и курды, и умеренная оппозиция, и Иран, и Турция, и Саудовская Аравия, и даже Израиль. Распродажа страны



На этом фоне как то блекнут прежние «тузы» мировой политики, особенно страны Евросоюза, участие которого в разрешении сирийского конфликта свелось к минимуму. Но и США, выведя свои войска из Сирии и так ничего и не добившись в этой стране, тоже продемонстрировали свое бессилие, неспособность не только примирить конфликтующие стороны, но и даже отстоять интересы собственных союзников – сирийских курдов, которых американская армия годами готовила и вооружала.



Если сравнивать позиции России на Ближнем Востоке до и после сирийской операции, то видно, насколько укрепилось положение нашей страны, сколь серьезным игроком на поле ближневосточной политики она стала. И речь сейчас идет не только о политических и военных последствиях, таких как появление новых военных объектов в стратегически важном для России регионе, но и о прямой экономической выгоде.





Ведь те же С-400, проданные Турции – это деньги. Контракты с Саудовской Аравией – это деньги. Россия получает исключительные условия и для работ по восстановлению разрушенной во время войны сирийской инфраструктуры, а это – огромное поле деятельности для российских инвесторов, строительных, транспортных компаний.



Не случайно обеспокоенные критики Дональда Трампа в рядах Демократической партии США восклицают, что ошибки во внешнеполитическом курсе американского государства привели к тому, что позиции России укрепились даже по сравнению с периодом Холодной войны. Тогда, по крайней мере, было четкое разделение – здесь союзники Соединенных Штатов, а здесь «страны социалистической ориентации», сотрудничающие с Москвой. Теперь с Москвой сотрудничают и Дамаск, и Тегеран, и Анкара, и Эр-Рияд — все сильнейшие и влиятельнейшие региональные игроки.





То есть участие в боевых действиях в Сирии обернулось для России многочисленными политическими победами. Турция оказалась практически оторванной от США и демонстративно приобрела российские С-400, несмотря на истерику Вашингтона. Лицом к России повернулись ОАЭ и Саудовская Аравия, которые прежде находились полностью в орбите американского влияния.



После предательства Вашингтона Россия осталась единственным гарантом безопасности и сирийских курдов, которые прежде считались важнейшими союзниками американских войск на севере Сирии. И это – еще одна важная победа России, причем даже больше имиджевая.



Поэтому не стоит считать американские опасения относительно растущего влияния России на Ближнем Востоке и тенденций к вмешательству в вооруженные конфликты за пределами постсоветского пространства беспочвенными. Растущий и очень настороженный интерес к действиям Москвы со стороны Вашингтона свидетельствует как раз о том, что Россия все делает правильно и приобретает все больший и больший военно-политический вес в мировом масштабе. Конечно, американцам такая ситуация не может нравиться. Причины российской военной операции в Сирии до сих пор очень интересуют американских военных аналитиков. Ведь впервые после войны в Афганистане Россия приняла столь масштабное участие в боевых действиях за пределами постсоветского пространства. И этому должны быть свои объяснения.2 октября 2019 года американский исследовательский центр RAND Corporation, занимающийся среди прочего изучением политической ситуации в других странах мира, опубликовал внушительный доклад «Осмысляя российскую интервенцию в Сирию». Его авторы – аналитики Сэм Чарап, Элина Трейгер и Эдвард Гейст.Россия приняла решение о вмешательстве в гражданскую войну в Сирии в 2015 году. Сразу же Москвой была обозначена и четкая позиция – поддержка действующего легитимного сирийского президента Башара Асада, положение которого в то время находилось под угрозой вследствие активизации действий антиправительственной оппозиции и террористических группировок (что во многом одно и то же).Естественно, сам факт участия России в войне далеко за границами бывшего Советского Союза вызвал множество вопросов и опасений на Западе, прежде всего в США. Ведь Сирия – это не Приднестровье и Абхазия, не Донбасс или Таджикистан. Но Москва решилась на войну в далеком государстве и участвует в ней уже четыре года. Соответственно, полагает ряд американских экспертов, Россия может прибегать к подобной модели поведения и в других военно-политических конфликтах в Евразии и даже в Африке.Однако специалисты RAND Corporation в своем аналитическом докладе утверждают, что ввод войск в Сирию в 2015 году стал возможен благодаря уникальному стечению обстоятельств. Вспомним, что за ситуация складывалась в мире в 2015 году. Только что Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией, полыхал вооруженный конфликт на Донбассе, против России были введены экономические санкции. На Ближнем Востоке незадолго до этого прошла серия арабских революций, в результате которой пал относительно дружественный Москве режим Муаммара Каддафи в Ливии, начались гражданские войны в Йемене и самой Сирии.Главным политическим фактором, сыгравшим основную роль в принятии решения о вводе войск, стала убежденность в близком крахе режима Башара Асада, если не вмешаться. В Москве были убеждены, что без российского вмешательства Асада неизбежно постигнет судьба Каддафи и Саддама Хусейна.Но, в отличие от них, Асад действительно был и остается настоящим союзником России. В Сирии действовала последняя на тот момент российская военно-морская база в Средиземном море, Сирия имела очень хорошие торговые и военно-технические отношения с Россией. Терять такого союзника для Москвы означало лишь одно – Ближний Восток будет потерян.Поскольку российское руководство пришло к выводу о невозможности разрешения сирийского конфликта дипломатическими методами, оно стало склоняться к идее военной операции в Сирии. Иначе говоря, было решено спасти Башара Асада и дружественный России режим. Ведь в случае свержения Асада позиции России на Ближнем Востоке окончательно бы ослабли.Во-вторых, в России увидели значительные геополитические риски в сирийском конфликте. Нельзя отрицать террористическую угрозу, которая после начала боевых действий в Сирии многократно возросла. На стороне террористических группировок воевало большое количество боевиков с Северного Кавказа, из Центральной Азии, поэтому не было никаких сомнений в том, что если их не ликвидировать на сирийской территории, они проникнут в Россию, и будут представлять угрозу национальной безопасности уже здесь и сейчас.Для проведения военной операции в Сирии Россия располагала необходимыми условиями. Так, в Сирии действовала российская военно-морская база (пункт материально-технического обеспечения), было дано согласие на использование военно-воздушной базы. Сосредоточенные на юге России вооруженные силы в принципе располагали ресурсами и возможностями для участия в боевых действиях в Сирии.Немаловажную роль сыграл и тот факт, что основную тяжесть боевых действий на земле взяли на себя союзники – сирийские правительственные войска и подконтрольные Ирану шиитские формирования. Именно они стали «пехотой» сирийской гражданской войны, избавив Россию от необходимости отправлять в Сирию значительные военные контингенты сухопутных войск. То есть, Россия оставила за собой авиационное сопровождение, ракетные удары по базам боевиков, специальные операции и деятельность военной полиции.Американские аналитики убеждены, что в любой другой стране, которая находилась в подобной ситуации, например – в Афганистане или Йемене, а также в Ливии, не сложились условия, которые способствовали бы вводу российских войск. Поэтому Москва и не стала вмешиваться в ливийский или йеменский конфликты. Что касается конфликта в Афганистане, который полон серьезных рисков для России, включая ту же террористическую угрозу и дестабилизацию обстановки в центральноазиатских республиках бывшего СССР, то Москва все равно предпочитает в него не вмешиваться.Тем не менее, американские специалисты считают, что отсутствие российского военного присутствия в других воюющих странах Востока связано с тем, что, во-первых, ситуации в них не достигли той степени накала, которая была в Сирии, а во-вторых, политические и военные обстоятельства не сложились должным образом.Однако американцы не исключают, что если в том же Афганистане ситуация обостриться настолько, что будет прямо угрожать российским интересам в регионе и национальной безопасности российского государства, у Москвы не останется иных способов повлиять на нее, кроме как начать военную операцию по сирийскому сценарию.Что касается вмешательства в конфликты в Ливии или Йемене, то оно, если и будет иметь место, то пойдет по более щадящему сценарию, чем в Сирии. В Ливии еще есть нефть и геополитические интересы России, поскольку это южное побережье Средиземного моря, «смотрящее» на юг Европы, а вот Йемен представляет меньший интерес.Поэтому Россия и дистанцируется от йеменского конфликта, в отличие от того же Ирана, который, будучи религиозным шиитским государством, вынужден поддерживать единоверцев – йеменских шиитов – против их оппонентов, поддерживаемых, в свою очередь, Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими Эмиратами.Тем не менее, американские специалисты резюмируют свой доклад двумя основными и весьма однозначными выводами. Во-первых, США должны понимать, что Россия теперь не будет воздерживаться от защиты своих национальных интересов за пределами постсоветского пространства. И, как показал пример сирийской войны, Москва в случае необходимости готова и к вооруженному вмешательству, к участию своих войск в боевых действиях на территориях других государств.Во-вторых, американская армия должна быть готова к тому, что российские военнослужащие будут присутствовать во всех «горячих точках» на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах планеты. Пусть их количество не будет большим, но российские военные свое присутствие будут однозначно обозначать, особенно в тех странах, на которые у Москвы есть политические или экономические планы.Мы видим, к каким серьезным последствиям для России привело участие в боевых действиях в Сирии. Четыре года российской военной операции полностью перевернули политические расклады на Ближнем Востоке. Россия, не обладавшая в то время и толикой того влияния, которое есть у нее сейчас, стремительно ворвалась в ближневосточную политику и заставила весь мир с собой считаться, превратилась в важнейшего арбитра, к которому сегодня прислушиваются самые разные стороны: и Сирия, и курды, и умеренная оппозиция, и Иран, и Турция, и Саудовская Аравия, и даже Израиль.На этом фоне как то блекнут прежние «тузы» мировой политики, особенно страны Евросоюза, участие которого в разрешении сирийского конфликта свелось к минимуму. Но и США, выведя свои войска из Сирии и так ничего и не добившись в этой стране, тоже продемонстрировали свое бессилие, неспособность не только примирить конфликтующие стороны, но и даже отстоять интересы собственных союзников – сирийских курдов, которых американская армия годами готовила и вооружала.Если сравнивать позиции России на Ближнем Востоке до и после сирийской операции, то видно, насколько укрепилось положение нашей страны, сколь серьезным игроком на поле ближневосточной политики она стала. И речь сейчас идет не только о политических и военных последствиях, таких как появление новых военных объектов в стратегически важном для России регионе, но и о прямой экономической выгоде.Ведь те же С-400, проданные Турции – это деньги. Контракты с Саудовской Аравией – это деньги. Россия получает исключительные условия и для работ по восстановлению разрушенной во время войны сирийской инфраструктуры, а это – огромное поле деятельности для российских инвесторов, строительных, транспортных компаний.Не случайно обеспокоенные критики Дональда Трампа в рядах Демократической партии США восклицают, что ошибки во внешнеполитическом курсе американского государства привели к тому, что позиции России укрепились даже по сравнению с периодом Холодной войны. Тогда, по крайней мере, было четкое разделение – здесь союзники Соединенных Штатов, а здесь «страны социалистической ориентации», сотрудничающие с Москвой. Теперь с Москвой сотрудничают и Дамаск, и Тегеран, и Анкара, и Эр-Рияд — все сильнейшие и влиятельнейшие региональные игроки.То есть участие в боевых действиях в Сирии обернулось для России многочисленными политическими победами. Турция оказалась практически оторванной от США и демонстративно приобрела российские С-400, несмотря на истерику Вашингтона. Лицом к России повернулись ОАЭ и Саудовская Аравия, которые прежде находились полностью в орбите американского влияния.После предательства Вашингтона Россия осталась единственным гарантом безопасности и сирийских курдов, которые прежде считались важнейшими союзниками американских войск на севере Сирии. И это – еще одна важная победа России, причем даже больше имиджевая.Поэтому не стоит считать американские опасения относительно растущего влияния России на Ближнем Востоке и тенденций к вмешательству в вооруженные конфликты за пределами постсоветского пространства беспочвенными. Растущий и очень настороженный интерес к действиям Москвы со стороны Вашингтона свидетельствует как раз о том, что Россия все делает правильно и приобретает все больший и больший военно-политический вес в мировом масштабе. Конечно, американцам такая ситуация не может нравиться. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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